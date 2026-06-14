Alemania - Curazao hoy, Mundial 2026 en directo | Resultado, última hora y alineación del primer partido del Grupo E

🔴 Siga el minuto a minuto del Alemania - Curazao hoy: Mundial 2026 en vivo

⚽ Alineaciones titulares del Alemania - Curazao

Onde de Alemania: Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Pavlovic, Nmecha; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz

Once de Curazao: Room; Fonville, Bazoer, Obispo, Gaari, Floranus; J. Bacuna, L.Bacuna, Comenencia; Locadia y Chong

👀¿Dónde se puede ver el Alemania - Curazao y qué otros partidos hay hoy del Mundial 2026?

El encuentro se podrá seguir a través de La 1 y DAZN.

Además, hoy hay otros tres partidos que podrán seguir a través de DAZN: Países Bajos - Japón a las 22:00; Costa de Marfil - Ecuador a la 1:00 y; Suecia - Túnez a las 4:00.