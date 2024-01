Luis Rubiales: "Mis hijas escucharon a Jenni Hermoso decir que fue un pico entre dos amigos"

Luis Rubiales (46 años, 23 de agosto de 1977) concede a EL ESPAÑOL su primera entrevista a un medio de comunicación nacional desde que dejara de ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol. El exdirigente se enfrenta a la acusación de la Fiscalía por los delitos de agresión sexual y coacciones a Jenni Hermoso tras la final del Mundial en Australia.

La instrucción del magistrado de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge está a punto de concluir y el juez deberá decidir si se abre un juicio oral contra Rubiales. El exmáximo mandatario de la RFEF pide "justicia" para este año recién comenzado y asegura que "nadie cree a Jenni Hermoso".

"En la calle todo el mundo está conmigo, sobre todo las mujeres", afirma antes comenzar la entrevista. Rubiales asegura estar "bien y tranquilo", sobre todo porque cuenta con el "apoyo incondicional" de su círculo más íntimo. Confiesa que le han llamado todas las cadenas de televisión, pero que no ha querido hablar con ninguna de momento.

Han pasado 143 días desde el beso a Jenni Hermoso durante la entrega de medallas. Rubiales desconfía de la FIFA y de que ninguna de las "30, 40 o 50 cámaras" que tenía en el Estadio de Australia enfocara a la cara de la jugadora cuando le preguntó por el famoso 'piquito' o besito.

EL ESPAÑOL se encierra en una sala durante 45 minutos, y el descuento, con Luis Rubiales. El expresidente de la RFEF saca su faceta de futbolista 'canchero', que va al choque y que no se guarda nada para responder a toda la polémica de los últimos meses.

Han pasado cuatro meses desde su salida de la Federación. ¿Cómo ha cambiado su vida?

Ha cambiado muchísimo, pero en lo esencial estoy bien. Estoy fuerte y tranquilo conmigo mismo. Creo que todo lo que se montó fue mucho más de lo que debió montarse, y con intereses. En mi vida privada, con las personas que quiero, mi familia y mi gente, estoy bien y no he tenido un día malo. Creo que un hombre puede equivocarse, como me ocurrió. Me equivoqué y pedí perdón, pero otra cosa es que quieran hacer parecer otra cosa como están haciéndolo. Ha sido muy desproporcionado.

¿Cómo es ahora el día a día en la vida de Luis Rubiales?

Tengo tiempo, pero no mucho porque tengo otros proyectos, algunos de ellos de antes que tenía un poco abandonados. Dedicándome a otras cosas. Sigo siendo un hombre feliz. Tengo más tiempo para estar también con mi familia, con mis amigos, para hacer cosas que antes no hacía, para disfrutar, salir a cenar con ellos... Este tipo de cosas que antes no podía porque la Federación lo ocupaba prácticamente todo.

Han creado una obra de teatro política y mediática

¿Y ahora suena menos el teléfono que cuando era presidente?

Llama gente diferente, ¿no? Llaman los que tienen que llamar. A partir de ahí, también me siento muy reconfortado por la gente que me ha apoyado, sobre todo, por la calle. Otra cosa es esta obra de teatro política y mediática que han creado, porque esto no era una noticia para estar tres meses abriendo telediarios. Les interesaba. Pero bueno, se aprende de todo. Yo estoy bien. Repito, no he tenido un día malo porque sé quién soy, sé que me he podido equivocar, pero no al nivel de lo que quieren hacer parecer.

¿Se ha sentido presionado por alguien?

Bueno, ¿quién no me ha presionado? Medios de comunicación, que muchos de ellos están al servicio de quienes están, algunos partidos políticos... Muchos, muchos políticos. Pero es que yo voy por la calle, que salgo cada día a comprar o a pasear, estoy con mis amigos o solo, en Madrid, en Granada, en Valencia o en cualquier parte de España y todo el mundo que me para me dice que es una injusticia y algo tremendo. No hablo de un 20 o un 30 por ciento o, hablo de todo el mundo. Creo que se han dado cuenta de que han querido utilizar mi caso para tapar otras cosas y para desviar la atención en un momento en el que sucedían cosas muy importantes en España.

¿Y se ha sentido traicionado?

En el momento en el que me marché de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), ya vi que había gente que a los cinco minutos pasa de decir blanco a decir negro. Estoy tranquilo, estoy bien. Me he llevado muchas sorpresas positivas, muchas. No voy ni a decir los nombres, porque basta que los diga para que les perjudique. Estamos en un país en el que no solo me criticaban a mí, sino al que aplaudía. Lo criticaban y lo censuraban.

