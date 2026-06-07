Los cambios arbitrales a los que se enfrenta la Selección en el Mundial: desde la ley 'anti-Arsenal' al 'caso Prestianni'

El Mundial está cada vez más cerca. Mientras las selecciones ultiman su preparación con los habituales amistosos previos al torneo, la FIFA ya trabaja para familiarizar a equipos y técnicos con las novedades reglamentarias que entrarán en vigor durante la competición.

La selección española recibió este sábado una sesión informativa sobre estos cambios. El instructor FIFA colombiano Óscar Julián Ruiz explicó tanto al cuerpo técnico encabezado por Luis de la Fuente como a los jugadores las modificaciones que se aplicarán en la próxima Copa del Mundo.

El organismo internacional busca fomentar el tiempo efectivo de juego y reducir al máximo las interrupciones. Así lo expresó Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA: "Estas iniciativas van contra la discriminación, el intento de pérdida de tiempo y buscan mejorar tanto la relación con los jugadores como la experiencia de los aficionados".

Entre las principales novedades destaca la denominada 'ley anti-Arsenal'. Esta medida contempla la posibilidad de señalar penalti cuando un defensor cometa una infracción manifiesta sobre un atacante, incluso si el balón no está en juego.

Las modificaciones no terminan ahí. Para evitar situaciones similares a la protagonizada por Prestianni y Vinicius en la pasada Champions, los árbitros podrán mostrar tarjeta roja a aquellos futbolistas que se tapen la boca durante enfrentamientos o discusiones multitudinarias con rivales.

También se endurecen los límites de tiempo. Los jugadores de campo dispondrán de un máximo de cinco segundos para efectuar un saque de banda una vez iniciada la cuenta atrás arbitral; de no hacerlo, la posesión cambiará de equipo.

Los porteros, por su parte, deberán ejecutar los saques de puerta en un plazo de cinco segundos tras la advertencia del colegiado. Si incumplen ese margen, el adversario dispondrá de un saque de esquina.

Mayor protagonismo del VAR

Las sustituciones también estarán más controladas. Los futbolistas reemplazados tendrán diez segundos para abandonar el terreno de juego. Si exceden ese tiempo, deberán salir igualmente, pero el jugador que iba a sustituirles no podrá entrar hasta la siguiente ventana de cambios.

Además, los árbitros podrán expulsar a cualquier jugador que abandone el campo de manera unilateral como protesta ante una decisión arbitral. La medida pretende evitar episodios como el registrado en la final de la Copa de África entre Senegal y Marruecos.

El VAR también amplía sus competencias. A partir de ahora, los asistentes de vídeo podrán alertar al árbitro principal sobre saques de esquina concedidos de forma errónea.

Asimismo, estarán facultados para intervenir cuando una tarjeta amarilla que implique expulsión por acumulación derive de una acción en la que resulte evidente que no ha existido infracción.