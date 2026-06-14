Alemania - Curazao hoy, Mundial 2026 en directo | Resultado, última hora y alineación del primer partido del Grupo E
🔴 Siga el minuto a minuto del Alemania - Curazao hoy: Mundial 2026 en vivo
⚽ Alineaciones titulares del Alemania - Curazao
Onde de Alemania: Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Pavlovic, Nmecha; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz
Once de Curazao: Room; Fonville, Bazoer, Obispo, Gaari, Floranus; J. Bacuna, L.Bacuna, Comenencia; Locadia y Chong
👀¿Dónde se puede ver el Alemania - Curazao y qué otros partidos hay hoy del Mundial 2026?
El encuentro se podrá seguir a través de La 1 y DAZN.
Además, hoy hay otros tres partidos que podrán seguir a través de DAZN: Países Bajos - Japón a las 22:00; Costa de Marfil - Ecuador a la 1:00 y; Suecia - Túnez a las 4:00.
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Alemania - Curazao, Mundial 2026 | ¡Hasta la próxima!
Hasta aquí la retrasmisión de este partido. Espero que hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima.
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Alemania - Curazao, Mundial 2026 | La crónica
Os dejamos la crónica del partido.
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Alemania - Curazao, Mundial 2026 | Se acaba el partido
(7-1) Se acaba el partido en Houston con la goleada de Alemania a Curazao.
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Alemania - Curazao, Mundial 2026 | 5 minutos de descuento
90' (7-1) Cinco minutos más para que acabe el partido.
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Alemania - Curazao, Mundial 2026 | Gooool de Havertz
88' (7-1) Golazooo de Havertz tras una gran carrera y acabar picando el balón para poner el séptimo.
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Alemania - Curazao, Mundial 2026 | Para Room
85' (6-1) Para Room en dos tiempos que no quiere conceder más goles.
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Alemania - Curazao, Mundial 2026 | Cambio de los dos equipos
82' (6-1) Se marcha Chong para que entre Kastaneer para Curazao. Mientras que los alemanes cambian a Kimmich por Anton.
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Alemania - Curazao, Mundial 2026 | Goooool de Undav
77' (6-1) Gooool de Undav que tira desde el borde del área pequeña después de la asistencia de Kimmich.
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Alemania - Curazao, Mundial 2026 | Margaritha arribaaa
75' (5-1) Arriba Margaritha que buscaba un verdadero golazo pero no consiguió marcar.
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Alemania - Curazao, Mundial 2026 | Triple cambio de los germanos
72' (5-1) Tres cambios de alemania, salen Tah, Pavlovic y Brown y entran Rüdiger, Goretzka y Raum.
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Alemania - Curazao, Mundial 2026 | Goooool de Brown
68' (5-1) Gooool de Brown que pone el quinto en el marcador después de una gran asistencia de Undav.
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Alemania - Curazao, Mundial 2026 | Cambio en los equipos
64' (4-1) Sale del campo por parte de los germanos Musiala para que entre Undav. Y de Curazao sale Locadia para dejar su sitio a Margaritha.
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Alemania - Curazao, Mundial 2026 | Sané fueraaaa
63' (4-1) Sané solo delante del portero la tira fuera. No está siendo el partido del alemán.
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Alemania - Curazao, Mundial 2026 | Bacuva arribaaa
62' (4-1) Bacuva la tiene de cabeza pero se le va por encima.
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Alemania - Curazao, Mundial 2026 | Pavlovic arribaa
54' (4-1) Se marcha muy por encima el disparo de Pavlovic que estaba solo en la frontal del área.
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Alemania - Curazao, Mundial 2026 | Goooool de Musiala
46' (4-1) Gooool de Musiala nada más empezar el segundo tiempo.
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Alemania - Curazao, Mundial 2026 | Arranca la segunda parte con cambio
46' (3-1) Arranca la segunda parte con un cambio de Curazao, entra Antoinisse y se va Hansen.
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Alemania - Curazao, Mundial 2026 | Descanso
(3-1) Llegamos al descanso con el tercer gol de Alemania.
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Alemania - Curazao, Mundial 2026 | Goooool de Havertz
45 + 4' (3-1) Convierte el penalti Havertz engañando al portero y colocándola cerca del palo.
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Alemania - Curazao, Mundial 2026 | Penalti sobre Nmecha
45 + 2' (2-1) Penalti a Nmecha después de varios recortes dentro del área.