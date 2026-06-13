Lamine Yamal dibuja la sonrisa de la Selección: quiere jugar el Mundial completo y se apunta al debut contra Cabo Verde

Era la principal preocupación de España de cara al Mundial y ahora prácticamente ya tienen que pararle los pies. Lamine Yamal evoluciona a un ritmo endiablado en su proceso de recuperación y quiere regresar lo antes posible. Si puede ser hoy, mejor que mañana.

El pasado 23 de abril el Barcelona confirmó que el delantero sufría una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda y que no volvería a jugar más en el tramo final de la temporada. Enseguida las alarmas se encendieron y las calculadoras empezaron a echar humo trazando las cuentas para el Mundial.

Luis de la Fuente, por supuesto, decidió apostar por él y esperarle. Lo hizo a sabiendas de que no llegaría en las mejores condiciones al primer partido, quizás tampoco al segundo. Los planes hablaban de que a partir de Uruguay, y sobre todo para los cruces, ya estuviera a pleno rendimiento.

Sin embargo, enseguida el optimismo se ha ido instalando en torno a la figura de Lamine Yamal por las sensaciones del propio protagonista. 18 años lo pueden prácticamente todo en la vida y el delantero no se iba a amilanar por una lesión ante la oportunidad de ser actor principal por primera vez en una cita como un Mundial.

Lamine ha ido quemando etapas rápidamente, más de lo previsto, y de hecho el pasado miércoles ya se ejercitó junto al resto de sus compañeros a un ritmo completamente normal.

Lamine, sonriente en un entrenamiento. REUTERS

Los días previos había estado ejercitándose al margen con cargas muy controladas y con toda la supervisión del equipo técnico, pero el miércoles se vio preparado para poder unirse al resto de sus colegas de Selección para volver a ser uno más a todos los efectos.

El plan se acelera

Pese a que su lesión cayó como un auténtico jarro de agua fría pensando en el Mundial, lo cierto es que Lamine ha quemado los plazos a pasos agigantados.

Sabiendo que su rotura en el bíceps femoral necesitaba tiempo para sanarse de acuerdo al tratamiento conservador que iba a seguir, Luis de la Fuente y su equipo se hicieron una hoja de ruta en la cabeza que bien puede verse alterada para bien durante esta fase de grupos.

La idea inicial era que Lamine Yamal llegara muy justo al debut con Cabo Verde. Dependiendo de las sensaciones, se valoraba la opción de que descansara y ni siquiera hiciera el esfuerzo de saltar al terreno de juego en un partido que se presupone plácido para España.

Lamine Yamal, junto al resto de sus compañeros. REUTERS

El siguiente paso tenía que ver con Arabia Saudí. Ahí sí que Lamine jugaría minutos, más o menos en función de sus sensaciones, pero en cualquier caso este partido era prácticamente otra prueba de rodaje.

Contra Uruguay, en el encuentro que cierra la fase de grupos y ante el rival más complicado, Lamine tendría que estar a pleno rendimiento, especialmente pensando en que España sí que iba a necesitar de su ayuda y de sus mágicas apariciones en los cruces directos.

Sin embargo, ahora Lamine se ve incluso para ser titular ya mismo, en el partido ante Cabo Verde si es preciso. Parece precipitado y hasta arriesgado que Luis de la Fuente apueste por él de inicio, pero lo que sí se antoja casi seguro es que el delantero tendrá unos minutos para probarse en el primer encuentro de España en el Mundial.

Pendientes de Nico y Víctor Muñoz

Yamal no es el único jugador que ha acudido al Mundial con severas molestias que han llegado a poner en duda su participación. El otro ejemplo más claro es el de Nico Williams.

El jugador del Athletic de Bilbao, que ha vivido una temporada lastrada por las lesiones, sufrió a final de temporada unas molestias en la musculatura isquiosural de la pierna izquierda y aquello alimentó las dudas sobre su estado de forma real.

Sin embargo, al igual que Lamine Yamal, todo lo que se ha ido desprendiendo del delantero han sido buenas noticias y él también participó por primera vez con el resto del grupo el pasado miércoles.

Peor va la carrera contrarreloj de Víctor Muñoz para estar cuanto antes disponible para Luis de la Fuente, si bien es cierto que su impacto en el equipo será mucho menor que el de los otros dos.

Una lesión en el sóleo a finales de abril puso en riesgo su convocatoria para el Mundial, pero el seleccionador pensó que sus cualidades podrían ser un gran salvavidas para el equipo en una competición tan larga. Su recuperación marcha más lenta y parece complicado que llegue al debut contra Cabo Verde.