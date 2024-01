El informe médico por el que el juez cita a Negreira: "Opina sobre la guerra de Ucrania y el caso Rubiales"

El juez Joaquín Aguirre ha citado a José María Enríquez Negreira a declarar el próximo 21 de febrero a las 11:00. El magistrado firmó el escrito este jueves tras analizar el informe del Instituto Médico Legal de Cataluña que contradice al presentado por la defensa del vicepresidente de los árbitros durante 20 años. Este examen forense de parte consideraba que "no está en condiciones de prestar declaración ni de ser sujeto de un procedimiento penal".

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al informe del Instituto Médico Legal sobre Negreira y los médicos forenses sostienen que "el deterioro cognitivo puede afectar a aspectos circunstanciales y/o periféricos del recuerdo, menguando detalles". Sin embargo, esto "no justifica la pérdida completa del recuerdo de un episodio", por lo que su estado de salud no afecta a la "memoria remota y reciente".

Además, los forenses ponen de manifiesto en el escrito que mantiene una "buena conexión a la realidad sociopolítica que le rodea, recordando guerras actuales (Ucrania) y opinando sobre el 'caso Rubiales'". Negreira "no muestra alteraciones del lenguaje ni de expresión, con un discurso fluido, ágil, y sin alteraciones de la comprensión verbal", algo esencial para poder declarar ante el juez.

Informe del Instituto de Medicina Legal de Cataluña EL ESPAÑOL

Sudokus y su "pandilla del fútbol"

En el documento también se destaca su "elevada capacidad empática y de habilidades interpersonales". El vicepresidente de los árbitros muestra "buen humor regular durante las evaluaciones, excepto en pequeños momentos puntuales".

Los médicos forenses informan al juez de que Negreira cuenta durante las entrevistas "numerosos y diversos aspectos de su actividad profesional". El excolegiado, acusado de cobrar más de 7,5 millones del FC Barcelona desde 2001 a 2018, recuerda puntualmente "que en el ámbito internacional" tenían "intérpretes" para comunicarse y que "fue nombrado el mejor árbitro de España".

[El juez Aguirre descubre 57 cuentas vinculadas a Negreira en siete bancos: solicita datos desde 2001]



Sobre su carrera como árbitro considera que "era estricto, pero que nunca ha faltado el respeto a nadie". Negreira niega contundentemente "haber recibido nunca regalos por parte de terceros".

El dirigente arbitral explica durante sus charlas con los médicos forenses y los psicólogos que realiza trabajo cognitivo como "la resolución de sudokus y leer el periódico", aunque matiza que antes "lo hacía mucho más".

Negreira también reconoce durante los exámenes que se sigue reuniendo con su "pandilla de amigos del fútbol", aunque asegura que su esposa le tiene que acompañar hasta el lugar y también recogerle para llevarle a casa.

[El Barça al juez: Naval, delegado del equipo, tenía informes de Negreira Jr. y tardó un mes en acordarse]



Sin embargo, Negreira muestra más lagunas al hablar sobre el caso por el que es investigado. Afirma "no saber de qué se le acusa" y "habla de dos personas (Estrada y Casas)". El vicepresidente de los árbitros hasta 2018 asegura que su esposa "le ha comunicado, que le han denunciado" y pone énfasis en afirmar "que no lo entiende, puesto que él les ayudó a nivel laboral".

Además, explica que su esposa le esconde los teléfonos para que no conteste a periodistas. Respecto a la acusación que recae sobre su hijo Javier Enríquez Romero dice no saber de qué se trata y termina añadiendo: "No me encaja".

Contradicciones de Negreira

El Instituto Médico Legal de Cataluña realiza las siguientes conclusiones médicas: Negreira tiene una demencia diagnosticada, que se clasifica como mixta, de tipo Alzheimer con un deterioro cognitivo leve asociado. A corto y medio plazo puede mantener su capacidad cognitiva global, aunque a largo plazo es esperable un deterioro "de forma irreversible y progresiva".

Conclusiones del informe del Instituto Médico Legal de Cataluña EL ESPAÑOL

"Actualmente podría declarar, entender de forma global un procedimiento judicial y sus variables (motivo de la investigación, consecuencias posibles, capacidad de defensa, capacidad inhibitoria y de no auto perjuicio, entre otros)", afirman los médicos forenses.

Explican también que existe contradicciones entre la documentación valorada y los buenos resultados de las entrevistas". "Es capaz de recordar y reconocer determinados episodios vitales y a la vez negar otros determinados recuerdos".

La caída de Enríquez Negreira antes de entrar al Instituto de Medicina Legal de Cataluña EFE

En base a todo ello, el Informe Médico Legal de Cataluña entiende que "a corto y medio plazo, Enríquez Negreira muestra suficientes capacidades cognitivas como para comprender y actuar en el procedimiento presente con suficiente capacidad de comprensión y decisión".

Por tanto, el vicepresidente de los árbitros tendrá que acudir al Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona el próximo 21 de febrero. Sin embargo, podría acogerse a su derecho a no declarar. Hasta ahora, la única vez que se ha pronunciado sobre el caso fue ante Hacienda y afirmó que lo que "el FC Barcelona quería era asegurarse que no se tomaban decisiones en contra del club, que todo fuera neutral".

Sigue los temas que te interesan