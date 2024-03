El brutal enfado de Xavi con los jugadores del Barça en San Mamés: "¡A tomar por culo todos, hombre!"

El Barça dejó pasar una oportunidad de oro en su persecución al Real Madrid en La Liga. Tras el empate del líder en Mestalla -con polémica-, los de Xavi Hernández podían ponerse a seis puntos del líder. En un escenario complicado como es San Mamés, el cansancio del Athletic tras el esfuerzo realizado en la Copa del Rey también daba alas a los azulgrana. Y el resultado fue un apático 0-0.

La imagen del Barça volvió a no ser buena y Xavi estalló en el área técnico en diferentes momentos del partido. Las cámaras de Movistar+ captaron su enfado tanto al finalizar la primera parte como al acabar el partido.

"¡A tomar por culo, tío. A tomar por culo todos, hombre. Es una puta mierda. Me cago en Dios!", se lamentaba a gritos Xavi desde en el banquillo justo antes del descanso. Al final del partido, los reproches que hacía a sus jugadores iban principalmente dirigidos por no ser capaces de colgar un balón al área.

Tras el partido, en rueda de prensa, Xavi hizo un análisis más en frío del rendimiento de su equipo en San Mamés. "Faltó quizás tener más fe en lo que estamos haciendo porque era una oportunidad muy grande hoy", retrató sobre la ocasión de recortar puntos al Real Madrid y adelantar al Girona, que perdió su partido contra el Mallorca.

"No hemos estado cómodos, no podemos estar satisfechos, debemos ser autocríticos. Hoy era una oportunidad muy grande perdida. No tengo la sensación buena de que el equipo haya podido ganar el partido. Me voy decepcionado, pero hay partidos en la temporada que pasa", dijo ante los medios de comunicación.

Xavi admitió también que "las lesiones quizás nos han afectado" porque "son dos jugadores muy determinantes". Al respecto de esas lesiones de Frenkie de Jong y Pedri González, el técnico blaugrana las considera "dos bajas muy importantes". "Son los que le dan personalidad al equipo en el centro del campo", valoró esperando "que sea menos de lo esperado" el tiempo de recuperación en ambos casos.

Sobre el partido, explicó que les "ha costado mucho progresar", lo que cree que ha sido "mucho mérito del Athletic cerrando líneas de pase" cuando "saltaban a la presión". "Nos ha costado progresar durante todo el partido, no hemos hecho un buen partido", añadió confesando que, a su juicio, que "lo único positivo" es que han estado "muy bien en defensa".

Xavi desveló que "el vestuario está afectado cuando no gana y más sabiendo que era una oportunidad muy buena". "Ha faltado creer más en lo que estábamos haciendo, pero también el Athletic ha defendido muy bien. Los primeros 15-20 minutos la sensación era de que se podía ganar, pero luego el nivel ha bajado. Faltó quizás tener más fe en lo que estamos haciendo porque era una oportunidad muy grande hoy", confesó.

"Lo hemos dado todo, el equipo se ha vaciado, se ha fajado y el Athletic nos ha generado muy poco, pero no hemos estado bien en progresar con el balón", resumió la actuación de su equipo.