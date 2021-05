David Villa, rumbo a la India: así será la vida del 'Guaje' en el Odisha

David Villa es una parte muy importante de la mejor historia del fútbol español. El delantero asturiano fue el encargado de poner el gol en la mejor selección española de la historia y de derribar un récord que parecía inalcanzable, el registro de tantos de otro grande de España como Raúl González Blanco. El hasta entonces considerado como mejor jugador español de todos los tiempos sin discusión alguna vio como toda una generación le pasaba por delante a golpe de títulos y un fútbol que enamoró al mundo en el que Villa era el encargado de facturar. Concretamente 59 goles en los 98 partidos que disputó con la camiseta de la selección.

Ahora, alejado del césped, pero no del fútbol, Villa ha dado un nuevo paso en su vida y en su carrera y se ha pasado a los despachos. Además, se ha embarcado en una exótica aventura que seguramente ni él mismo imaginaba hace algunos años. Pero el Villa de ahora, el aventurero, la encara con la mayor de las ilusiones y la mayor de las ambiciones. El nuevo 'Guaje' aterriza en la India para seguir dando su vida por el fútbol y hacer crecer a un equipo que ha confiado en él para saber un poco más qué es esto del deporte rey.

Villa acaba de fichar por el Odisha FC en lo que ha sido una de las decisiones más importantes y sorprendentes de su carrera. Tras dejar los terrenos de juego el pasado año, el 'Guaje' se embarca en esta apasionante aventura como nuevo asesor del club con la difícil, pero importante misión de encabezar las operaciones mundiales e internacionales del club en el mundo del fútbol. Asesoría, embajador, representación internacional e imagen del Odisha en el exterior serán algunos de los nuevos cometidos del delantero asturiano que espera conseguir de traje tantos éxitos como los que coleccionó de corto.

Un acto del Odisha FC Odisha FC

Por si esto fuera poco, Villa no estará solo en esta nueva aventura como gestor del club, sino que formará un gran equipo con otros dos españoles que intentarán poner también su granito de arena para llegar a lo más alto. Sus mayores apoyos serán Josep Gombau, que ha sido entrenador de fútbol en los Estados Unidos en el equipo del que es propietario el propio Villa, el Queensboro FC, y Víctor Oñate. Juntos formarán parte del Comité Técnico de Fútbol del club en una clara apuesta del Odisha por crecer inspirándose en el modelo español.

La experiencia internacional

David Villa es un personaje muy reconocido y reconocible en el mundo del fútbol. Puso el gol a la mejor selección española de la historia y con ella se convirtió en uno de los mayores exponentes del fútbol espectáculo que conquistó al mundo. Tras conquistar el territorio nacional a base de goles, la selección le ayudó al 'Guaje' a ponerse también en el mapa del mundo. Es imposible entender esas dos Eurocopas y esa Copa del Mundo sin Villa de por medio.

Sin embargo, el palmarés del '7' no se queda ahí, ya que, aunque tardó en saborear el éxito a nivel de clubes, lo hizo a lo grande. El 'Guaje' terminó su carrera con una colección de trofeos envidiable en la que no faltaron Champions, Ligas, la Copa del Rey e incluso llegó a ser, no solo Campeón del Mundo a nivel de selecciones, sino también de clubes. No podía ser de otra forma después de haber pasado por equipos de la talla del Sporting de Gijón, Zaragoza, Valencia, Barça o Atlético de Madrid. Todos clubes históricos del territorio nacional y que le catapultaron a la élite de forma meteórica y sin discusión alguna hasta convertirse en toda una referencia en el fútbol español.

Sin embargo, hubo un momento en el que David Villa tomó la decisión de dejar de ser un futbolista al uso y dar un paso más en su carrera para cultivar su experiencia internacional la cual le permite dar saltos como el que ha dado ahora para llegar a la India. En la parte final de su carrera deportiva, Villa ha recorrido el mundo en busca de nuevas experiencias y con el afán de conocer cómo es y cómo se vive el fútbol en diferentes rincones del planeta.

David Villa durante un partido con el New York City Reuters

De esta forma, Villa comenzó su andadura en el Melbourne City en lo que fue un previo paso para aterrizar en Nueva York. Allí disputó solo unos cuantos partidos, pero dejó su sello en forma de goles antes de aterrizar en al MLS. Después de su corta aventura en Australia llegó el gran paso de irse a la ciudad de los rascacielos para incorporarse a las filas del New York City donde se convirtió en una de las mayores referencias, no solo de la franquicia, sino de toda la liga. Cuatro temporadas haciendo goles que sirvieron incluso para que se rumorease con su regreso a la selección española. Y por último, su paso por Japón en Vissel Kobe junto a su amigo Andrés Iniesta donde también dejó un buen puñado de goles en la única temporada que estuvo allí antes de dar el salto a los despachos.

