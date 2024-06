El incidente de Luka Modric con un periodista español en la Eurocopa: se enfadó y abandonó la zona mixta

Luka Modric se asoma al abismo con la selección de Croacia en la Eurocopa. Tras perder contra España y empatar frente a Albania, al combinado balcánico no le queda otra que ganar a Italia, la vigente campeona, para obtener un billete para los octavos de final. En esa situación límite, la tensión es obvia.

Y esa tensión quedó reflejada, precisamente, en la figura de Modric tras el partido contra Albania del pasado miércoles. Se han viralizado unas imágenes de su paso posterior por la zona mixta en la que tuvo un incidente con un periodista español. El '10' de Croacia y del Real Madrid no quiso atenderle, antes siquiera de que realizara la pregunta, y terminó abruptamente su intervención.

Las imágenes sorprenden. Un periodista de la cadena COPE es quien trata de hacer la pregunta, después de varias respuestas en croata de Modric a profesionales de su país. Pero cuando Luka se percata de que la pregunta es en español, al mencionarle la cadena radiofónica, decide abandonar la zona mixta. Con un "vamos, vámonos", en croata, Modric con la palabra en la boca al periodista español.

Pronto se empezó a hablar de la escena, cayéndole algunas críticas a Modric, un jugador que no suele tener enganchones ni dentro ni fuera de los terrenos de juego. Pero, claro está, había una explicación.

En Croacia explican que, previamente, Modric ya tuvo un rifirrafe con un periodista español -sin especificar para qué medio trabajaba-. Supuestamente, le había realizado un pregunta sobre el partido decisivo de su selección contra Italia, que se disputa el próximo lunes en Leipzig, si este "lo van a jugar los 'jóvenes' o los 'viejos'". Eso no sentó bien a Luka, que más tarde no quiso exponerse a otra pregunta en español fruto de su enfado por lo que él entendió como un comentario fuera de lugar.

Modric sí atendió amablemente al resto de periodistas y analizó el papel que tuvo su equipo ante la selección de Albania, en un partido que acabó 2-2. Croacia logró remontar el tanto inicial de su rival, pero encajó un gol en el descuento (minuto 95) que devolvía el empate al marcador y le complica mucho las cosas en esta Eurocopa.

"En la primera parte no estuvimos bien, entramos al partido relajados y luego fue difícil jugar. En la segunda parte hicimos cambios y estuvo bien hasta los últimos cinco o diez minutos, no sé por qué retrocedimos y les permitimos crear algunas oportunidades en mitad del caos y marcar un gol", analizó.

Todo lo que no sea ganar a Italia no le valdrá, prácticamente, a Croacia para meterse en octavos de final. La derrota le deja fuera matemáticamente y empatar, salvo milagro -y si Albania no gana a España-, tampoco le serviría para ser uno de los cuatro mejores terceros, puesto que sólo tendría dos puntos.