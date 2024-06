Radiografía a los 24 seleccionadores, todos con un pasado de jugador: ¿quién triunfó y quién no?

Cumplida la primera jornada de la fase de grupos de la Eurocopa, ya ha habido tiempo para ver sobre el campo a los 24 países participantes... y a sus seleccionadores. Curiosamente, todos los técnicos tienen un pasado como jugadores. Algunos más exitosos que otros, incluyendo varios casos que se pueden tomar como desconocidos. Esta fue la carrera de los entrenadores de la Euro antes de sentarse en los banquillos:

Grupo A

Alemania - Julian Nagelsmann

El seleccionador más joven de todos los de la Eurocopa (36 años) lo es porque su carrera como futbolista se vio truncada por una grave lesión en la rodilla. Nagelsmann colgó las botas a los 20 años, edad a la que sólo le había dado para ser capitán del equipo sub19 del 1860 Múnich. Ahora triunfa como entrenador: a los 28 años ya entrenaba al Hoffenheim y ha dirgido también al RB Leipzig y al Bayern Múnich.

Julian Nagelsmann Reuters

Suiza - Murat Yakin

Mito del fútbol suizo, que acumuló 49 internacionalidades como jugador y disputó la Eurocopa de 2004. Su carrera es muy recordada en su país, como lo es también la de su hermano menor Hakan. Murat ganó varias veces la liga suiza con el Grasshoppers, en sus inicios, y el Basilea, en la recta final de su trayectoria. Entremedias militó en las filas del Stuttgart alemán y el Fenerbahce turco. Su posición era la de central.

Murat Yakin Reuters

Hungría - Marco Rossi

El seleccionador húngaro es un exfutbolista italiano que jugaba como defensa en los 90. De la cantera del Torino, destacó en la Serie B con el Brescia y se ganó un traspaso al Sampdoria, que por entonces tenía a estrellas como Ruud Gullit o Roberto Mancini. Fue sonado su fichaje por el América de México ya hacia el final de su carrera, aunque acabó jugando también en Alemania (Eintracht). Se retiró en el 2000 y dirige a Hungría desde 2018.

Marco Rossi Reuters

Escocia - Steve Clarke

Desde 2019 dirige a Escocia un exfutbolista considerado una leyenda en dos clubes: el St Mirren escocés y el Chelsea. Como blue jugó durante un total de 11 años, tras su traspaso en 1987: jugó 421 partidos oficiales y ganó tres títulos (FA Cup en 1997 y la Copa de la Liga y la extinta Recopa de la UEFA en 1998). Su posición era la de lateral derecho. Pese a su éxito a nivel de clubes, sólo llegó a jugar ocho partidos como internacional con Escocia.

Steve Clarke Reuters

Grupo B

España - Luis de la Fuente

El seleccionador desde 2022 tuvo una larga carrera en el fútbol español durante la década de los 80. Se formó en la cantera del Athletic y, como lateral izquierdo, pasó nueve temporadas -divididas en dos etapas- en el primer equipo rojblanco. Ganó las Ligas de 1983 y 1984, las últimas en el palmarés del club, y disputó más de 200 partidos con su camiseta. Entremedias pasó cuatro temporadas en el Sevilla. A pesar de jugar cuatro partidos con la Sub21 e ir a los Juegos Olímpicos de 1988, nunca debutó con la Absoluta. Se retiró en 1994, en el Alavés.

Luis de la Fuente Reuters

Italia - Luciano Spalletti

Leyenda de los banquillos en Italia, siendo el entrenador en el último Scudetto del Nápoles (2023), como jugador tuvo una discreta carrera. Era centrocampista y militó en las divisiones inferiores a la Serie A, en equipos como el Castelfiorentino o el Spezia, entre otros. Se retiró en el Empoli, club en el que empezó a ser entrenador (1994) y protagonizó dos ascensos consecutivos que le catapultaron como técnico.

Luciano Spalletti Reuters

Croacia - Zlatko Dalic

Su carrera como jugador no se puede comparar a la de entrenador, concretamente como seleccionador. El técnico de la Croacia que fue finalista en el Mundial de 2018 y logró el tercer puesto en el Mundial de 2022 fue un centrocampista croata que no pudo destacar más allá del fútbol de su país. No triunfó en el Hajduk Split, uno de los equipos más conocidos de Croacia, y pasó la mayor parte de sus años como jugador en el NK Varteks.