Buques y dinero

Ahora que David Villa ya no encara rivales y no corre por el césped, sus goles los tiene que marcar de otra forma que, dicho sea de paso, tampoco se le da nada mal. El 'Guaje' ha aprendido muy bien a relacionarse en el mundo del fútbol y no crea un lazo que no sea poderosamente atractivo y con una gran capacidad económica. Y el caso del Odisha no ha sido menos, ya que este club casi sin historia tiene detrás una trayectoria bastante curiosa.

Como casi todo lo que tiene que ver con el fútbol en la India, es de nueva construcción. Solo tiene siete años de historia, ya que se fundó en el año 2014, pero eso no le ha impedido ser uno de los grandes fundadores de la Superliga India, la competición que pretende llevar el fútbol al máximo nivel en el país y convertirlo en un producto atractivo hacia el exterior.

Cartel del Odisha FC Odisha FC

El Odisha es un club que no ha destacado por sus éxitos deportivos y que quiere ahora hacerse un hueco en la élite buscando un poco de estabilidad. A pesar de tener solo siete años de vida, ya ha tenido dos sedes bien diferenciadas. En sus inicios, bajo el nombre de Delhi Dynamos, se asentó en la ciudad de Delhi. Sin embargo, en el año 2019, anunció su traslado al Estado de Odisha, cambió de nombre y mudó su sede a la capital de dicho estado, la ciudad costera de Bhubaneshwar. De esta forma, en tan solo siete años ha conseguido tener dos aficiones claramente diferenciadas.

Otra de las grandes curiosidades del nuevo equipo de David Villa es su propietario. El proyecto del Odisha es un proyecto en el que se promete una gran inversión de capital procedente del grupo GMS Leadership, el mayor comerciante de buques comerciales y productos offshore del mundo. Se trata de gran empresa de la India que pretende potenciar el fútbol y el deporte en su país a través del Odisha y que ahora tiene a David Villa como principal ideólogo.

Además, se podría decir que no es la primera gran operación de que realiza Villa en un proyecto de este tipo, ya que, en Estados Unidos, el 'Guaje' posee en copropiedad desde 2019 un club, el mencionado Queensboro FC de Nueva York, donde trabaja junto a Jonathan Krane, fundador y CEO de la empresa Krane Shares que se dedica a la gestión de fondos financieros. Este proyecto vivirá en 2022 su despegue, cuando pase a formar parte de la segunda división del fútbol estadounidense, la USL Championship.

Fútbol y atracción

David Villa se ha embarcado en un nuevo y apasionante proyecto en la India que necesita generar, como cualquier club, atracción para los aficionados, los medios y los patrocinadores para seguir creciendo. La presencia de Villa al frente hace que esa atracción pueda ser todavía más grande, ya que su figura sigue siendo reconocida a nivel mundial y relacionada con aquella selección española Campeona del Mundo en 2010 que tan buen recuerdo dejó en todo el planeta.

España levanta la Copa del Mundo en Sudáfrica EFE

De momento su llegada ya ha tenido una gran repercusión y ha generado mucha expectación teniendo en cuenta que el Odisha se trata de un club que no está precisamente acostumbrado a ganar. Sin embargo, su poder de atracción excede más allá de su club y se extiende a todo el país de la India en general. La función de Villa en estos momentos es la de llevar el conocimiento y la chispa de un fútbol tan desarrollado como el nuestro hasta un nuevo país, así como abrirles las puertas del mundo para generar una repercusión total.

De esta forma, la India se suma así a un proceso que ya iniciaron hace algunos años países asiáticos como China o Japón donde el fútbol español, y especialmente su modelo de base y cantera, son admirados y venerados hasta el extremo. Estos países pretenden trasladar el éxito que ha tenido España en sus últimos años a sus procesos formativos para así convertirse en potencias más competitivas y de mayor nivel en el exterior. Precisamente la liga de la India ha incorporado a muchos futbolistas y entrenadores españoles a sus equipos con éxitos muy notables. Cinco clubes de dicha competición poseen un técnico español en estos momentos y jugadores como Ferrán Corominas o Manuel Lanzarote son nacionalmente conocidos. Villa coincidirá en su nuevo club con Manuel Onwu. Así es la nueva misión del 'Guaje' Villa tras aterrizar en la India y en el Odisha.