No quiero dar nombres, pero sí he tenido el gran privilegio de trabajar con profesionales y personas de primera talla. Yo destacaría entre todos ellos a Andreu Camps. Creo que su nivel humano, profesional y de formación es increíble. Y como él, otros muchos que siguen en la Federación o están en otras federaciones y en el ámbito del deporte. Ellos saben quiénes son. A partir de ahí, a seguir luchando por desmontar toda esta trama.

¿Por qué decide hablar ahora? Somos muchos los medios que le hemos llamado en los últimos meses, pidiéndole entrevistas.

Me llaman cada día de todas las cadenas, de todos los medios. Prácticamente me ha llamado de todo el mundo. Te voy a contestar por qué hago esta entrevista: ¿Tú o este periódico recibís dinero de LaLiga?

No.

Ese es un motivo importante para hacerlo. Yo no tengo un interés especial en contar nada. Pero tú me has llamado, me lo has pedido varias veces y te dije que a principios de año. Te di mi palabra y aquí estoy.

¿Cree que hay medios que han sido manejados por Javier Tebas o por partidos políticos?

Lo que digo es que, en general, ya no creo en los medios de comunicación. Y en particular de este país, unos reciben dinero de instituciones, otros reciben dinero de LaLiga... A mí me han hecho campañas falsas, anteriormente a todo esto, donde se me trataba de representar como una persona que estaba admitida en casos de corrupción. Me han metido decenas de querellas y de todas las que han llegado al final me han absuelto.

Cuando vas contra el sistema y no entras en este juego, quien pone el dinero encima de la mesa marca muchas veces el guion. Los medios de comunicación no están fuera de este sistema. No todos los medios, pero sí la mayoría. A a mí me ha perjudicado mucho eso, pero no me ha afectado. Soy una persona que a la que lo que digan los demás no le afecta, mientras que quien me conozca sepa quién soy. Si me marco una línea que creo que es justa, voy a por ello. Este es el país en el que vivimos, yo ya lo dije. Cualquier persona a pie de calle lo sabe y, producto de ello, cree menos en los medios de comunicación, y más a las redes sociales y otros medios.

¿Se ha vuelto antisistema? ¿O simplemente afirma esto porque se ha sentido perseguido?

No me plegué. Mientras que he sido presidente de la Federación, unos ponían decenas de millones de euros para publicidad en medios y nosotros no hemos entrado en ese juego. Fue una decisión: todo el dinero fue al fútbol, especialmente al más modesto y al fútbol femenino. Pasar de 140 millones de euros en ingresos a 400 fue producto de una gestión excelente. La mejor gestión de la historia de cualquier federación en España y en el mundo. Y yo diría casi que de cualquier institución del deporte en el mundo.

Eso lo hemos hecho en cinco años en los que ha habido diferentes crisis, la más grande la de la pandemia. Y lo hemos hecho solos. Sin ayudas institucionales, la Federación no ha recibido ningún ni un euro del Estado, y sin otro tipo de ayudas que otros sí tenían. La gente del fútbol, especialmente del fútbol modesto, sabe lo que se han hecho todos estos años.

Ni Yolanda Díaz, nadie se cree que fue una agresión sexual

En el aspecto judicial, se está cerrando ya la instrucción. ¿Qué cree que va a pasar?

Mira, yo soy jurista y hablo con muchos juristas y jueces, y ni uno piensa que aquí hay un delito. Y he hablado con muchos y de mucho nivel. Desde la vicepresidenta del Gobierno [Yolanda Díaz] que empezó presionando y pasando por la fiscal o por el juez que le haya tocado, yo creo que no hay nadie que se crea que esto que ocurrió fue una agresión sexual y no hay nadie, de verdad, que se crea a Jenni Hermoso porque dijo lo que dijo y después cambió de opinión.

¿Esto significa que el juez lo vaya a archivar? Yo creo que hay muchas presiones y no es fácil. Sinceramente, digo que no es fácil. Para cualquier juez, no digo este en concreto, quitarse el problema y decir que vaya a juicio -porque al fin y al cabo, que le importa Rubiales a un juez- y luego el sentido estricto de hacer justicia es un equilibrio muy difícil de marcar. Hoy en día, con la presión mediática que se ha creado y de partidos políticos, es que prácticamente tiene que ser un valiente para tomar una decisión que sea a contracorriente. Contra la corriente mediática, porque la gente en la calle, repito, lo tiene bastante claro.