Zlatko Dalic Reuters

Albania - Sylvinho

En el fútbol español se conoce a este exfutbolista, que jugaba como lateral izquierdo, por su paso por el Celta y el FC Barcelona. Como azulgrana, ganó dos Champions League (2006 y 2009) y tres Ligas. Antes fue el primer brasileño en militar en el primer equipo del Arsenal y se retiró, ya en 2010, volviendo a jugar en la Premier League, concretamente en el Manchester City. Fue seis veces internacional con la Canarinha. En enero de 2023 cogió los mandos de Albania y es uno de los seleccionadores revelación.

Sylvinho Reuters

Grupo C

Inglaterra - Gareth Southgate

En el cargo de seleccionador de los Three Lions durante casi ocho años, antes fue un defensa central que jugó en las filas de Crystal Palace, Aston Villa y Middlesbrough en los 90 y la primera mitad de los 2000. Fue el capitán del Boro que ganó la Copa de la Liga en 2004, un hito histórico en el club. A nivel de selección, acumuló 57 internacionalidades. Eso sí, quedó marcado por una mancha: fallar su penalti en la tanda que Inglaterra perdió contra Alemania en las semis de la Eurocopa de 1996... jugándose el partidoo en Wembley.

Gareth Southgate Reuters

Dinamarca - Kasper Hjulmand

Como Nagelsmann, la carrera de Hjulmand se truncó prematuramente por culpa de una grave lesión de rodilla. En su caso, se vio obligado a colgar las botas a los 26 años. Tuvo una carrera como jugador modesta, jugando en un club de Copenhague casi desconocido (Herlev) y yéndose luego a Estados Unidos, para jugar a nivel universitario. Jugaba como defensa, de lateral derecho, y se retiró en 1998.

Kasper Hjulmand Reuters

Eslovenia - Matjaz Kek

En el Maribor esloveno tienen un gran recuerdo desde este exjugador que se empleaba como central. Sus inicios fueron prácticamente allí y se jubiló en el mismo club, aunque entremedias probó suerte en el fútbol austriaco (Spittal/Drau y Grazer AK). Sólo llegó a jugar un partido como internacional con su selección, la que ahora dirige desde 2018.

Matjaz Kek Reuters

Serbia - Dragan Stojkovic

Uno de los seleccionadores de esta Euro que mejor carrera tuvo como jugador. Era centrocampista ofensivo, de gran talento con el balón, y formó parte de la generación dorafa yugoslava, entre finales de los 80 y principios de los 90. Ídolo del Estrella Roja de Belgrado, con la selección de Yugoslavia alcanzó los cuartos de final del Mundial de 1990. También ganó el bronce olímpico en los Juegos de Los Ángeles 1984. Fue 41 veces internacional con el combinado yugoslavo y otras 43 con Serbia y Montenegro.

Dragan Stojkovic Reuters

Grupo D

Francia - Didier Deschamps

Como seleccionador ganó el Mundial de 2018, pero es que su carrera como jugador -era pivote- fue aún más brillante. Ganó 17 títulos, entre los que destacan el Mundial (1998) y la Eurocopa (2000) que levantó como capitán de Les Bleus. El resto los conquistó a nivel de clubes entre la Juventus (incluyendo la Champions League de 1996, año en el que también fue elegido mejor jugador francés), el Marsella (dos Ligas) y el Chelsea (una FA Cup). También jugó en el Valencia el último año de su carrera, en 2001. Desde 2012 es el seleccionador francés.

Didier Deschamps Reuters

Países Bajos - Ronald Koeman

Seguramente es de este grupo de exjugadores el que más destacó de todos. Una leyenda que ganó casi todos los grandes títulos a nivel de clubes: una Eurocopa, dos Champions League (una con el PSV y otra con el FC Barcelona), cuatro Ligas... Fue defensa, pero marcó 239 goles en 685 partidos oficiales con sus equipos. Ninguno más importante y simbólico que el que marcó en la final de la Copa de Europa de 1992, en Wembley, para dar al Barça su primera Liga de Campeones. 78 internacionalidades.

Ronald Koeman Reuters

Polonia - Michal Probierz

Su carrera se desarrolló casi por completo en Polonia -salvo cuatro años que estuvo en Alemania-, principalmente en el mítico Gornik Zabrze. También jugó en el Ruch Chorzow. Era centrocampista y apenas llegó a jugar un partido con la Sub21 de su país. Se retiró en 2006 y en septiembre de 2023 le llegó su gran oportunidad como seleccionador.

