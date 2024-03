Los mensajes privados de Xavi a otro periodista que le criticó: "Fue una cosa bastante sucia"

La clasificación del FC Barcelona para los cuartos de final de la Champions League y la posterior reivindicación de Xavi Hernández han sacado a la luz las polémicas maniobras del entrenador culé con la prensa que cubre la actualidad de su equipo. Todo ha surgido después de que cargara contra el periodista Ramón Besa.

Xavi se la tenía guardada al cronista del diario El País. En la sala de prensa de Montjuïc, el pasado martes, el técnico azulgrana citó un artículo publicado el pasado 7 de noviembre donde el citado periodista calificaba al Barça como "el bufón de Europa" tras la derrota contra el Shakhtar Donetsk, en Hamburgo. La victoria contra el Nápoles impulsó la 'venganza' del de Tarrasa.

Besa confesaría después que, en su momento, llegó a recibir mensajes privados de Xavi en los que le recriminaba aquella pieza periodística que escribió. No es el único en haber recibido estos wasaps del técnico del Barça, tal y como ha contado otro periodista que trabaja en su mismo medio de comunicación.

Manuel Jabois, periodista de El País, salió en defensa de su compañero este viernes durante el programa El Larguero, en la Cadena SER. Criticó la "actitud muy mezquina" de Xavi y sorprendió con su respuesta cuando le preguntaron si él también había recibido mensajes de ese tipo a lo largo de su carrera profesional.

"En privado, pero no lo quiero decir", comenzó contando para luego confesar, casi a regañadientes, que fueron escritos por el propio Xavi. "Fue a través de mensajes y fue una cosa bastante sucia. No lo dijo en público y ya está. No le gustó un artículo mío que, a mi juicio, era divertidísimo", desveló Jabois.

🚨 😱 @manueljabois desvela que a él también le mandó un mensaje Xavi Hernández después de que no le gustase un artículo suyo



⚠️📲 "Fue a través de unos mensajes privados y fue una cosa bastante sucia..."



#⃣ #ElSanedrínIlustrado de @ElLarguero 📻 pic.twitter.com/2VJ5CodqSd — El Larguero (@ellarguero) March 15, 2024

"Fue poco después del artículo 'Cristiano Penaldo', que había hecho yo contra un jugador de mi equipo hablando de su fingimiento de penaltis. Hablé de que los partidos no se acababan hasta que Xavi no salía del campo y decía quién había merecido ganar. Que está muy vigente, por cierto. Y, pues nada, envió una serie de mensajes privados", añadió sobre aquel incómodo episodio.

El periodista volvió a cargar contra la actitud de Xavi ante las críticas. "No le gusta. Ganó todo y, de repente, consideró que el hecho de ganar todo te convierte en alguien intocable. Que se vaya a otro banquillo. Si Zidane, que gana tres Champions seguidas, de repente pierde o empata contra el Almería y el Bernabéu silba, ¿tú sabes la que le cae en redes sociales y por parte de periodistas y opinadores del Madrid? Eres entrenador del Madrid y es una silla eléctrica", señaló.

Por último, mandó un mensaje a Xavi recalcándole el puesto que ocupa ahora: "Que sea injusto o justo no tiene tanto que ver como que eres el entrenador de uno de los entrenadores más importantes del mundo. Xavi es el entrenador del FC Barcelona, uno de los clubes más importantes del mundo. Le van a dar hostias en Argentina, en Brasil y en España. Si fueras entrenador de un equipo irrelevante, pues a lo mejor nadie se fija en ti. Pero tienes que exponerte a cosas así y no te puedes enfadar", concluyó.