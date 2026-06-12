El Mundial de los veteranos: un cambio de paradigma con más jugadores de 40 años en 2026 que en todo un siglo de fútbol

El tiempo en el fútbol solía correr a una velocidad implacable, mucho más rápido que en la vida misma. Cumplir 35 años equivalía a escuchar las campanadas de un inevitable retiro en el plano internacional, una ley biológica estricta que convertía los grandes estadios en territorios reservados casi exclusivamente para la juventud indomable.

Sin embargo, el Mundial de 2026 ha decidido rebelarse de forma definitiva contra los dictados del almanaque. La actual cita mundialista en Norteamérica está rompiendo todos los esquemas tradicionales de la longevidad deportiva, registrando una estadística sin precedentes que ha dejado atónitos a los analistas de todo el planeta.

Un total de ocho futbolistas compiten en este torneo con 40 años o más en sus documentos de identidad. El dato adquiere tintes de auténtica hazaña histórica cuando se mira por el retrovisor: en las 22 ediciones anteriores de la Copa del Mundo, sumando casi un siglo de historia organizada, solo siete hombres habían alcanzado esa frontera de edad.

Lo que antes se consideraba una hermosa extravagancia o un milagro físico aislado, hoy se ha transformado en una tendencia colectiva firmemente establecida. El certamen actual no solo supera el acumulado de todo el pasado de la competición en una sola edición, sino que altera por completo las bases de la planificación deportiva.

La ciencia y los despachos ganan al reloj

Este selecto club de los nuevos cuarentones no se nutre de actores secundarios ni de homenajes testimoniales. En el césped brillan con luz propia nombres de la talla de Cristiano Ronaldo, con 41 años, y Guillermo Ochoa, con 40, quienes firman en este torneo su histórica y legendaria sexta participación en un Mundial absoluto.

A ellos se suma la lucidez incombustible de Luka Modric controlando los hilos en el centro del campo de Croacia, y el eterno olfato goleador del bosnio Edin Dzeko. Ambos demuestran en cada partido que el talento y la lectura del juego cotizan al alza cuando las piernas y los músculos responden con precisión.

La explicación profunda de este fenómeno generalizado se encuentra, en gran medida, en los laboratorios de la medicina deportiva moderna. Los métodos avanzados de entrenamiento invisible, la nutrición molecularizada, la rigurosa optimización del descanso y los novedosos tratamientos de recuperación fisiológica han conseguido estirar de forma saludable la vida útil de los deportistas.

Año / Mundial Cantidad Nombre 1930 a 1978 0 España 1982 1 Dino Zoff México 1986 1 Pat Jennings Italia 1990 1 Peter Shilton EEUU 1994 1 Roger Milla 1998 a 2002 0 Alemania 2006 1 Ali Boumnijel Sudáfrica 2010 0 Brasil 2014 1 Essam El-Hadary Catar 2022 0 Mundial 2026 8 Craig Gordon, Cristiano Ronaldo, Ochoa, Modric, Neuer, Dzeko, Vozinha y Muslera.

El futbolista del siglo XXI se cuida bajo unos estándares científicos que eran pura ciencia ficción para las generaciones de finales del siglo pasado. Esta evolución ha permitido derribar esa barrera invisible que antes condenaba a los jugadores de campo a una jubilación anticipada debido al tremendo desgaste físico de la alta competición.

El ecosistema bajo los tres palos también confirma de manera rotunda esta nueva regla del juego. Guardametas de primer nivel como el escocés Craig Gordon, el futbolista más veterano del Mundial con 43 años, Manuel Neuer, Fernando Muslera y el caboverdiano Vozinha aportan la jerarquía y la calma necesarias a sus respectivos combinados.

Más Selecciones

Pero la revolución médica no ha caminado sola; el factor institucional de la FIFA ha resultado clave en el proceso. La ambiciosa decisión de ampliar el formato del Mundial a 48 selecciones abrió las puertas de la fase final a naciones que dependen críticamente de sus viejas glorias para sostener el nivel.

Asimismo, la consolidación definitiva de las listas de convocados con 26 futbolistas permite a los directores técnicos incluir a estos ilustres veteranos sin asumir grandes riesgos tácticos. Se convierten en piezas de incalculable valor estratégico gracias a su ascendencia en el vestuario, su madurez en momentos límite y su rol como mentores.

El concepto tradicional de decadencia deportiva ha caducado de forma oficial durante el transcurso de este torneo. La actual Copa del Mundo ha dejado claro a los ojos del mundo que los 40 años ya no representan el principio del fin, sino una sofisticada y nueva etapa de plenitud futbolística.

Los viejos rockeros de la pelota ya no se retiran a tiempo; ahora prefieren quedarse a reescribir la historia desde dentro. El Mundial de los veteranos ha impuesto su ley, demostrando con creces que el fútbol del futuro también se construye con la sabiduría y las canas de la experiencia acumulada.