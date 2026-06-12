Canadá le niega el visado a Thomas Partey y el jugador se perderá el primer partido de Ghana en el Mundial

Nuevo terremoto en el Mundial más amplio de la historia. Canadá denegó la entrada al país de Thomas Partey y el centrocampista no podrá jugar el primer partido con la selección de Ghana.

El motivo son los siete cargos de abusos sexuales y otro más de agresión sexual que pesan actualmente sobre el actual futbolista del Villarreal. Canadá se reserva el derecho a denegar los visados de aquellas personas que consideren peligrosas, y ya es oficial que Thomas Partey no podrá entrar al país norteamericano para jugar este Mundial.

El debut de Ghana se producirá en la madrugada del martes al miércoles (1:00 horas) ante Panamá, pero el centrocampista no podrá ser de la partida.

La FIFA confirmó esta delicada situación para Partey en un comunicado remitido al medio británico The Athletic. "La FIFA confirma que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde la concentración de la selección de Ghana en Boston, EEUU, a Canadá para el primer partido contra Panamá, ya que el gobierno canadiense le ha denegado el visado".

El máximo organismo del fútbol aseguró que "no interviene en los procesos de inmigración de los países anfitriones, incluida la concesión de visados", por lo que no puede hacer nada al respecto.

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De la misma forma, incidió la FIFA en que es "el gobierno anfitrión quien, en última instancia, decide quién recibe un visado y es admitido en el país".

Sólo en Canadá

Por el momento, Thomas Partey se encontrará con este contratiempo únicamente para el primer partido de Ghana en este Mundial. La selección africana jugará los dos siguientes encuentros de la fase de grupos en suelo estadounidense, donde Partey ya se encontraba concentrado desde hace varios días, por lo que allí no tendrá problema para jugar.

Ghana disputará su segundo encuentro de esta Copa del Mundo contra Inglaterra la noche del 23 de junio. El partido se jugará en el Gillette Stadium de Boston.

Los africanos cerrarán la fase de grupos jugando la última jornada contra Croacia en la noche del 27 de junio. Este choque también se jugará en Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Filadelfia.

Ocho acusaciones

Thomas Partey se encuentra en una delicada situación. Sobre él pesan ocho cargos, siete de violación y uno más de agresión sexual, interpuestos por cuatro mujeres diferentes.

Los hechos fueron presuntamente cometidos entre 2020, 2021 y 2022, años en los que militó en la Premier League como jugador del Arsenal después de haber sido traspasado procedente del Atlético de Madrid.

En un primer momento se formalizaron los primeros seis cargos en contra del futbolista, mientras que unos meses más tarde, en febrero de 2026, el centrocampista fue acusado de otros dos delitos más de violación.

Partey quedó en libertad bajo fianza en agosto de 2025 tras comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster. Posteriormente, la Policía Metropolitana de Londres reabrió la investigación en 2025 y trasladó el caso a la Fiscalía de la Corona británica, que autorizó formalmente las acusaciones.

Mientras tanto, el jugador firmó el pasado verano por el Villarreal, no sin una gran polémica, ya que varios de los aficionados de El Submarino no veían con buenos ojos su fichaje. Ahora deberá esperar al segundo partido del Mundial para poder debutar.