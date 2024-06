El parón tranquilo de Luis de la Fuente: renovación ganada y primeros ensayos para la Eurocopa

España cierra la fase de la clasificación para la Eurocopa 2024 contra Chipre y Georgia. El billete para el torneo ya lo tiene y solo le falta certificar su posición como cabeza de serie de cara a un sorteo que se celebrará en Hamburgo el próximo 2 de diciembre. Luis de la Fuente se acerca a su primer año como seleccionador y el balance difícilmente podría ser más positivo.

El próximo 8 de diciembre se cumplirá un año desde que De la Fuente fuera nombrado en el cargo como reemplazo de Luis Enrique, al que no se renovó por el decepcionante papel de la Selección en el Mundial de Qatar. El técnico asturiano terminaba contrato el 31 de diciembre y la RFEF dejó que expirara para ascender de la Sub21 al otro Luis.

De la Fuente firmó hasta el 30 de junio de 2024. Eso significaría que le pillaría a mitad de la Eurocopa, que se celebra en Alemania del 14 de junio al 14 de julio. "Hay tiempo todavía para ver como estamos en ese momento, ver si me tengo que venir para aquí o quedarme allí", bromeaba el seleccionador frente a la prensa esta semana.

Pero en la RFEF, ahora bajo el mando de la Comisión Gestora que preside Pedro Rocha, tienen claro que De la Fuente se ha ganado una renovación. No solo que le asegure llegar a una potencial final de la Eurocopa bajo contrato -no se contempla lo contrario- sino que, además, deje en sus manos el ciclo hasta el próximo Mundial de 2026.

El momento idóneo para empezar a dialogar será tras el actual de parón de selecciones: "Estoy donde quiero estar. Estoy feliz y siempre que corresponda hacer esa negociación, que ahora no el momento oportuno porque no hemos terminado el trabajo, cundo llegue el momento, si ambas partes estamos de acuerdo, felices, y si no, no pasa nada. Se cierra la puerta y hasta luego. Ya habrá momento de hablar", valoró recientemente el propio De la Fuente.

Es una renovación merecida. Primero por los resultados: en 2023, la Selección cuenta hasta el momento por victorias (7) todos los partidos que ha jugado a excepción de la derrota ante Escocia por 2-0 en marzo. Por el camino, España ha vuelto a añadir un título a sus vitrinas -lo cual no hacía desde 2012- tras a ganar a Croacia en los penaltis la final de la Nations League en junio. Certificar la presencia del combinado nacional en el sorteo de la Euro como cabeza de serie es lo que le queda por cumplir al equipo este año.

Las sensaciones también acompañan a la Selección de Luis de la Fuente, que ha ido de menos a más. 21 goles a favor y solo 5 en contra completan el balance del año. A eso hay que sumar la tranquilidad deportiva que ha logrado el de Haro en comparación al continuo ruido que rodeaba a la figura de Luis Enrique por su marcado carácter.

Una lista todavía muy abierta

En lo deportivo, y a la espera de esa renovación -probablemente para dos años más-, a partir de ahora comienza el periodo de ensayos de cara a la Eurocopa 2024. Luis de la Fuente ha ido poco a poco variando piezas en sus listas. Las cinco convocatorias que ha dado han servido para llamar a un total de 51 jugadores -cuatro de ellos (Pedraza, Ansu Fati, Bryan Zaragoza y Borja Iglesias) solo para sustituir a lesionados en alguna de las concentraciones-.

Hay 12 jugadores que han estado en todas las listas. Son: Unai Simón, David Raya, Carvajal, David García, Rodrigo, Zubimendi, Gavi, Mikel Merino, Fabián Ruiz, Morata, Joselu y Nico Williams. A ellos se puede sumar a Le Normand, convocado siempre desde que fuera nacionalizado en mayo, y Lamine Yamal, intocable desde su aparición en el primer equipo del Barça. Kepa u Oyarzabal son otros que cuando se han caído de alguna lista ha sido por lesión.

Nico Williams y Lamine Yamal, con la Selección Reuters

De Joselu a Pedraza, Luis de la Fuente ha hecho debutar a nueve internacionales desde que dirige a la Absoluta. A la lista se pueden añadir este parón otros cuatro de golpe (Remiro, Grimaldo, Riquelme y Aleix García), que fueron las sorpresas de la convocatoria. Una prueba de que el seleccionador tiene abiertas las puertas de la Selección y aún quedan varios ensayos por delante hasta dar con el equipo definitivo.

Tampoco han faltado polémicas, especialmente la de un Sergio Ramos que ni siquiera ha estado en las prelistas. Isco Alarcón también llama a las puertas de la Selección para volver, aunque el centro del campo es la zona más afianzada en el equipo de Luis de la Fuente.

Y a otros que sí estuvieron parece que se le van cerrando las puertas, empezando por un Jordi Alba que se retiró de la Selección tras levantar la Nations League y cedió su brazalete de capitán a Morata. El casting seguirá de camino a la Euro 2024.