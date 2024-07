De la Fuente, alto y claro sobre los abucheos a Cucurella: "Sólo le han motivado"

Luis de la Fuente, seleccionador de España, defendió en rueda de prensa a Marc Cucurella, quien fue abucheado por el público alemán durante el partido contra Francia. De la Fuente expresó su rechazo a cualquier falta de respeto y destacó que las críticas solo sirvieron para motivar al jugador del Chelsea.

"No sé por qué le han pitado. No tengo ni idea. Pero solo le han motivado. Es profesional y muy maduro. Estoy en contra de cualquier falta de respeto. Mi opinión de la sociedad alemana es fantástica. No representan a la sociedad alemana, al deporte ni al fútbol", declaró.

El seleccionador también elogió a Jesús Navas, describiéndolo como un ejemplo para todos en el fútbol. Tras la victoria por 2-1 contra Francia en las semifinales de la Eurocopa 2024, De la Fuente comentó: "Jesús Navas es para comérselo. Es un ejemplo para el fútbol, para sus compañeros, para los aficionados. Hace todo bien. Tiene un talento y una calidad impresionante. Es un ejemplo en quien se fijan todos sus compañeros. Dejará el fútbol cuando él quiera, el fútbol nunca le va a dejar a él".

Además, De la Fuente reivindicó el legado de Álvaro Morata en la selección española. El técnico destacó su importancia tanto dentro como fuera del campo, calificándolo como un líder indiscutible.

"Morata siempre lo hace. Es un ejemplo como capitán. Es el mejor que podemos tener. Todos desean que sea el capitán. Es generoso en el esfuerzo, tiene capacidad de trabajo y hace lo que necesitamos. Es indiscutible fuera y dentro del terreno de juego. De esos no hay muchos. Se sacrifica en el campo y dentro del vestuario, en la intimidad, es donde demuestra la grandeza como ser humano", afirmó De la Fuente.

El seleccionador también restó importancia al golpe que Morata sufrió durante la celebración del partido, asegurando que no era grave. "Un poco de exceso de celebración y tiene un golpe que le dolía y no va a ser nada", añadió.