¿Ha habido filtraciones interesadas de esas declaraciones que se han producido durante la instrucción?

Lo que ha habido es una forma de actuar irregular por parte de la Fiscalía.

¿Por qué?

Porque la Fiscalía sacaba notas. Es un proceso donde todo lo que ha ocurrido dentro es información reservada, no se puede informar y la Fiscalía ha estado informando. Y, además, te digo que no se correspondía con lo que ocurría dentro. Esto ha ocurrido. Nosotros hemos pedido algunas pruebas que no se nos han dado, como un video grabado por FIFA donde se demostraba que Jennifer Hermoso no había sido presionada por mí y, por lo tanto, que mentía.

Ese es el vídeo grabado del túnel de vestuarios...

Sí, que ella dijo que ahí le presioné sobre lo del beso. Yo no hablé de besos. Solamente estábamos hablando de entar para comunicar lo del viaje a Ibiza. También me resulta muy raro pensar que FIFA, de las 30, 40 o 50 cámaras que tenía, no tuviera ninguna enfocando a Jenni Hermoso cuando me dijo "vale". Digamos que yo he tenido, en un momento determinado, enemigos claves en determinadas instituciones. Y en FIFA...

El presidente de la FIFA es un demagogo

Eso le iba a preguntar. ¿Había una 'mano negra'?

En FIFA lo que hay es un presidente que es un demagogo. Luego el director de los servicios jurídicos [de FIFA] es Emilio García Silvero, que es muy amigo de Miguel Cardenal [exsecretario de Estado para el Deporte]. Se han juntado una serie de personas con las que yo no gozo de simpatía, al revés, y si tienen la oportunidad de ir a por mí...

FIFA nunca había actuado con esa rapidez.

Nunca. No solo eso. Mira, el entrenador de uno de los equipos que participó en el Mundial [Zambia] estaba acusado de mantener relaciones sexuales no consentidas con algunas de sus jugadoras. Estuvo allí en el Mundial, fue entrenador en el Mundial y todavía estamos esperando si se le sanciona cautelarmente. Y luego, bueno, personas que se han agarrado sus partes contra alguien en el mundo del fútbol las hay 'a porrillos'. Yo no hice nada contra alguien.

Fue un gesto feo, soez y del que me arrepiento y por el que pedí perdón

Pero fue un gesto feo.

Fue un gesto feo, soez, y del que me arrepiento y por el que pedí perdón. ¿Sabes lo que pasa? Jorge Vilda y su familia lo han pasado muy mal y cuando Jorge Vilda se gira y me dedica esa victoria, nada más pitar el final del partido, yo le dije "olé tus huevos". Sí, se lo dije. Esa fue la manera soez y la verdad que no me gusto, pero es que ha habido muchas cosas mucho peores en el mundo del fútbol que FIFA nunca ha sancionado. Y aquí en España también.

Digamos que se ha creado esa bola de nieve gigante e inmensa. Yo no he visto una campaña a nivel mundial como la que me han hecho a mí. Que yo me equivoqué, que sí, pero que desde luego no tiene ningún contexto sexual.

Jenni Hermoso era mi amiga

¿En el beso se equivocó también?

Es que se lo pregunté a ella y me dijo que sí. Me dijo que vale. Jenni Hermoso era mi amiga. Es que Jenni Hermoso, años anteriores, me pedía cosas [de la Selección: campos, concentraciones, etc.]. Con un lenguaje como: "Joder, Rubiales...". Así me ha hablado ella a mí. Y ella, nada más terminar y de manera espontánea, habló con los medios y dijo la verdad en ese momento. Entonces, ¿qué es el feminismo o qué es la igualdad para Jenni Hermoso y para algunas personas? ¿Cambiar de opinión? ¿Mentir? Porque eso es lo que ha habido.

¿Y por qué hubo ese cambio de opinión?

Hombre... -risas-. Habría que preguntárselo a ella, pero como está mintiendo Pero bueno, entre las presiones políticas y demás... Fíjate, el otro día me decía un amigo que es especialista en derecho penal: "Luis, deberías de ver si todo lo que está recibiendo ahora como las Campanadas, más allá de que haya un pago económico o no porque hay una cuestión también de imagen, es una forma de cohecho". Yo le dije: "Mira, déjame que salga de lo que tengo que salir y ya veremos". Pese a todo, yo estoy tranquilo.

