España da otra exhibición en la Eurocopa y acaba con la Francia de Mbappé para meterse en la final de la Euro

De cabeza a por el título. Sin nadie que le pare, sin rival que se atreva a interponerse en su camino, España marcha con paso firme hacia su cuarta Eurocopa. La Selección también pasó por encima de la Francia de Kylian Mbappé y se ganó con todo merecimiento su puesto en la gran final, donde ya espera a Países Bajos o a Inglaterra. [Así vivimos la victoria de España ante Francia en la Eurocopa]

Los hombres de Luis de la Fuente volvieron a dar una lección de fútbol y dejaron claro otra vez más quién manda en Alemania. En un ejercicio además de confianza ciega en su plan y en sus oportunidades, España remontó el gol inicial de Kolo Muani y también supo resistir las embestidas galas en el tramo final. Esta vez no sucedió lo mismo que contra Alemania y no hubo prórroga sobre la bocina.

Pese a que los franceses dieron un paso adelante en el tramo final por pura necesidad, la madurez de España anuló a Mbappé, Griezmann, Dembélé, Giroud y todo el potencial ofensivo de los galos, que no es poco. La Selección ya está en su novena final de toda la historia, y marcha sin miedo a por la cuarta Eurocopa doce años después.

¡𝑬𝑺 𝑼𝑵 𝑮𝑶𝑳𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝒁𝑶!



🇪🇸 Y es de @SEFutbol

🧒 Y es de LAMINE YAMAL



😏 Hay que ver el niño que tranquilo se ha quedado#Euro2024 #EuroRTVEhttps://t.co/QKjzSeVFWH pic.twitter.com/EDoe2FSpLu — Teledeporte (@teledeporte) July 9, 2024

El golazo de Lamine

Definitivamente, los partidos de España no tienen nada que ver con los que haya jugado ninguna otra selección en esta Eurocopa. Ver a la Selección es sinónimo de entretenimiento para cualquier aficionado, sea de la nacionalidad que sea, y eso volvió a quedar demostrado desde el inicio de esta semifinal.

Los de Luis de la Fuente fueron fieles a su estilo, no se arrugaron por el escenario, y apenas tardaron cinco minutos en avisar de sus intenciones. Lamine Yamal empezó a hacerse notar en el partido con un buen centro al segundo palo que encontró el remate de Fabián con todo a favor, pero el testarazo del centrocampista se marchó arriba.

Kolo Muani celebra el gol ante España. REUTERS

Todo eran buenas vibraciones en este inicio de partido, pero entonces llegó el escenario menos esperado. En su primer acercamiento, Francia demostró tener pólvora. Mbappé, que jugaba sin máscara por primera vez desde su fractura de tabique, sacó a relucir su faceta de asistente y encontró a Kolo Muani, titular esta vez, que cabeceó en el segundo palo anticipándose a Cucurella.

España se vio entonces ante su momento más complicado de la Eurocopa. Podía doctorarse o empezar a morir en el intento, y eligió la opción buena. Eso sí, fueron instantes de zozobra, porque Mbappé rozó el segundo en una acción individual en la que Navas, ya con cartulina amarilla, se hundió demasiado. Tenía una misión harto complicada el lateral del Sevilla en este partido.

Pese a todo, poco a poco los hombres de Luis de la Fuente empezaron a hacerse con el mano de la situación. No hubo nervios, no hubo precipitación. Sí que hubo fidelidad a un estilo y a una idea, así que la recompensa llegó además de la mejor manera posible.

Maignan se estira intentando detener el disparo de Lamine Yamal. REUTERS

Lamine Yamal, muy lejos de la portería, levantó la cabeza y decidió probar un chutazo casi desde su casa. Parecía un brindis al sol, una locura de juventud, pero bendito descaro. El balón se coló por la mismísima escuadra de la portería defendida por Maignan para anotar un gol de bandera que significaba el empate.

Un gol además simbólico, porque Yamal se convertía en el futbolista más joven de la historia de las Eurocopas en conseguir ver puerta. Sus 16 años, 11 meses y 24 días, con el título de la ESO recién conseguido bajo el brazo, batían cualquier registro de precocidad.

No se detuvo ahí España. Con la confianza que le dio el hecho de haber conseguido tan pronto el empate, llegó el segundo. Olmo abrió la bola para Navas, el lateral puso el centro al área y el despeje de los franceses no fue bueno. Por allí apareció de nuevo Dani Olmo para cazar el rechace y fusilar con el segundo tanto. Otro tanto para el del Leipzig, que está siendo fundamental en el torneo.

Dani Olmo celebra su gol ante Francia. REUTERS

De nuevo la Selección demostró que es el equipo que mejor juega al fútbol de largo y volvió a confirmar su candidatura al título, por si había alguna duda. Incluso casi consiguió el tercero antes del descanso con un disparo de Olmo desde la frontal que se envenenó y salió por poco.

España resiste

En la segunda mitad no cambió demasiado el escenario. Esta España no sabe de especular, de guardar la ropa y meterse atrás, así que siguió con su plan de partido que no era otro que buscar el tercero. Un par de buenos acercamientos en el inicio pusieron en aprietos a Francia, pero poco a poco los galos se vieron en la obligación de tener que dar un paso adelante.

Un cabezazo de Tchouaméni a la salida de un córner encontró la respuesta de Unai Simón, y después Mbappé también lo intentó de jugada individual, pero su lanzamiento salió demasiado flojo a las manos del guardameta español. De nuevo a balón parado, Upamecano sí que tuvo una opción de remate muy clara, pero picó demasiado el testarazo.

Mbappé ejecuta un disparo en el partido ante España. REUTERS

España llegaba con problemas en defensa por la ausencia de Carvajal en el lateral, y estos se multiplicaron por las molestias de Jesús Navas, que se marchó en la segunda mitad para desplazar a Nacho a esa posición.

Mbappé rozó el gol con una nueva acción individual a falta de cinco minutos para el final. Sin embargo, el delantero no está todo lo fino que le gustaría en esta competición y su disparo se marchó por encima del larguero. No hubo tiempo para más. España ni siquiera tuvo que achicar agua en el tiempo añadido y Francia se despidió con más pena que gloria del torneo.

España 2 - 1 Francia

España: Unai Simón; Jesús Navas (Vivian, m.57), Laporte, Nacho, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo (Mikel Merino, m.77); Lamine Yamal (Ferran Torres, m.91), Nico Williams (Zubimendi, m.91) y Morata (Oyarzabal, m.77).



Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández; Kanté (Camavinga, m.63), Thouaméni, Rabiot (Barcola, m.63); Dembélé (Giroud, m.79), Kolo Muani (Griezmann, m.63) y Mbappé.



Goles: 0-1, m.9: Kolo Muani. 1-1, m.21: Yamal. 2-1, m.25: Olmo.



Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovenia). Amonestó a Jesús Navas (13) y Yamal (91) por España; y a Thouaméni (60) y Camavinga (89) por Francia.



Incidencias: encuentro de semifinales de la Eurocopa 2014 disputado en el Munich Football Arena ante 66.000 espectadores, unos 15.000 de ellos españoles.