Pedro Porro se sube al bus de la Eurocopa: "Nunca olvido la línea 58 en la que iba a entrenar con el Rayo"

Pedro Porro (Don Benito, 1999) salió de su casa cuando no había cumplido los 16 años. Su sueño de triunfar en el fútbol pesaba mucho más que el miedo que pueda sentir cualquier chaval a esa edad que decide dejarlo todo atrás. Su primera experiencia fuera de Cáceres fue en la cantera del Rayo Vallecano y en un abrir y cerrar de ojos, como así lo siente, está jugando en la Premier League y en la Selección.

El seleccionador Luis de la Fuente, a quien tuvo en la Sub21, le ha vuelto a convocar para la Absoluta tras un año de ausencia. El inicio de 2023 no fue bueno para él con las críticas que le acompañaron tras aterrizar en Inglaterra y por un error con España. Doce meses más tarde, la tendencia es la opuesta y se ve con opciones de entrar en la siguiente lista de la Selección que da los elegidos para la Eurocopa.

Lo que no pierde Pedro Porro, además de una envidiable capacidad para ver el lado positivo de todas las cosas, es la noción de dónde viene. Hace unos meses perdió a uno de sus grandes amigos de la infancia, del que no se pudo despedir, y se hizo cargo de los gastos de repatriación. Tampoco olvida el autobús que cogía cada día para ir a entrenar con el Rayo ("la línea 58 de Vallecas").

Pedro Porro atiende a EL ESPAÑOL en Las Rozas. Este lunes se inició la concentración y el lateral pacense ha podido conocer a Lamine Yamal y Pau Cubarsí, las sensaciones juveniles de la Selección, los cuales le han sorprendido "por ese desparpajo que tienen".

Tan sólo tiene buenas palabras para Luis de la Fuente, de quien dice que tuvo siempre su confianza "aunque no haya ido a las últimas convocatorias". Y sin adentrarse en polémicas, sobre el 'caso Brahim', le desea lo mejor al ahora jugador marroquí, con quien coincidió en las inferiores españolas.

Pregunta: Vuelves a la Selección un año después de tu última convocatoria. Era casi una ahora o nunca para subirse al tren de la Eurocopa. ¿Lo esperabas y qué expectativas tienes para este parón?

Respuesta: Después de un año de la última convocatoria, siempre he pensado en trabajar duro y en seguir confiando en mí mismo. Es lo más importante, tener esa autoconfianza personal. También tener la confianza del míster, que siempre la he tenido aunque no haya venido a las últimas convocatorias.

P: Estás seguramente en tu mejor momento en el Tottenham. Recuerdo muy buenas actuaciones tuyas hace poco, como ante el Burnley en la FA Cup, ante el United o hace diez días ante el Aston Villa. ¿Lo sientes tú también así?

R: Es diferente a la etapa que llegué. Ahora ya me siento más importante en el equipo. Me siento con mucha más confianza. Eso, al fin y al cabo, también te hace ser mejor. Me estoy sintiendo mucho mejor, cada vez más, con el paso de los partidos. Estoy ya más habituado al juego de la Premier League y creo que eso es importante.

La Premier es otro mundo. Siempre intento trabajar todos los días para dar lo mejor de mí, pero sí que note nada más llegar que era muy diferente al fútbol español o de Portugal. La primera semana tenía que hacer muchas más cosas individualmente en casa por la tarde, pero el trabajo que venimos haciendo desde ahí es mucho mejor.

P: Te sientes plenamente adaptado a la Premier, pero al principio hubo muchas críticas hacia ti. Alguna desagradable. ¿Cuesta escuchar cosas así cuando acabas de llegar a una liga nueva y cuando, encima, el equipo estaba de por sí en una situación inestable?

R: Obviamente que a nadie le gustan las críticas. Pero en este mundo te expones a que digan cosas buenas y malas de ti. Al fin y al cabo, te acaba dando igual mientras que tú estés con confianza en ti mismo.

Yo sabía que me iban a llegar muchas críticas y que me iba a costar al principio. No todo el mundo es perfecto y va y encaja a la primera. Ahora he estado trabajando muy duro para que esas críticas se conviertan en elogios y ahora estoy sintiendo más cariño por la parte esa.

P: ¿No te dan ganas ahora de pasar 'facturas' a la gente?

R: A veces sí que me gusta una pizquita -risas-. Pero prefiero el buen rollo. Nosotros vivimos con eso todos los días. En la última convocatoria con la Selección también tuve aquel resbalón ante Escocia... Es parte del fútbol. Te vas acostumbrando y te centras sólo en dar lo mejor de ti al margen de las críticas.

P: ¿Cómo lidias con esa exposición que tenéis los futbolistas, que ante cualquier pequeña salida de tono se lía la mundial?

R: Tengo compañeros que se exponen más a eso -risas-. Los jugadores nos exponemos todos los días a que hablen de nosotros, pero lo llevo bien. Intento no hacer caso a lo que dicen, enfocarme en mí y en mi entorno, en mi familia. Es lo que yo más hago.

P: Desde 2015, que llegas a Madrid para jugar en la cantera del Rayo, no has parado. Luego Girona, Valladolid, Lisboa y ahora Londres. Todo eso con 24 años. ¿Nunca se te hizo difícil el estar moviéndote tanto y estar lejos de casa?

