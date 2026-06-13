Roban a la selección de Inglaterra a días de su debut y saltan las alarmas sobre la seguridad del Mundial

Harry Kane, antes de un amistoso de la selección de Inglaterra. Reuters

La preparación de Inglaterra para el Mundial ha quedado sacudida por un incidente inesperado lejos del césped: el robo de parte de su material de trabajo durante el traslado a Kansas City, su base de operaciones en la fase de grupos.

El episodio se produjo este viernes, a escasos días del estreno ante Croacia, y ha reabierto el debate sobre hasta qué punto el dispositivo de seguridad del torneo está realmente preparado para un evento de esta magnitud.

El equipo de Thomas Tuchel se encontraba concentrado en Florida cuando se organizó el envío de la utilería hacia el Swope Soccer Village, el centro de entrenamiento elegido en Kansas City.

A la llegada de los vehículos, el personal comprobó que uno de ellos había sido saqueado y que faltaban varios bultos con equipamiento indispensable para el día a día de la selección.

Entre los objetos desaparecidos figuran botas personalizadas de referentes ofensivos, parte del material de entrenamiento y balones oficiales destinados a las sesiones previas al debut.

Algunas versiones describen una escena insólita: el cuerpo técnico se habría encontrado prácticamente con un solo balón disponible para trabajar tras el robo, lo que obligó a reorganizar sobre la marcha la planificación de los entrenamientos.

El Departamento de Policía de Kansas City confirmó la apertura de una investigación y la detención de "dos personas de interés" vinculadas al caso, sin ofrecer por ahora detalles sobre su grado de implicación.

Camisetas de la selección de Inglaterra en una tienda de Estados Unidos. Reuters

En su comunicado, las autoridades explicaron que están analizando lo ocurrido como un posible robo de equipamiento desde uno de los vehículos que transportaban el material hacia la sede inglesa.

Entre las hipótesis iniciales figura la participación de personal relacionado con el transporte, aunque la investigación sigue abierta.

El incidente llega en un contexto en el que Kansas City y el resto de sedes han puesto el foco en exhibir fortaleza logística y de seguridad, con refuerzos policiales, colaboración de agencias federales y millones de dólares en financiación específica para el Mundial.

Este golpe, aun centrado 'sólo' en la utilería de una selección, amenaza con erosionar ese discurso y obliga a los organizadores a redoblar los mensajes de calma hacia las delegaciones y los aficionados.

Para Inglaterra, el robo supone algo más que una anécdota logística. En plena cuenta atrás hacia un estreno de máximo nivel ante Luka Modric y compañía, el cuerpo técnico se ha visto forzado a activar una carrera contrarreloj para reponer botas, balones y material técnico, tratando de que el ruido externo no altere la concentración del vestuario.

El caso, en definitiva, convierte a la selección inglesa en la primera gran víctima colateral de un torneo que todavía no ha arrancado y ya se ve obligado a demostrar que su sistema de seguridad está a la altura del mayor evento futbolístico del planeta.