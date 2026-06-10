El Mundial más globalizado con 11 españoles bajo otra bandera y 289 futbolistas sin representar a su país de origen

El Mundial 2026 pasará a la historia no solo por ser el primero en albergar a 48 Selecciones y disputarse a lo largo de tres países diferentes, sino por consolidarse como el torneo de la absoluta disolución de las fronteras futbolísticas.

El fútbol moderno ya no se entiende únicamente a través del lugar de nacimiento que figura de manera estricta en el pasaporte, sino por los lazos afectivos, el linaje familiar y las oportunidades profesionales que ofrece un planeta cada vez más interconectado.

Con un volumen total de 1.248 futbolistas convocados para la gran cita mundialista, la mezcla cultural ha alcanzado un techo histórico, transformando las plantillas de los equipos nacionales en auténticos mosaicos internacionales donde el arraigo y la identidad se redefinen en cada lista de convocados.

La exportación española

España se ha convertido por méritos propios en uno de los grandes focos emisores de talento en esta cita mundialista, con un total de 11 futbolistas nacidos en territorio nacional que han optado por defender los escudos de otras federaciones.

Este fenómeno sociológico y deportivo responde en gran medida a las posibilidades de la doble nacionalidad y a la fuerte herencia cultural de los hijos de la inmigración, quienes encuentran en sus raíces familiares una vía competitiva del más alto nivel internacional.

11 españoles que jugarán con otra camiseta en el Mundial

El caso más llamativo y numeroso es el de Marruecos, selección que ha sabido pescar en la cantera española y cuenta con hasta seis futbolistas nacidos en España en sus filas.

Figuras de la talla de Brahim Díaz (nacido en Málaga) y Achraf Hakimi (nacido en Madrid) lideran una lista a la que se suman nombres consolidados en la élite como el guardameta Munir El Kajoui, el central Chadi Riad, el centrocampista Ismael Saibari y Ayoube Amaimouni. Todos ellos, atraídos por el fuerte vínculo con sus orígenes, prefirieron abrazar el proyecto de los 'Leones del Atlas'.

Pero la diáspora del talento español no se detiene en el norte de África, ya que la globalización también cruza el Océano Atlántico. Entre los casos más destacados en el continente americano Nico Paz (nacido en Tenerife), reclutado por la Albiceleste.

Nico Paz, junto a Leo Messi, en un partido de la selección argentina

A ellos se suma el asturiano Álvaro Fidalgo, quien tras triunfar y consolidarse en el fútbol azteca defiende la camiseta de México, y Rodrigo Zalazar, nacido en Albacete pero internacional absoluto con Uruguay siguiendo el innegable legado futbolístico de su padre.

Asimismo, esta identidad transnacional se manifiesta en el delantero del Athletic Club, Iñaki Williams, quien optó por representar a Ghana, la tierra de la que partieron sus padres.

Casi 300 'apadrinados'

El incremento de la multiculturalidad en este torneo es asombroso. De los 137 jugadores que compitieron bajo otra bandera en el Mundial de Qatar 2022, la cifra se ha disparado hasta los 289 futbolistas que no representan a su país de origen en la actual edición.

Esto significa que un porcentaje altísimo de los protagonistas nació fuera de las fronteras de la nación por la que ahora saltan al césped, cambiando por completo el paradigma de las selecciones.

Este fenómeno de equipos formados mayoritariamente por futbolistas nacidos en el extranjero tiene tres claros exponentes que destacan por tener la menor cantidad de jugadores nativos en el torneo.

El caso más extremo de todo el Mundial es el de Curazao. El combinado caribeño compite con nada menos que 25 futbolistas nacidos en los Países Bajos, armando un bloque que es prácticamente neerlandés en su totalidad, amparado en los estrechos lazos históricos y administrativos con la metrópoli.

Los jugadores de Curazao, antes de un partido.

Le sigue muy de cerca la República Democrática del Congo, que cuenta con 20 jugadores en su plantel nacidos fuera de su territorio nacional, la inmensa mayoría de ellos criados, formados y desarrollados en las academias de fútbol de Europa occidental.

Completando este particular podio de la diversidad se encuentra Marruecos, con 19 jugadores nacidos en el extranjero, integrando su fuerte núcleo hispano y franco-marroquí, una fórmula multicultural que ya le permitió hacer historia en el pasado reciente.

En el extremo opuesto del tablero, como el gran proveedor de talento ajeno, se encuentra el indiscutible rey de la exportación futbolística: Francia.

El país galo se consolida como la mayor cantera del planeta, aportando la increíble cifra de 76 futbolistas nacidos en su territorio que jugarán el torneo defendiendo las camisetas de otras selecciones, nutriendo principalmente a los combinados del continente africano.

La Copa del Mundo demuestra así que el éxito deportivo actual se construye a través de una red global sin fronteras.