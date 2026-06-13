La maleta de Marcos Llorente para el Mundial: bombillas rojas para su habitación, un filtro V60 de café, una tetera...

En la concentración de España en Chattanooga, mientras alguno que otro aún pelea con el jet lag, Marcos Llorente ya ha construido su propio ecosistema.

Lo hace a su manera. Su rutina empieza cuando para el resto todavía es de noche: "Ahí estamos todas las mañanas viendo el amanecer. Se ve precioso. No lo llamo madrugar. Me levanto sobre las 6, me cambio y subo a la azotea a ver el amanecer", ha contado en una entrevista para Radioestadio Noche.

Desde una terraza junto al comedor, el jugador del Atlético de Madrid se regala hora y media larga de calma antes de que el Mundial empiece a acelerar. No va solo, pero tampoco organiza nada.

"No somos muchos. Solo viene Álvaro, el cámara, no falla un día y luego, Baena viene a veces, Pubill y ya está. Yo no les llevo. Ellos saben que yo voy a estar allí y si alguno se despierta, sube para allá. Yo voy a mi bola", dice.

El plan es sencillo: sentarse, charlar y dejar que el día empiece con calma. "Mientras vemos el amanecer, hablamos. Con la diferencia de horas con España pues hablo con mi mujer, con la familia, amigos".

Y si llueve, la rutina no se toca: "Si llueve, salgo igual. Hay que estar fuera cuando amanece, da igual que no veas el sol. Si llueve, es bajo techo, está claro".

Su manera de habitar el Mundial se completa puertas adentro, en la habitación. Llorente se ha llevado parte de su hogar en la maleta para replicar sus hábitos de descanso y de café, dos obsesiones que cuida con mimo.

Marcos Llorente, detrás de David Raya, en la concentración de la Selección en el Mundial. EFE

Lo cuenta casi como quien enumera herramientas de trabajo: "Me traigo de todo. Un filtro V60 de café, que cae poco a poco, la tetera, las bombillas rojas, las gafas".

El filtro y la tetera forman parte de su pequeño ritual cafetero, que no se limita a su consumo privado. "Salimos a comprar café para todos. Yo me he traído para mí, yo tengo uno. Fuimos a comprar para todo el equipo. Nos llevamos ocho o nueve bolsas para poner en la máquina que hay donde comemos".

La otra mitad de su kit viaja directa a las lámparas del hotel. Llorente ha convertido la luz roja en un básico de sus concentraciones. "Me llevo una bombilla y la engancho en todas las lámparas. Cambio las bombillas. Tengo una lampara pequeña roja por si no puedo enganchar la bombilla".

Lo asume con naturalidad, incluso con cierto punto de humor: "El que venga al día siguiente puede flipar. Tienen que alucinar, aunque tampoco es para tanto. Cuando me voy, las vuelvo a poner. En todos los partidos de liga me voy con la bombilla roja", dice.

Las gafas con filtro de luz también forman parte del set, aunque para la mencionada entrevista se quedaron en la mochila por sorpresa: "La tetera solo me la traigo a concentraciones largas. Hoy no me pongo las gafas porque no sabía que venía a esta sala... Pensaba que eran todas de exterior", bromeó.

Entre amaneceres en la azotea, cafés filtrados al milímetro y luces rojas en la mesilla, Llorente se ha fabricado su propio refugio dentro del Mundial. Una maleta que dice mucho del futbolista, y todavía más del tipo de profesional que quiere ser.