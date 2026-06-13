Vinicius, con su futuro en el aire, hereda los galones de Brasil y se refugia en Ancelotti para romper 24 años de sequía

El fútbol en Brasil no se vive, se padece o se celebra con una intensidad desmesurada que no entiende de transiciones ni de paciencia. Cuando el balón eche a rodar en el debut de la Canarinha en este Mundial de 2026, la herida del orgullo brasileño sangrará con una cifra exacta sobre la mesa: 24 años sin levantar el trofeo más codiciado del planeta.

Toda una generación de aficionados ha crecido viendo cómo la selección nacional naufragaba en las rondas de eliminación directa, acumulando frustraciones y traumas deportivos desde aquella noche mágica de Ronaldo Nazario en Yokohama en 2002.

Sin embargo, la atmósfera que rodea el estreno del equipo en esta cita mundialista es radicalmente diferente a la de los últimos tiempos. Hay un aroma a cambio de guardia definitivo, a madurez forzosa y a un nuevo orden jerárquico que ya no mira hacia el pasado con nostalgia, sino con hambre de redención.

La sequía de Brasil en los Mundiales

Tras una década marcada por el sube y baja emocional, las lesiones y la eterna discusión en torno a la figura de Neymar Jr, el testigo de la máxima responsabilidad ha cambiado de manos. Los galones, la presión extrema y las esperanzas de más de doscientos millones de personas pertenecen ahora, por derecho y por fútbol, a Vinicius Jr.

Para Vinicius, este torneo no representa una Copa del Mundo más; es la reválida definitiva de su vida y de su carrera. En Catar 2022, el extremo era todavía un actor de reparto, un agitador eléctrico que buscaba su espacio siempre a la sombra de la gigantesca e incuestionable figura de Neymar.

Hoy, el panorama futbolístico ha dado un vuelco absoluto. Vini se presenta al torneo consagrado como uno de los futbolistas más determinantes del planeta, un icono global que ha aprendido a convivir con la hostilidad de los estadios y a convertir los pitos en su combustible principal.

Ya no es el joven descarado que acompaña al ídolo; ahora es él la estrella sobre la que se edifica el sueño de la sexta estrella.

El búnker de Ancelotti

Para soportar el tremendo tonelaje de una nación que exige el título mundial como una obligación civil, Vinicius ha tenido que construir un auténtico búnker mental y futbolístico a su alrededor. El arquitecto principal de este refugio no es otro que Carlo Ancelotti.

El experimentado técnico italiano ha sabido trascender las fronteras del rol de entrenador en el Real Madrid para convertirse en una figura paterna. Carletto es hoy un remanso de paz y cordura en medio del ecosistema hiperbólico, mediático e institucional que siempre rodea al extremo brasileño.

El método del míster, basado en la calma, la gestión humana de los egos y una confianza inquebrantable en el talento puro, es el manual de instrucciones al que Vini se aferra para afrontar la presión del Mundial.

Ancelotti le enseñó a canalizar la lógica rabia provocada por los intolerables episodios de racismo sufridos en Europa, transformando esa energía destructiva en un liderazgo voraz y maduro sobre el césped. Ahora, ese aprendizaje de club se traslada de forma directa a la Seleção, donde el '7' busca replicar la misma clarividencia en los momentos de máxima tensión.

"Carlo ha sido el hombre que supo templar mi prisa, blindarme del ruido y entender mi juego", ha confesado el futbolista, reconociendo en el técnico italiano a su gran valedor en el fútbol de élite.

Este blindaje emocional es la clave fundamental para entender el fin de la "Neymardependencia", un mal endémico que paralizaba tácticamente a Brasil cada vez que su antigua estrella se ausentaba. La actual selección se ha rediseñado por completo para potenciar el fútbol salvaje, vertical y desacomplejado de Vinicius.

El cuerpo técnico ha dejado atrás el juego pausado, de posesión horizontal y excesiva elaboración, para dar paso a un ecosistema de transiciones. El plan de juego es tan directo como letal: recuperar en campo propio, transitar a la velocidad del rayo y aislar a Vinicius en el uno contra uno por la banda izquierda.

Esa es la zona del campo donde el madridista es capaz de sembrar el pánico en cualquier sistema defensivo. Vini ha asumido este nuevo estatus con una entereza pasmosa, demostrando que sus galones no solo se justifican por sus goles decisivos en las grandes noches europeas, sino por su capacidad actual para arrastrar a sus compañeros en los momentos de zozobra.

Dentro de este nuevo orden táctico, Vinicius ya no camina solo en el frente de ataque; ha asumido con orgullo el papel de mentor. Su conexión tanto dentro como fuera del terreno de juego con Endrick, la última gran joya surgida del fútbol sudamericano, se ha convertido en la gran baza de Brasil para mirar con ilusión al futuro.

En los entrenamientos previos al debut del Mundial se les ha visto inseparables, compartiendo confidencias tácticas, risas y puliendo automatismos de desmarque.

En vilo por su futuro

Sin embargo, el idilio de Vinicius con esta Copa del Mundo se produce bajo una densa capa de ruido exterior que amenaza con desestabilizar el ambiente. El mercado de fichajes de clubes nunca duerme, y su situación contractual sobrevuela de forma inevitable la concentración de la Canarinha.

Los multimillonarios cantos de sirena procedentes del fútbol de Arabia Saudí, con ofertas astronómicas capaces de sacudir los cimientos financieros del deporte rey, añaden una capa extra de drama a su participación. A esto se suman las constantes especulaciones sobre su renovación contractual o un posible cambio de aires.

Acaba contrato en junio de 2027. Un año, pero tan solo seis meses para ser libre de negociar con cualquier club. El Real Madrid espera con la fe de poder terminar en buen puerto las negociaciones y atar a Vinicius varios años más.

Vinicius Jr. renueva con el Real Madrid hasta 2027

Lejos de descentrarse por los rumores, en el entorno más cercano del jugador aseguran que Vinicius afronta esta cita como el escaparate político y deportivo definitivo. Ganar la Copa del Mundo con Brasil no solo rompería la maldición de las dos décadas de sequía, sino que lo colocaría en una posición de poder absoluto de cara al mercado de verano.

Aislado por completo de los rumores de traspasos, protegido en la distancia por el ideario futbolístico de Carlo Ancelotti, Vinicius sabe perfectamente que está en un escenario propicio para escribir su historia.

Los galones ya descansan firmes sobre sus hombros; ahora solo le queda salir a jugar, romper la sequía y hacer bailar al mundo entero bajo su propio ritmo.