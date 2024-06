Los riesgos a los que se enfrenta de Mbappé tras fracturarse la nariz: el Real Madrid, atento a la evolución

La victoria de Francia en su debut en la Eurocopa ante Austria pasó a un segundo plano después de lo ocurrido en los últimos minutos del choque. Un fortuito golpe de Kylian Mbappé con Danso que le provocó una fractura en la nariz e hizo saltar las alarmas en todo el país galo.

El delantero del Real Madrid no pudo completar el partido y las horas posteriores al encuentro fueron un carrusel de noticias, pruebas y comunicados para actualizar de forma constante la salud de la estrella francesa. Se pasó del pesimismo al optimismo parcial, pero lo que quedó claro es que Mbappé no va a estar al 100% durante el resto del torneo.

No se tardó demasiado en conocer que Mbappé sufría una rotura en la nariz, pero quedaba por concretar si iba a ser sometido a una cirugía. Sin embargo, la Federación Francesa se encargó de tranquilizar a todos al confirmar que su estrella no iba a pasar por el quirófano hasta después del Europeo. Francia respiraba tranquila, iba a poder seguir disfrutando de su líder -aunque tiene muy difícil jugar el viernes contra Países Bajos-.

A partir de ahora, Kylian Mbappé deberá jugar todos los partidos con una máscara protectora. "En la actualidad las mejores son diseñadas mediante escaneado 3D de la cara del paciente e impresión a medida en fibra de carbono. Son muy ligeras y resistentes y se apoyan en la frente y los pómulos del paciente protegiendo la nariz de nuevos impactos", apunta el Dr. Alfredo García, jefe del Servicio de Otorrinolaringología de los hospitales universitarios HM Puerta del Sur y HM Rivas en conversaciones con EL ESPAÑOL.

Decisión difícil

Finalmente, se ha decantado por eso, especialmente a raíz de las pruebas que "arrojaron una serie de conclusiones bastante rápidas para asegurar que las consecuencias son limitadas", según confirmaron desde la Federación Francesa de Fútbol.

Para el Dr. Alfredo García, "operar o no depende de si la fractura está desplazada o no, y en caso de que esté desplazada de si compromete su función respiratoria. Si no está desplazada no es necesario operarla, solo proteger la nariz para evitar la movilización de los fragmentos ante cualquier contacto".

"Si la nariz está desplazada lo mejor es reducirla quirúrgicamente lo antes posible tras la desaparición de la mayor parte de la inflamación, ya que si pasa más de una semana los fragmentos consolidan en su posición alterada y habría que recurrir a una rinoplastia para corregirlos", añade.

Su regreso

Jugando con la máscara, Kylian Mbappé podría volver a los terrenos de juego en menos de una semana. Su presencia ante Países Bajos parece casi descartada -dependerá, en parte, de los exámenes de este miércoles-, pero sí se prevé que pueda estar listo para la tercera jornada del campeonato.

"El periodo de recuperación depende de la fractura, si se va a operar es que la fractura está desplazada. Deberán realizar una rinoplastia correctora volviendo a fracturar los fragmentos y colocándolos en posición adecuada. Podrá volver a jugar en pocos días, pero usando una máscara protectora", apunta el Dr. Alfredo García.

Mbappé, tendido sobre el terreno de juego después de fracturarse la nariz frente a Austria. REUTERS

Ahora bien, Mbappé va a correr riesgo si vuelve a escena en el partido frente a Polonia. Su nariz no estará curada y cualquier imprevisto puede complicarle más aún las cosas. "existe el riesgo de una movilización de los fragmentos ante un mínimo impacto, incrementando la severidad de la fractura y posibilidad de sangrado provocado por el esfuerzo", apunta Alfredo García.

Deberá tener precaución el flamante fichaje del Real Madrid cuya presentación con el club blanco podría posponerse. En un principio, la fecha seleccionada llegaría una vez Francia termine su participación en la Euro (16 de julio), pero si lleva a cabo la cirugía a lo largo de esos días, habría que aplazar el acto. Tendrían que esperar a solventar el problema para hacer la presentación a lo grande.

En cualquier caso, Mbappé no tendrá problemas para estar listo en el inicio de la temporada del conjunto blanco. Podrá estar en la Supercopa de Europa frente al Atalanta y en el debut liguero contra el Mallorca.