Brasil - Marruecos, Mundial 2026 | Resultado, goleadores y estadísticas del partido
Vinicius igualó el gol de Saibari y las dos grandes favoritas del grupo C firmaron tablas en el primer partido importante del Mundial.
👀 ¿Dónde se puede ver en directo el Brasil - Marruecos?
El encuentro, correspondiente al Grupo C, se pudo ver en directo en España desde La 1 y en la plataforma de DAZN.
⚽ Alineaciones titulares del Brasil - Marruecos
Posible once de Brasil: Allison; Roger Ibañez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Paquetá; Raphinha, Vinicius e Igor Thiago.
Posible once de Marruecos: Bono, Achraf, Issa Diop, Chadi Riad, Mazraoui, Bouaddi, Ounahi, Saibari, El Khannouss, El Aynaoui y Brahim Díaz.
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¡Hasta aquí el Brasil - Marruecos!
Cerramos la retransmisión en directo de este partido de la primera jornada del grupo C entre Brasil y Marruecos. Vinicius igualó el gol de Saibari y las dos selecciones firmaron tablas. Ya puede leer la crónica completa del partido. Nos queda mucho Mundial por delante por comentar y el lunes debutará España. ¡Muchas gracias y hasta la próxima!
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Brasil - Marruecos, hoy en directo | Escocia o Haití podrían ser líderes
Con este empate entre Brasil y Marruecos se abre la puerta para que quien gane esta madrugada en el partido entre Escocia o Haití puedan ser líderes del grupo en la primera jornada.
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Brasil - Marruecos, hoy en directo | Un empate justo
Ninguna de las dos selecciones ha conseguido ser claramente superior a la otra en el global de los 90 minutos, por lo que el empate parece justo. Marruecos tuvo su momento con el 0-1 y con Brasil muy tocada, pero el gol de Vinicius resucitó a su equipo.
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Brasil - Marruecos, hoy en directo | ¡¡Final del partido!!
(1-1) | ¡Se terminó el partido en el MetLife Stadium con el empate entre Brasil y Marruecos. Se adelantaron los marroquíes con el gol de Saibari, mientras que Vinicius empató todavía en la primera parte con un golazo. Un punto para cada uno en el duelo que, en teoría, iba a decantar el primer puesto del grupo.
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Brasil - Marruecos, hoy en directo | ¡¡La que acaba de tener Marruecos!!
99' (1-1) | ¡¡Salvador Alisson ante su propio error!! Un disparo de El Aynaoui lo repelió de manera errónea el portero de Brasil, y para aprovechar el rechace llegó en área pequeña Amnaimouni, pero Alisson Becker reaccionó bien para evitar el gol cantado.
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Brasil - Marruecos, hoy en directo | Marruecos quiere el balón
96' (1-1) | Busca Marruecos calmar el ánimo de Brasil a través de la posesión. Está manejando bien el combinado africano estos instantes finales.
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Brasil - Marruecos, hoy en directo | Aprieta Brasil
92' (1-1) | Dos córners consecutivos y una buena ocasión de Luiz Henrique desde dentro del área indican que Brasil está apretando en este tiempo extra en busca de la victoria.
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Brasil - Marruecos, hoy en directo | 10 minutos de tiempo añadido
90' (1-1) | ¡Dice el colegiado que habrá que jugar 10 minutos más de partido! Varias interrupciones y la parada de hidratación influyen en ello.
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Brasil - Marruecos, hoy en directo | Últimos compases de partido
87' (1-1) | Estamos ya en el tramo final del encuentro y por el momento sigue sin haber ocasiones claras para ninguno de los dos equipos. Hay un cambio más en Marruecos. Se marcha Saibari, el autor del primer gol, y entra en su lugar Rahimi.
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Brasil - Marruecos, hoy en directo | Problemas para Bono
78 (1-1) | Hay parón porque Bono arrastra problemas. El guardameta de Marruecos detuvo el disparo de Raphinha, y tras ello se ha quedado parado quejándose de una de sus piernas.
Hay doble cambio en Marruecos. Se marchan Mazraoui y El Khannouss, y entran Salah Eddine y Amaimoune. También en Brasil. Entra Danilo por Bruno Guimaraes.
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Brasil - Marruecos, hoy en directo | Se estiran los africanos
72' (1-1) | Aviso ahora de Marruecos, que hacía mucho tiempo que no pisaba el área de Brasil. Fue Saibari, el autor del gol, el que inquietó a Alisson, pero la jugada quedó invalidada por fuera de juego.
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Brasil - Marruecos, hoy en directo | ¡Casi marca Brasil!
68' (1-1) | ¡Buena ocasión para Brasil ahora, aunque Cunha no pudo rematar en el área pequeña el centro servido desde la banda derecha. Hay pausa para la hidratación.
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Brasil - Marruecos, hoy en directo | Cambios en Marruecos
65' (1-1) | Empieza a mover el banquillo también Marruecos. Se marchan Brahim y Ounahi y entran Talbi y El Mourabet
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Brasil - Marruecos, hoy en directo | Más cambios en Brasil
62' (1-1) | Otro doble cambio en las filas de Brasil. Se marchan Paquetá y Thiago, mientras que entran Cunha y Luiz Enrique. Sigue moviendo Ancelotti el equipo buscando el gol de la victoria.
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Brasil - Marruecos, hoy en directo | Brasil, con más personalidad
60' (1-1) | Es el equipo de Carlo Ancelotti el que domina en esta segunda mitad. Ha conseguido hacerse con el control del balón y está conteniendo bien las contras de Marruecos. Sin embargo, no hay ocasiones claras.
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Brasil - Marruecos, hoy en directo | Lo busca Brasil
50' (1-1) | En estos primeros compases de la segunda parte es Brasil el que está poniendo un poco más de empuje en busca del gol. Eso sí, sin ocasiones claras porque Bono no ha tenido que hacer ninguna gran intervención.
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Brasil - Marruecos, hoy en directo | ¡Arranca la segunda parte!
46' (1-1) | ¡¡Comienza la segunda parte en Nueva York!! Lo hace con las dos sustituciones confirmadas en Brasil. Entraron Fabinho y Danilo, y se marcharon Casemiro y Roger Ibañez.
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Brasil - Marruecos, hoy en directo | Se vienen dos cambios en Brasil
(1-1) | Está a punto de comenzar la segunda mitad en el MetLife Stadium y se perfilan dos cambios en Brasil. Entrarán Danilo y Fabinho, ahora veremos en lugar de quién.
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Brasil - Marruecos, partido Mundial | ¡Final de la primera parte!
(1-1) | ¡¡Llegamos al final de la primera parte en el MetLife Stadium!! Brasil y Marruecos empatan en un partido con grandes detalles. Se adelantaron los africanos con el gol de Saibari, mientras que empató poco después Vinicius para la Canarinha. ¡Todo por decidir en la segunda parte!
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Brasil - Marruecos, partido Mundial | ¡Qué tijera de Paquetá!
46' (1-1) | ¡Qué gran ocasión para Brasil! Lucas Paquetá tiró la pared, recibió el centro dentro del área y ensayó una tijera espectacular que obligó a Bono a firmar una gran estirada. En el córner a punto está Marquinhos de conectar a gol con un cabezazo en el primer palo.