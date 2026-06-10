Omar Artan, el mejor árbitro de África, fue interrogado 11 horas y expulsado del Mundial tras ser vinculado con terroristas

Había conseguido lo que ningún árbitro somalí había logrado nunca. Omar Abdulkadir Artan, de 34 años, había sido designado por la FIFA para dirigir partidos en el Mundial de 2026.

Llegaba al torneo con el reconocimiento más importante de su continente: el galardón al mejor árbitro masculino del año otorgado por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en noviembre.

Tenía los papeles en regla, la acreditación de la máxima organización del fútbol mundial y un billete de avión desde Estambul hacia Miami. Todo cuanto necesitaba para escribir un capítulo histórico. Nada de eso fue suficiente.

El 6 de junio aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Miami y no salió de allí. Las autoridades de aduanas e inmigración de Estados Unidos lo retuvieron en el control fronterizo y lo sometieron a un proceso de verificación que se extendió durante once horas.

En ese tiempo, según contó el propio Artan al diario The New York Times, los agentes le preguntaron sobre sus motivos de viaje, sobre la situación política en Somalia y sobre Al Shabab, el grupo armado islamista que opera en el Cuerno de África. Al concluir el interrogatorio no le dieron explicaciones claras.

Le comunicaron que su entrada quedaba denegada, lo trasladaron a una celda de retención y lo pusieron en un vuelo de regreso a Estambul. Artan reaccionó con una mezcla de desconcierto y decepción contenida. "Estoy muy, muy decepcionado", declaró tras el incidente.

En su relato al Times añadió que mostró documentación oficial de la FIFA, registros de su trayectoria como árbitro internacional y credenciales que acreditaban su condición de miembro del panel arbitral del Mundial, sin que nada de ello modificara la decisión de las autoridades.

Omar Abdulkadir Artan, durante un partido.

La FIFA confirmó pocas horas después que Artan quedaba definitivamente fuera del torneo. No podría participar en ninguna sesión de entrenamiento ni arbitrar un solo partido.

El organismo se limitó a señalar que no interviene en los procesos migratorios del país anfitrión y que las decisiones sobre acceso al territorio corresponden al gobierno receptor. Una respuesta institucional que evitó cualquier cuestionamiento directo a las autoridades estadounidenses.

La versión oficial de Washington añadió la dimensión más polémica al caso. Un funcionario de la Administración Trump afirmó que Artan fue declarado inadmisible por su supuesta "asociación con miembros sospechosos de organizaciones terroristas".

No se facilitaron detalles sobre la naturaleza de esa presunta vinculación, no se presentaron pruebas públicas ni se identificaron las personas u organizaciones concretas referidas en la acusación.

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza utilizó la fórmula genérica de "problemas en el proceso de verificación de antecedentes" como justificación oficial para el rechazo.

El contexto político no es accesorio. Somalia figura entre los países que han sido objeto de restricciones migratorias reforzadas por la actual Administración, un marco que condiciona el acceso al territorio incluso para quienes cuentan con exenciones relacionadas con eventos deportivos.

El Gobierno somalí calificó el martes de "lamentable" lo ocurrido y anunció gestiones diplomáticas para solicitar explicaciones tanto a Washington como a la FIFA.

Un héroe en Somalia

Este miércoles, sin embargo, el relato dio un giro inesperado. Artan aterrizó en el Aeropuerto Internacional Aden Adde de Mogadiscio y fue recibido como un héroe. Decenas de personas, entre aficionados, periodistas y autoridades, le esperaban en la terminal para darle la bienvenida.

Enfundado en un chándal negro de la FIFA, el árbitro recibió ramos de flores y una gran bandera nacional que se colocó a modo de capa ante los flashes de los fotógrafos.

Omar Abdulkadir Artan, a su llegada a Somalia. EFE

Lejos del abatimiento, Artan apareció sereno y con la mirada puesta en el futuro. "No estoy molesto porque me enviaron de vuelta desde Estados Unidos. Continuaré trabajando duro y no me desanimaré", afirmó en declaraciones a la televisión pública somalí.

Y fue más allá: "Les prometo que en el próximo Mundial llegaré mucho más lejos y haré historia".

Las palabras de respaldo llegaron también desde las más altas esferas del Estado. El ministro somalí de Defensa, Ahmed Moallim Fiqi, subrayó que Artan «ha elevado el nombre del pueblo somalí" y que el revés sufrido "no lo detendrá" en su carrera.

El ministro de Juventud y Deportes, Mohamed Abdulkadir Ali, expresó su deseo de que el árbitro llegue a convertirse en «el mejor árbitro del mundo».

El caso deja, en definitiva, tres planos difíciles de separar: el del deporte como espacio supuestamente neutral, el de la política migratoria como instrumento de control soberano y el de una acusación de vínculos terroristas lanzada sin respaldo documental público contra el árbitro más reconocido del continente africano.

Artan, no obstante, pareció decidido a que la última imagen no fuera la de una celda de retención en Miami, sino la de una bandera somalí ondeando en el aeropuerto de Mogadiscio.