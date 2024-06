Serbia amenaza con dejar la Eurocopa por los cánticos en el Croacia - Albania: se coreó "matar al serbio"

Conflicto entre países en la Eurocopa cuando no se ha cumplido ni una semana de su arranque. Serbia ha anunciado que se retirará del torneo si no se castiga lo que ocurrió este miércoles durante el partido que enfrentó a Croacia y Albania (2-2). El motivo son unos presuntos cánticos ofensivos realizados por ambas aficiones.

Jovan Surbatovic, el secretario general de la Federación Serbia de Fútbol, presentó una petición formal a la UEFA de sanción con carácter inmediato tanto para Croacia como para Albania. En el minuto 59 del partido, se escucharon unos cánticos que, como sostienen los serbios, decían "maten, maten, maten al serbio".

"Lo que pasó es escandaloso y pediremos sanciones a la UEFA, incluso si eso significa no continuar en la competición [en caso de no haber reacción]", explica Surbatovic en el medio RTS. "Estamos seguros de que serán castigados, porque ya respondieron a nuestra petición de retirar del torneo a un periodista de Albania [por hacer el gesto del águila bicéfala, una manifestación nacionalista albano-kosovar]. Exigiremos a la UEFA que castigue a las federaciones de ambas selecciones. No queremos llegar a eso, pero si la UEFA no los castiga, pensaremos cómo procederemos", afirma el directivo.

Durante casi un minuto, cuando el partido iba 0-1 a favor de Albania, se escucharon los cánticos que denuncian los serbios. Estos decían en serbocroata "ubij, ubij, ubij Srbina", que traducido significa "maten, maten, maten al serbio". Los cánticos, que se colaron en la retransmisión, se viralizaron en redes sociales donde fueron denunciados por miles de aficionados.

Por ahora, la UEFA no se ha sancionado a Croacia y a Albania ni se ha pronunciado sobre lo ocurrido. El ultimátum de Serbia llegó a sólo unas horas de que su selección afrontara su segundo partido de la fase de grupos de la Eurocopa, ante Eslovenia (a partir de las 15.00 hora peninsular).

Ubij, ubij, ubij Srbina!!! A da malo ohladite te lobanje u kojima izgleda nema ništa. Igrate jedni protiv drugih, bar danas vam ti na čije ubistvo pozivate nisu uradili ništa. Ružno, jadno i bedno. pic.twitter.com/0VJU9jybG0 — Goran Vukajlović (@sofi2022_2023) June 19, 2024

Sanción de la UEFA a Serbia

Serbia ya fue multada por la UEFA con 12.550 libras después de que sus aficionados lanzaran objetos durante el partido ante Inglaterra. Y, como Albania, también recibió una sanción porque aficionados de ambos países mostraron pancartas de mapas nacionalistas.

"Nos sancionaron por casos aislados y nuestros aficionados se comportaron mucho mejor que los demás. Un aficionado fue castigado por insultos racistas y no queremos que se atribuya a los demás. Los erbios somos caballeros y tenemos el corazón abierto, así que pido a los aficionados que sigan siendo caballeros", culminó Surbatovic.