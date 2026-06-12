España, y su aterrizaje más 'dulce' en un Mundial: una racha de 813 días sin perder que explica su favoritismo

Jugadores de la Selección celebrando en el amistoso contra Irak. EFE

La selección española aterriza en el Mundial de 2026 con una de las mejores dinámicas de su historia reciente.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente afronta la gran cita celebrada en Estados Unidos, México y Canadá con una impresionante racha de 30 partidos consecutivos sin conocer la derrota.

Un dato que coloca a la Selección entre las máximas favoritas para levantar el título en la que es su mejor racha antes de una cita mundialista.

Año del Mundial Racha antes del inicio del Mundial Italia 1934 2 Brasil 1950 4 Chile 1962 7 Inglaterra 1966 1 Argentina 1978 7 España 1982 7 México 1986 9 Italia 1990 1 Estados Unidos 1994 2 Francia 1998 2 Corea del Sur y Japón 2002 1 Alemania 2006 22 Sudáfrica 2010 12 Brasil 2014 10 Rusia 2018 20 Catar 2022 2 Estados unidos, México y Canadá 2026 30

La última vez que España perdió un encuentro fue el 22 de marzo de 2024. Aquel día el combinado nacional cayó por 0-1 ante Colombia en un amistoso disputado en Wembley.

Desde entonces, la selección española ha sido capaz de enlazar más de dos años de imbatibilidad, convirtiéndose en una de las selecciones más fiables del panorama internacional.

Durante esta racha, ha sumado 23 victorias y 7 empates, números que reflejan la regularidad alcanzada.

Más allá de los resultados, el equipo ha mostrado una identidad reconocible, basada en el control del juego, la presión alta y el protagonismo de una generación de futbolistas que mezcla juventud y experiencia.

La racha se prolongó en el último amistoso previo al Mundial, cuando España derrotó a Perú por 1-3. Ese triunfo permitió al conjunto nacional alcanzar la simbólica cifra de 30 encuentros seguidos sin perder y llegar al torneo con la confianza por las nubes.

En este periodo nombres como Pedri, Rodri, Lamine Yamal, Nico Williams o Mikel Oyarzabal han desempeñado un papel fundamental.

Aunque estos resultados llegan gracias a la fuerza del grupo y al gran ambiente que se respira en el vestuario.

Existe, eso sí, un matiz en esta estadística. Portugal logró imponerse a España en la final de la Nations League de 2025, pero lo hizo en la tanda de penaltis después de que el encuentro terminara empatado 2-2 tras la prórroga. A efectos estadísticos, ese partido sigue contabilizándose como empate.

Luis de la Fuente, seleccionador nacional en uno de los entrenamientos de España. EFE

La consecuencia de todo ello es evidente, España llega al Mundial respaldada por resultados, confianza y una trayectoria que invita al optimismo.

La condición de vigente campeona de Europa ya la situaba entre las favoritas, pero una racha de 30 partidos sin perder eleva todavía más las expectativas.

Ahora, el gran reto para la generación de Luis de la Fuente será trasladar esa extraordinaria regularidad al torneo más exigente del fútbol mundial. Después de más de dos años sin derrotas, La Roja busca que su espectacular racha tenga el mejor final posible, conquistar el Mundial de 2026.

Y su primera prueba la tiene el próximo lunes en su debut contra Cabo Verde, un partido que servirá para demostrar el nivel con el que llega la Selección al torneo. Después se medirá a Arabia Saudí y cerrará la fase de grupos contra Uruguay. Esas serán las siguientes piedras en el camino de intentar conquistar la segunda estrella.