Neymar, al ritmo de John Legend: el brasileño sorprende al piano durante su confinamiento

Probablemente una de las mejores formas que existen estos días para aliviar las tensiones y calmar la ansiedad que provoca el confinamiento por el coronavirus sea la música. Neymar, que ha admitido sufrir esa sensación por el hecho de no saber cuándo podrá volver a ver a sus compañeros del PSG ha optado por esta vía según ha mostrado en su última publicación en Instagram.

El delantero apareció este sábado en su cuenta en la red social frente a un piano mostrando toda la calidad que tiene frente a este instrumento musical. El brasileño compartió un vñideo tocando la conocida canción de John Legend, 'All Of Me'.

Neymar hace unos días nos mostraba que estaba en forma entrenando en el gimnasio que tiene en su mansión en Brasil, esta sorprendió a todos sus seguidores con esta faceta ya que demostraba que no se le da nada mal. Nunca antes se le había visto al jugador pretendido por el Barça, pero es evidente que este confinamiento ha provocado en el brasileño que su ingenio esté a pleno rendimiento para superar la intranquilidad que siente al no saber cuando volverá el fútbol de forma regular.

"No saber cuándo regresar me da ansiedad. Extraño jugar, competir, el ambiente del club, mis compañeros de PSG. ¡Extraño el fútbol, de verdad! Estoy seguro de que los hinchas también quieren ver a todos en el campo de vuelta, lo antes posible. Espero que la decisión salga lo antes posible", explicaba el otro día en una publicación en sus redes sociales.

