Brasil - Marruecos, Mundial 2026 | Resultado, goleadores y estadísticas del partido

👀 ¿Dónde se puede ver en directo el Brasil - Marruecos?

El encuentro, correspondiente al Grupo C, se pudo ver en directo en España desde La 1 y en la plataforma de DAZN.

⚽ Alineaciones titulares del Brasil - Marruecos

Posible once de Brasil: Allison; Roger Ibañez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Paquetá; Raphinha, Vinicius e Igor Thiago.

Posible once de Marruecos: Bono, Achraf, Issa Diop, Chadi Riad, Mazraoui, Bouaddi, Ounahi, Saibari, El Khannouss, El Aynaoui y Brahim Díaz.