Michal Probierz Reuters

Austria - Ralf Rangnick

Mediocentro defensivo que desarrolló su carrera en Alemania, entre la década de los 70 y los 80. Militó en el Stuttgart. No destacó mucho y a los 30 años, una edad temprana para los futbolistas, decidió colgar las botas y empezar su aventura en los banquillos. Le ha ido mucho mejor en esta faceta de su vida más reciente.

Ralf Rangnick Reuters

Grupo E

Bélgica - Domenico Tedesco

Posiblemente el que haya tenido la carrera más humilde de los 24 seleccionadores de esta Eurocopa. Tedesco, que se crio en Alemania -y nació en Italia-, no jugó por encima de la octava división del fútbol germano, en el ASV Aichwald. Ni siquiera pudo vivir del fútbol en esa época, compaginándolo con un trabajo como ingeniero industrial. Le ha ido mucho mejor como entrenador, aunque tampoco era demasiado difícil.

Domenico Tedesco Reuters

Rumanía - Edward Iordanescu

Hijo de una leyenda del Steaua Bucarest y su máximo goleador histórico, Anghel Iordanescu, Edward también militó en el club. No le fue tan bien y empezó a sumar breves aventuras en otros equipos -la mayoría de su país- entre finales de los 90 y finales de los 2000. También como su padre, acabó como seleccionador de Rumanía en enero de 2022.

Edward Iordanescu Reuters

Eslovaquia - Francesco Calzona

Una carrera tan corta como en entrenador, hasta ahora, como la que tuvo como jugador. En el pasado, jugando de centrocampista, lo máximo que alcanzó fue a jugar en la Serie B para el Arezzo, en los 80. Luego se hizo entrenador, empezando por equipos pequeño, al tiempo que llevaba su propia caferería. Acabó de asistente de entrenadores míticos como Maurizio Sarri y Spalletti, lo cual le catapultó a dirigir al Nápoles durante los últimos meses de la temporada que acaba de terminar.

Francesco Calzona Reuters

Ucrania - Serhiy Rebrov

Una estrella del fútbol ucraniano. Era delantero centro y metió 123 goles en la liga de su país, siendo su segundo mayor goleador histórico. Ganó nueve campeonatos con el Dinamo de Kiev, siendo el mejor acompañante de la mayor leyenda del fútbol de Ucrania: Andriy Shevchenko. Se retiró en 2010 y fue 75 veces internacional.

Serhiy Rebrov Reuters

Grupo F

Portugal - Roberto Martínez

El otro técnico español de esta Euro también tuvo una carrera como jugador, aunque más humilde. De hecho, donde brilló fue en las categorías por debajo de la Premier League inglesa. Fue con el Wigan, equipo en el que acumuló hasta 227 partidos oficiales y logró un ascenso a la actual League One (la tercera división). Logró lo mismo con el Swansea. Se retiró en el 2007 y empezó una carrera como entrenador en la que destaca la FA Cup que ganó el Wigan y su paso por Bélgica y ahora Portugal como seleccionador.

Roberto Martínez Reuters

Turquía - Vincenzo Montella

Se retiró en 2009, habiendo pasado como delantero centro por las filas de varios equipos italianos, pero en ninguno es tan recordado como en la Roma. Marcó 102 goles y formó parte del equipo que levantó el último Scudetto del club capitolino (2001) acompañando a mitos como Francescoo Totti o Gabriel Batistuta. Fue 20 veces internacional, marcando tres goles.

Vincenzo Montella Reuters

Rep. Checa - Ivan Hasek

Ocho veces campeón de la liga checa con el Sparta Praga, fue elegido mejor jugador de su país hasta en dos ocasiones (1987 y 1988). Era mediocentro y fue 55 veces internacional (54 con la antigua Checoslovaquia y una con Chequia) entre finales de los 80 y principios de los 90. Llegó a unos cuartos de final del Mundial, en 1990, además como capitán.

Ivan Hasek Reuters

Georgia - Willy Sagnol

Lateral derecho que jugó 58 veces con Francia, aunque llegó al equipo justo después de la Eurocopa ganada en el 2000 -y, por tanto, se perdió también el Mundial de 1998-. En el Mundial de 2006 llegó a la final, siendo indiscutible, pero aquel partido lo perdió en penaltis ante Italia. A nivel de clubes, ganó la Champions League y cinco Bundesligas con el Bayern Múnich.