Un instituto con 7 hectáreas de instalaciones y un hotel de lujo: el 'búnker' de la Selección en Tennessee, su sede mundialista

La selección española ya está, desde hace días, 'bunkerizada' en su campo base para la fase de grupos del Mundial 2026.

La Real Federación Española de Fútbol eligió la ciudad de Chattanooga, en el estado de Tennessee, como centro de operaciones durante las primeras semanas del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La decisión responde a una cuestión estratégica. España disputará sus dos primeros encuentros mundialistas en Atlanta, una ciudad relativamente cercana a Chattanooga, lo que facilitará los desplazamientos.

🏡 Descubre la Baylor School, el hogar deportivo de España en Chattanooga.



Instalaciones adaptadas y tematizadas para que la @SEFutbol se sienta en casa.



💓 No somos objetivos, pero ha quedado precioso, ¿verdad?



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Con cerca de 190.000 habitantes, Chattanooga está considerada una de las ciudades más importantes de Tennessee.

Situada junto al río Tennessee y muy próxima a la emblemática montaña Lookout, combina naturaleza, historia y una creciente actividad económica que la ha convertido en uno de los destinos más atractivos del sureste de Estados Unidos.

Sobre la sede habló Aitor Karanka, el director técnico de desarrollo de la Selección, en la CNN: "Vamos a encontrar la privacidad en el campo de entrenamiento, las instalaciones son increíbles".

El alojamiento elegido por la expedición española será el Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown, un establecimiento de cuatro estrellas ubicado en pleno centro de la ciudad.

El hotel Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown.

El hotel cuenta con amplias habitaciones, zonas de descanso, espacios destinados a reuniones y servicios adaptados a las necesidades de equipos deportivos de élite. Todo lo necesario para los jugadores y para el cuerpo técnico.

Además de su ubicación privilegiada, el complejo dispone de piscina cubierta climatizada, áreas de restauración y diferentes espacios que permitirán a los jugadores recuperarse entre partidos y sesiones de entrenamiento.

Algo clave debido a la cantidad de partidos que hay en un espacio muy corto de tiempo.

Pero el verdadero corazón deportivo de la concentración estará en las instalaciones de la Baylor School. Este prestigioso centro cuenta con infraestructuras deportivas de alto rendimiento y ha sido seleccionado como lugar de entrenamiento de la selección durante la fase de grupos.

El campo de entrenamiento de la Selección en el Baylor School. RFEF

La RFEF destaca que las instalaciones están consideradas entre las mejores de Estados Unidos y cuentan con todos los recursos necesarios para un equipo que aspira a conquistar el título.

Cuenta con una superficie aproximada de 7 hectáreas que tiene campos de entrenamiento de máxima calidad, zonas de recuperación, equipamiento moderno y espacios destinados al análisis táctico forman parte de un complejo preparado para albergar a deportistas de élite.

Gimnasio de la Selección en el Baylor School. RFEF

La elección de Chattanooga también permitirá a España disfrutar de una logística favorable. La cercanía con Atlanta reducirá los tiempos de viaje antes de los encuentros frente a Cabo Verde y Arabia Saudí, mientras que el tercer partido de la fase de grupos se disputará en Guadalajara, México.

La propia directora del centro quiso recalcar la gran calidad que va a tener España: "Tienen instalaciones de primera clase en una zona preciosa".

Así, Chattanooga se convertirá durante varias semanas en el hogar de la campeona de Europa. Un enclave tranquilo, un hotel diseñado para ofrecer el máximo confort y unas instalaciones deportivas de primer nivel conforman el escenario elegido por España para perseguir uno de los grandes objetivos de su historia, conquistar el Mundial 2026.