La carta emotiva de la viuda de Diogo Jota a un excompañero antes del Mundial: "Llevarás contigo también su sueño"

El difunto Diogo Jota, a la izquierda, y Robertson, en una entrevista pasada. Captura de pantalla

A pocos días del arranque del Mundial 2026, una de las historias más conmovedoras alrededor del torneo no tiene que ver con tácticas ni alineaciones, sino con memoria, amistad y duelo.

Rute Cardoso, viuda de Diogo Jota, envió una carta a Andy Robertson, excompañero del delantero portugués en el Liverpool, para acompañarle en el momento más importante de su carrera con Escocia y, al mismo tiempo, mantener viva la huella de su marido.

El mensaje fue difundido dentro de una iniciativa de la FIFA y gira alrededor del vínculo que ambos futbolistas construyeron durante su etapa compartida en Anfield.

El texto parte de una idea central: el Mundial también era un sueño que Jota compartía con Robertson. En la carta, Cardoso recuerda la estrecha relación entre los dos jugadores y remite a todas esas conversaciones que mantuvieron durante años en el Liverpool sobre fútbol, objetivos y experiencias por cumplir.

En ese contexto, el torneo aparece no solo como una meta deportiva, sino como un punto de encuentro emocional entre el capitán escocés y el recuerdo del atacante portugués.

La frase que más impacto ha generado resume perfectamente ese sentido de acompañamiento en la ausencia: "Gracias por no olvidarlo".

A partir de ahí, la carta insiste en que Robertson no afrontará solo la experiencia mundialista, porque junto a su propia ilusión llevará también la de su antiguo compañero. Otra de las citas más difundidas del mensaje lo expresa con claridad: "Llevarás contigo también su sueño".

Andy Robertson, durante un partido con la selección de Escocia. Europa Press

La elección de Robertson como destinatario no es casual. Ambos coincidieron durante varias temporadas en el Liverpool y desarrollaron una relación muy cercana dentro del vestuario.

Además, después de que Escocia lograra la clasificación para el Mundial, el lateral había vinculado públicamente ese logro al recuerdo de Jota, lo que convirtió su presencia en el torneo en un símbolo especialmente potente.

El trasfondo de todo ello sigue siendo la muerte de Diogo Jota en un accidente de tráfico ocurrido en Zamora en julio de 2025, hace casi un año, un suceso en el que también falleció su hermano André Silva.

Desde entonces, su figura ha seguido muy presente tanto en el entorno del Liverpool como en el fútbol portugués e internacional.