El parte de lesiones del Mundial: de Fermín a Militao, las 10 bajas que golpean a todas las favoritas antes del inicio

El fútbol, en su máxima expresión de gloria, esconde también su cara más implacable en las vísperas del Mundial. A escasos días de que el balón comience a rodar, el silencio más amargo se apodera de los despachos y las concentraciones.

Sin embargo, esta plaga silenciosa que hoy condiciona el torneo no ha sido un fenómeno de última hora; es el resultado acumulativo de una temporada implacable que ha ido cobrando facturas a lo largo de los últimos meses.

Desde aquellas figuras que vieron truncado su sueño hace dos o tres meses en el tramo decisivo de las competencias de clubes, hasta los que han caído derribados en los recientes entrenamientos de preparación, el camino hacia la gran cita se ha convertido en un goteo constante de malas noticias.

Entrenamiento de la selección española en Tennessee. EFE

Este Mundial llega irremediablemente marcado por la vorágine de un calendario que no ha concedido tregua. La acumulación crónica de minutos fue minando la resistencia de los futbolistas, provocando un goteo de bajas que no entiende de jerarquías ni de favoritismos.

Ya sea por una grave ruptura sufrida a mitad de la primavera o por un aviso muscular en el último amistoso, el impacto es igualmente devastador para las estructuras de las selecciones llamadas a protagonizar el torneo.

Para los estrategas del banquillo, el desafío consiste ahora en reconstruir de urgencia rompecabezas tácticos que creían consolidados. Perder a una pieza angular, ya sea con meses de antelación para digerir el golpe o en el suspiro previo al debut, altera los planes estratégicos y nivela las fuerzas en una competición donde el margen de error es inexistente.

Los problemas de las favoritas

Nadie se libra de las lesiones, incluso las principales candidatas a levantar la Copa del Mundo el próximo 19 de julio, que cuentan con los futbolistas más preparados. Desde España hasta Brasil, pasando por Inglaterra, Francia o Portugal. Ninguna Selección se salva.

Sin duda, el caso más dramático lo vive la Brasil de Carlo Ancelotti. La 'Canarinha', que no sabe lo que es levantar el Mundial desde 2002, acude a la cita con una urgencia puesta por las expectativas de hacer algo grande. Sin embargo, el italiano se ha quedado sin varios jugadores importantes por el camino: Militao, Wesley, Rodrygo y Estevao.

Los futbolistas del Real Madrid cayeron fuera de combate hace más tiempo, pero las ausencias de Estevao y Wesley han trastocado los planes de Ancelotti tanto en ataque como en defensa. La de Wesley, confirmada hace apenas unos días, obliga a cambiar la defensa y reforzar el lateral derecho.

Otra de las selecciones candidatas que ha perdido a un hombre muy importante en las últimas horas es Marruecos. Y es que Ez Abde, una de sus mayores estrellas, podría tener un esguince del ligamento interno de su rodilla derecha tras un mal gesto en el último amistoso frente a Noruega. De confirmarse, sería una baja crucial para los 'Leones del Atlas'.

A partir de ahí, el resto de posibles favoritas tienen alguna baja, pero ninguna de ellas capital. Argentina no podrá contar con Balerdi, Alemania con Lennart Karl, Inglaterra con White, Francia con Ekitike y España con Fermín.

La situación de España

La selección española no tiene que lamentar demasiadas bajas (el único candidato claro en la lista que no estará en el Mundial es Fermín), pero sí que son varios los jugadores que llegan entre algodones y con muy poco ritmo en sus piernas.

Los ejemplos más meridianos son los de Lamine Yamal y Nico Williams. Ambos se lesionaron en el último tramo de la temporada y existen muchas dudas de cómo pueden regresar. De la Fuente aseguró que todos los futbolistas estarán listos para el debut o el duelo de la segunda jornada ante Arabia Saudí.

Nico se lesionó el 10 de mayo, pero se ha pasado toda la temporada visitando la enfermería. En el caso de Lamine, su último partido llegó el 22 de abril. Es decir, va a estar prácticamente dos meses sin jugar.

Además de ellos, Mikel Merino acude al Mundial con muy pocos minutos disputados este año. Se lesionó en la última semana de enero y desde entonces únicamente ha jugado 28 minutos con el Arsenal. También gozó de 22 minutos frente a Irak en el último amistoso, pero tampoco pudo dar muestras de si tiene o no el ritmo necesario.

De la Fuente le ha esperado hasta el final y se lo ha llevado a la Copa del Mundo consciente de la importancia que tiene el navarro en su esquema de juego. Deberá seguir cogiendo ritmo en sus piernas durante la primera fase y llegar de la mejor forma posible a las instancias finales.