R: Se te hace complicado. Me acuerdo siendo tan pequeño [cuando jugaba en los juveniles del Rayo] cogiendo el metro y el bus en Vallecas. Nunca me olvidaré de esa línea 58. En una ciudad tan grande como Madrid. Luego vinieron todos esos movimientos todavía tan joven y también te cuesta.

Yo sabía cuál era mi sueño de pequeño, que quería ser futbolista y luchar por ello. Luego, para llegar o no, no depende sólo de ti. Tenía claro que tenía que poner todo de mi parte para que eso llegara. Ha sido el punto vital para estar donde estoy hoy en día.

P: ¿No sientes que todo ha pasado rapidísimo?

R: Lo bueno pasa volando y te tienes que enfocar en disfrutar, que la vida son dos días. Desde el primer momento que salí de mi casa a buscar ese sueño lo llevo disfrutando. Por eso se pasa todo muy rápido.

P: ¿Te gustaría volver a jugar en España? Tu nombre, además, se ha vinculado en varias etapas con Real Madrid y FC Barcelona.

R: En el fútbol nunca sabes. Hoy estás jugando allí y mañana puedes estar jugando en otro lado. Siendo español, claro que me gustaría volver y disfrutar de La Liga. Cuando jugué aquí en Primera, lo disfruté muchísimo y espero algún día regresar, por supuesto.

P: Esas listas de la Selección en las que no estaba tu nombre, sobre todo las del último año, ¿cómo te hacían sentir?

R: Todo lo malo tiene un lado bueno. En estas convocatorias anteriores del último año, el seleccionador a lo mejor no me vio lo suficientemente preparado. Lo respeto. Yo sólo pensé en mí, en trabajar más para intentar volver a la Selección. Siempre es un orgullo representar a tu país y estoy muy feliz disfrutar de esta llamada.

Como dije antes, siempre he tenido la confianza del míster. También hemos trabajado muchos años en la Sub21. Cuando ves que tu nombre no está en la lista, simplemente tienes que pensar en ver qué estás haciendo mal, intentar mejorar y estar preparado para cuando te llamen, como ha ocurrido.

P: Sois una plantilla joven, como ya la fue la España que fue al Mundial de Qatar. La media suele rondar los 25/26 años en las convocatorias. ¿Eso da margen a la Selección para ir con más exigencias a futuras competiciones o es una obligación estar entre las favoritas ya en esta Eurocopa?

R: Cuando venimos aquí tenemos las cosas claras y tenemos confianza en nosotros mismos, en el equipo que tenemos. Eso de la edad es lo de menos. Se está viendo con Pau [Cubarsí] y con Lamine [Yamal], que son jugadores que explotan y da igual los años que tengan.

Nosotros estamos enfocados en que tenemos muy buena selección, muy buen equipo y España, al fin y al cabo, siempre está ahí. Quieras que no, por una regla o por otra, siempre vamos a competir y vamos a dar lo mejor que nosotros. Eso es lo más importante.

"Lamine Yamal y Cubarsí sorprenden con su desparpajo. Parece que tengan 25 años"

P: Ya que me los mencionas, ¿qué te han parecido Lamine Yamal y Pau Cubarsí, con 16 y 17 años y ya en la Selección?

R: Te sorprenden con ese desparpajo que tienen, esa confianza en sí mismos, ese saber estar y esa experiencia que parecen tener, como si tuvieran 25, 26 o 27 años. Tenemos una suerte muy grande de tenerlos en el equipo porque van a ser importantes. Se ve que son chicos excepcionales y que quieren ayudar, que es lo más importante aquí. Nos van a venir muy bien en la Selección.

P: De la Fuente conoce muy bien la cantera de la Selección. En tu caso, le tuviste en la Sub21. ¿Cómo es su trato con los jugadores jóvenes?

R: Desde que traté con él la primera vez, me pareció que es un entrenador espectacular. Lo más importante es esa relación de entrenador-jugador y yo con Luis, como te he dicho, tengo una confianza muy grande.

Así se ha visto cada vez que me ha llamado. Siempre he intentado responderle de la mejor manera posible y la verdad que te diría que tengo muy buena relación con él.

P: ¿Crees que se ha sido injusto con él en el tema Brahim?

R: A ver, yo no puedo decir nada en ese aspecto porque llevo un año sin venir. No sé lo que habrá pasado. Lo importante es que, si no está Brahim, tenemos más compañeros que vendrán.

Obviamente, desearle lo mejor a Brahim y ya está. Lo tuve como compañero en la Sub21 y hemos compartido momentos juntos. Así que simplemente eso, respetar su decisión y ya está.

P: ¿Qué objetivos te pones para el final de temporada en lo personal y para España en la Eurocopa?

R: El objetivo principal es que me respeten las lesiones y que todo vaya bien. Sí que es verdad que, como objetivo, me gustaría estar en la Eurocopa. Yo creo que todo jugador quiere estar ahí.

Como meta de España en la Eurocopa, lo principal es trabajar bien en el día a día y meternos ahí. Si hacemos las cosas bien, vamos a llegar muy lejos.

P: Osea que la gente puede soñar con un buen resultado en la Eurocopa...

R: Tenemos que ser optimistas, tener buenas expectativas y, como te he dicho antes, tener confianza en nosotros mismos como equipo.