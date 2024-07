España jugará la final contra Países Bajos o Inglaterra: Koeman se reivindica y Bellingham tira del carro

La Eurocopa busca este miércoles al segundo de sus finalistas. Tras la emocionante victoria de España contra Francia (2-1), es el turno, en Dortmund, de Países Bajos e Inglaterra para decidir cuál de las dos selecciones peleará por el título el próximo domingo.

22 veces se han enfrentado a lo largo de la historia Países Bajos e Inglaterra entre amistosos (16) y competiciones oficiales (seis). El saldo entre ambos está igualado: siete partidos los ganó el combinado neerlandés, seis el inglés y hasta nueve encuentros terminaron en empate.

Para Países Bajos es su sexta semifinal de Eurocopa, mientras que para Inglaterra será la cuarta. Para ambos países es la ocasión de alcanzar su segunda final del torneo, dado que los neerlandeses jugaron la de 1988, cuando se proclamaron campeones, mientras que los ingleses disputaron la última, en 2021, cayendo dramáticamente en la tanda de penaltis frente a Italia.

España entera seguirá de cerca el duelo de este miércoles para saber qué se encontrará en la final de Berlín. Ni Países Bajos ni Inglaterra se han librado de las feroces críticas de sus aficionados durante la Eurocopa. Al conjunto neerlandés se le ha señalado por su juego irregular, carente de identidad. Parecido ha sido lo del combinado inglés, con un plantel repleto de estrellas, pero un despliegue futbolístico muy inferior a lo que se espera.

En la diana están los seleccionadores. Ronald Koeman, con estas semifinales, se reivindica tras el oscuro final que tuvo su etapa en el banquillo del FC Barcelona, si bien no ha escapado de las críticas y se ha enfrentado a alguno de sus jugadores, como Joey Veerman. Gareth Southgate, que aseguró que si no ganaba el título dejaría el cargo después de ocho años, no ha conseguido que sus jugadores funcionen como en anteriores torneos, aunque ha acabado consiguiendo colocarse a las puertas de la final.

La semifinal tendrá varios duelos que se esperan que sean cruciales. Cody Gakpo y Bukayo Saka serán los velocistas a vigilar, Bart Verbruggen y Jordan Pickford defenderán los arcos, Virgil van Dijk y Harry Kane serán los líderes que se vean las caras y Xavi Simons y Jude Bellingham los genios que pueden cambiar todo de un momento a otro.

Gakpo contra Kyle Walker. Saka contra Nathan Aké. Son los enfrentamientos que habrá entre un bando y otro. Dos extremos desequilibrantes contra dos laterales contundentes. Los cuatro juegan en la Premier League. Walker y Aké, compañeros en el Manchester City pasarán a ser rivales por un día.

Xavi Simons y Gakpo, con Países Bajos en la Eurocopa Reuters

Gakpo acumula tres tantos, los que marcó a Polonia, Austria y Rumanía, y está empatado en lo más alto de la clasificación de los máximos goleadores. Saka, inédito y desaparecido hasta cuartos de final, despertó ante Suiza y marcó el gol del empate que valió una prórroga, además de resarcirse de su error en la tanda de penaltis de la pasada final acertando su lanzamiento.

Aké está dando una gran versión de sí mismo en esta Eurocopa. En el aspecto defensivo, pero también en el ofensivo: suma dos asistencias. Si Inglaterra juega con tres centrales y dos laterales largos, podrá hacer daño. El planteamiento de los Southgate también afectará al papel de Walker, de los más criticados de los ingleses en el torneo: puede ser central o lateral derecho, lo cual facilitaría sus funciones para frenar a Gakpo.

Duelo en las porterías

Bajo palos habrá dos porteros que vienen de ser decisivos en los cuartos de final. Verbruggen, a sus 21 años, ha demostrado una tranquilidad y una fiabilidad pasmosa. En el tiempo de descuento ante Turquía, se coronó con una brillante parada a un remate a bocajarro del turco Semih Kilicsoy.

Pickford fue vital para su selección en los cuartos frente a Suiza, ya que se encargó de detener a Manuel Akanji el primer penalti de la tanda. El resto de lanzamientos acabaron dentro, por lo que esa parada milagrosa fue la responsable de que Inglaterra esté disputando la semifinales.

Van Dijk vs. Harry Kane

Ahora bien, los cuatro colosos del partido apuntan a ser estos: Virgil van Dijk y Xavi Simons, del lado de Países Bajos, y Harry Kane y Jude Bellingham, por Inglaterra. Dos líderes veteranos y dos jóvenes prodigios.

Que Kane no está en su mejor momento, parece evidente, pero como casi todos los jugadores de Inglaterra, que han llegado hasta las semifinales casi por inercia pese a la imagen que han ofrecido durante todo el campeonato. Pero Kane, pese a todo, suma dos goles, solo uno por detrás del pelotón de máximos anotadores. En cualquier momento, podrá despertar para engordar unos números espectaculares esta temporada: 44 goles en 45 partidos con el Bayern Múnich.

Bellingham y Kane celebran uno de los goles de Inglaterra Reuters

Eso sí, enfrente tendrá a Van Dijk, renacido en los últimos meses y cerca de encontrar su mejor nivel, el que le encumbró hasta acariciar en 2019 un Balón de Oro que le quitó Messi por siete puntos. Su grave lesión de rodilla parece que ha quedado atrás definitivamente y en la Eurocopa ha mostrado una seguridad y una jerarquía imponente desde el centro de la defensa de los Países Bajos. En semifinales, afrontará un reto de nivel: frenar a Kane.

Simons y Bellingham, a 'inventar'

Duelo de hombres decisivos en el centro del campo. La creatividad y la imaginación al poder. Bellingham, en Inglaterra y Simons en los Países Bajos. De ellos depende que sus selecciones tengan ese golpe decisivo que pueda desnivelar la balanza. Se verán las caras por el centro del campo mientras intentan enlazar con los hombres de arriba. Será el enfrentamiento imaginativo de las segundas semifinales y ambos han tenido una trayectoria similar en la Eurocopa.

Tanto Bellingham como Simons han escuchado críticas que han logrado sofocar. Sobre todo el jugador del Real Madrid, que ha vivido una montaña rusa de sensaciones. Primero, fue idolatrado con su gol a Serbia que condujo a Inglaterra hacia la victoria en su estreno (0-1). Después, fue criticado tras dos actuaciones grises en la fase de grupos; y de ahí, volvió a tocar el cielo aplaudido por su chilena salvadora a Eslovaquia. Simons, incluso fue suplente en un partido (Austria), pero reaccionó ese mismo día cuando Koeman le sacó al campo en la primera parte por el señalado Veerman. Dio una asistencia a Gakpo, que en octavos volvió a asociarse con su compañero. Ya nadie discute su importancia y, como Bellingham, está listo para alcanzar la cumbre.