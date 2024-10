Todo lo que aún no sabes de Rodri Hernández: licenciado en ADE, sin redes sociales, amante del rock y la guitarra

Rodrigo Hernández Cascante nació el 22 de junio de 1996 en Madrid. Desde pequeño, mostró una gran pasión por el fútbol, influenciado por una familia que siempre lo apoyó en sus aspiraciones deportivas.

Rodri es conocido mundialmente por su destreza en el campo de fútbol, es un jugador que no solo destaca por su talento deportivo, sino también por su inteligencia y diversidad de intereses fuera del campo.

Desde sus humildes comienzos en Madrid hasta convertirse en una figura clave en el Manchester City y la selección española, Rodri ha demostrado ser un atleta completo y una persona multifacética.

Rodrigo Hernández, en su época en el Villarreal

El madrileño comenzó su carrera futbolística en las categorías inferiores del Atlético de Madrid. Su talento pronto quedó claro, y no tardó en destacar como uno de los jóvenes con mayor proyección en la cantera del club rojiblanco.

Sin embargo, en busca de más oportunidades para desarrollarse, se mudó al Villarreal CF en 2013. En el club de La Cerámica hizo su debut profesional el 17 de diciembre de 2015, en un partido de Copa del Rey contra el Huesca.

Explosión futbolística

El excelente rendimiento de Rodri en el Villarreal no pasó desapercibido, y en mayo de 2018, el Atlético de Madrid decidió reincorporarlo a sus filas por unos 20 millones de euros.

En su regreso, debutó en la Supercopa de Europa contra el Real Madrid, ayudando al equipo a ganar el título continental. Sin embargo, su paso por el Atlético fue breve pero significativo, pues en 2019 decidió activar su cláusula de rescisión y fichar por el Manchester City por unos 80 millones de euros.

Esta decisión marcó un punto crucial en su carrera, ya que en el equipo dirigido por Pep Guardiola, Rodri se convirtió en una pieza fundamental del mediocampo. En las cinco temporadas que lleva en el club inglés no ha perdido su papel de titular y hombre clave en el once.

Rodrigo Hernández y Pep Guardiola en la celebración de la Champions League Reuters

En el Manchester City, Rodri ha demostrado su capacidad para controlar el ritmo del juego y su inteligencia táctica. Su impacto ha sido tan significativo que ha contribuido decisivamente a los éxitos recientes del equipo, incluyendo la histórica final de la Champions League el 10 de junio de 2023, donde anotó el gol que aseguró el primer título de Copa de Europa para el club.

Además, Rodri ha establecido un récord impresionante con una racha de 62 partidos consecutivos sin perder en la Premier League, un logro que destaca su importancia en el equipo.

Rodri debutó con la selección española absoluta en marzo de 2018, en un amistoso contra Alemania. Desde entonces, ha sido un miembro regular del equipo nacional, participando en competiciones importantes como la Eurocopa y el Mundial.

Su presencia en el mediocampo español ha sido vital, aportando estabilidad y control en el juego. La capacidad de Rodri para desempeñarse consistentemente a nivel internacional refleja su alto nivel de competencia y su adaptabilidad a diferentes estilos de juego. El futbolista madrileño brilla tanto en la Selección como en su club.

Rodrigo Hernández celebrando uno de los triunfos de España en la Eurocopa 2024 Reuters

Su juego y dedicación fueron claves para que España lograra ser campeona de la Eurocopa 2024. Tras tocar la gloria, una grave lesión le mostró la cara más cruda del fútbol apartandole casi una temporada de los terrenos de juego.

Lejos del fútbol

A pesar de su apretada agenda como futbolista profesional, Rodri ha sabido mantener un equilibrio saludable entre su carrera y su vida personal. Este equilibrio no solo se refleja en su éxito en el campo, sino también en sus intereses y actividades fuera de él.

Pese a su éxito en el mundo del fútbol, guarda con recelo su vida privada y, entre otras cosas, por ello ha renunciado a tener redes sociales. "La fama no me llena. No me gusta ser extravagante", explica. Rodri asegura que nunca ha tenido interés en mostrar su vida a través de las redes.

Uno de los aspectos más destacables de la vida de Rodri es su compromiso con la educación. Se licenció en Administración y Dirección de Empresas (ADE), lo que subraya su interés por formarse integralmente y prepararse para la vida después del fútbol.

🏅 "No te queda mal, ¿eh? Esta es de oro, ¿eh?".



❤️ Rodri y su chica comparten la medalla. #UCLfinal #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/bdoQeKUxof — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) June 10, 2023

Él mismo ha asegurado en diversas entrevistas que no quiere limitarse solo al fútbol y que valora la educación como una herramienta fundamental para su desarrollo personal y profesional.

Además, Rodri es una persona con una amplia gama de intereses. Uno de sus hobbies favoritos es el pádel, un deporte que disfruta jugar durante su tiempo libre. Esta actividad no solo le permite mantenerse en forma, sino también relajarse y desconectar del estrés competitivo del fútbol.

Otro deporte que se la podido ver practicando es el golf. Pese a que se trató de un vídeo con el Manchester City en el que golpeaba algunas bolas junto con su pareja, Rodri, como tantos otros futbolistas, es un apasionado del deporte en cualquiera de sus disciplinas.

Además, Rodri es aficionado a la música, especialmente al rock, y toca la guitarra como una forma de expresión personal y relajación. Esta faceta artística muestra su capacidad para encontrar equilibrio y creatividad fuera del ámbito deportivo.

El cine es otra de sus grandes pasiones, y encuentra en él una forma de escapismo y entretenimiento. Estas actividades le ayudan a mantener una mente fresca y equilibrada, algo crucial para su rendimiento tanto en el campo como en su vida diaria.

Metas a futuro

Mirando hacia el futuro, Rodri tiene claras sus metas y ambiciones. Aunque su carrera futbolística sigue siendo su prioridad, su formación académica y sus intereses diversos le permiten tener una visión amplia de su futuro.

Rodri ha expresado su deseo de seguir formándose y explorar oportunidades en el ámbito empresarial, utilizando los conocimientos adquiridos durante su licenciatura en ADE. Este enfoque proactivo hacia su futuro muestra su inteligencia y su preparación para una transición suave cuando llegue el momento de retirarse del fútbol profesional.

Su éxito en el fútbol, combinado con su formación académica y sus variados intereses, lo convierten en un modelo a seguir tanto para jóvenes futbolistas como para cualquier persona que aspire a mantener un equilibrio entre la carrera profesional y la vida personal.