Primer lío arbitral del Mundial y lo provoca un español: el uso insólito del VAR en el EEUU - Paraguay de Del Cerro Grande

El árbitro Danny Makkelie le muestra la tarjeta amarilla a Miguel Almirón tras la revisión del VAR. Reuters

El Mundial de 2026 no ha tardado en dejar su primera gran polémica arbitral y el epicentro ha estado en la cabina del VAR, con el español Carlos del Cerro Grande como figura central.

El duelo entre Estados Unidos y Paraguay, cómodo en el marcador para el anfitrión en su debut (4-1), quedó marcado por una revisión desconcertante que reabrió el debate sobre hasta dónde debe llegar la intervención de la tecnología.

La jugada nace en una acción aparentemente menor: Miguel Almirón cae en la frontal tras un cruce con Tim Ream y el colegiado neerlandés Danny Makkelie sanciona falta a favor de Paraguay y amonesta al central estadounidense. Se lanza el libre directo, el partido sigue y nadie espera ya que esa decisión disciplinaria vuelva a escena.

LA JUGADA INSÓLITA DEL ESTADOS UNIDOS 🆚 PARAGUAY 😳



Se aplicó la CONFUSIÓN DE IDENTIDAD, Del Cerro Grande llamó al árbitro... y este acabó sacándole la amarilla a Almirón por tirarse 🟨#DAZNMundial pic.twitter.com/h2w24lGnlY — DAZN España (@DAZN_ES) June 13, 2026

Sin embargo, el VAR entra en juego minutos después y llama al árbitro para revisar la jugada, algo inusual al no tratarse de un gol, un penalti ni una roja directa.

El mensaje oficial habla de "confusión de identidad", una de las ventanas clásicas del protocolo, diseñada para corregir casos en los que se amonesta al jugador equivocado.

Tras pasar por la pantalla, Makkelie no solo rectifica el destinatario de la tarjeta, sino la propia naturaleza de la acción: retira la amarilla a Ream, anula la falta -ya lanzada- y amonesta a Almirón por simulación.

Mala aplicación del VAR

Ahí estalla el lío. Sobre el papel, el protocolo de identidad equivocada está pensado para ajustar quién comete la infracción, no para reescribir una falta como piscinazo cuando el juego ya ha continuado.

Lo que se ve en este partido es una interpretación expansiva: se encaja la jugada en esa ventana para abrir la puerta a una revisión que termina cambiando sanción, sentido de la falta y tarjeta mostrada.

Del Cerro Grande, en una imagen de archivo. Reuters Reuters

El hecho de que al mando del VAR estuviera un español añade una carga simbólica evidente, en un momento delicado para la credibilidad del arbitraje de España.

Del Cerro se convierte, sin quererlo, en el protagonista del primer caso del Mundial que alimenta la sensación de que el videoarbitraje puede ir más allá de los 'errores claros y manifiestos' para entrar en el terreno de la reinterpretación.

La escena deja una imagen muy potente para el relato del torneo: un Mundial que estrena nuevas directrices y, casi de inmediato, las ve tensionadas al máximo en un partido del anfitrión, con un español manejando los hilos desde la sala de vídeo.

Y reabre una pregunta que el fútbol aún no ha sabido responder: si la tecnología está para corregir injusticias evidentes o para rearbitrar partidos con una segunda mirada que, como se ha visto en este Estados Unidos - Paraguay, también puede generar sus propias polémicas.