No vi Las Campanadas den La 1, ¡cómo voy a ver eso!

¿Vio usted Las Campanadas en La 1?

No, cómo voy a ver eso...

¿Pero no vio el mensaje de Jenni?

No, no lo he visto. Me llegaron algunas cosas. Pero por eso digo, que si la igualdad para alguien es mentir y tratar de destrozar a una persona que era tu amiga o con la que tenías una buena relación. Ella me lo ha dicho por escrito y en persona: "Es una pasada tener un presidente que habla contigo cuando quieres, que como jugadora sabes que te va a solucionar un problema". Sinceramente, creo que la gente sabe que yo no miento.

¿Por qué canal vio Las Campanadas si no fue por La 1?

No quiero hacer publicidad -risas-. Lo importante es que lo vi en familia, con amigos y muy a gusto. Y con la conciencia tranquila.

Ha sido crítico, en otras declaraciones, con el hecho de que Jenni estuviera en Las Campanadas den la televisión pública.

Es que un ente público, en mitad de una instrucción, tiene que mantenerse al margen. Pero tampoco lo hizo el ministro, el anterior secretario de Estado... Incluso con titulares diciendo: "Tienen que hacer esto". Oye, mira, es que los poderes políticos deben de mantenerse al margen cuando hay una cuestión que está siendo juzgada. Es la separación de poderes lo que hace tan grande a un Estado de Derecho. Si nos cargamos eso, nos cargamos la democracia.

Hablaba del anterior secretario del Estado para el Deporte y presidente del CSD, Víctor Francos. ¿Cómo ha vivido su salida del CSD y a qué cree que se debe?

Lo he vivido con indiferencia. Es una persona que solo me produce indiferencia. Hay otros secretarios de Estado de los que puedo hablar mejor o peor, que han resultado ser buenos o malos para el deporte. Pero no, [Francos] no me importa. Él sabrá lo que hizo, lo que hace y lo que hará en el futuro.

¿Hay políticos que tienen miedo a lo que pueda decir o a lo que pueda contar Luis Rubiales de situaciones que haya vivido?

No lo sé. Si te refieres al tema de grabaciones, que se ha dicho que yo he grabado, yo lo he repetido una y mil veces y se ha demostrado. Quien grabó eso fue el anterior director de Gabinete y cuando yo he estado solo en una reunión o en una llamada en la que él no estaba no ha habido ninguna grabación. Eso lo digo aquí ahora mismo, una vez más.

Las grabaciones las hizo su tío, Juan Rubiales.

Claro, pero es que eso yo creo que ya lo sabe todo el mundo. Hay quien quiere intoxicar, esos medios que reciben dinero de determinadas instituciones y que lanzan noticias falsas.

¿Escuchó las últimas entrevistas que realizó?

No, porque yo respeto mucho a mi familia y no voy a entrar en ese juego. Y, además, es que tengo un recuerdo de otra etapa con mi tío maravilloso, en la que nos hemos querido mucho y nos hemos ayudado el uno al otro. Si él ha elegido ese camino, yo no quiero entrar. Yo de un familiar o a alguien que he querido tanto, por muy resentido que esté, no inventaría cosas que él está inventando: que si he dedicado dinero de la Federación a determinadas cosas, que si he hecho tal... Es que todo es mentira. Él ha buscado ese camino y él sabrá por qué tiene un nivel tremendo de resentimiento o de odio hacia mí. Yo no voy a entrar en ese juego.

Volviendo al tema político, hablaba antes de que se ha utilizado su caso para tapar otras cosas. Habla, por ejemplo, de la amnistía o de la negociación para la formación de Gobierno.

Todavía no se estaban hablando ni de la amnistía, ¿no? Era si se empezaba a negociar con grupos políticos y demás. Yo creo que es importante buscar en todo esto objetividad. Es importante ver las cosas que han pasado en los últimos tiempos: un disparo en la cara a un político en España, que ha habido otras cuestiones importantísimas a nivel político, pero también a nivel social... Cosas que han pasado en la calle, crímenes sexuales de verdad y no como esto. Todo eso yo no lo he visto en la tele. Ha durado un cuarto de hora en cualquier televisión. En cambio, lo mío fueron dos o tres meses cada día 'pim-pam'. ¿De verdad que daba para tanto? Yo no lo creo. Salvo que se hiciera un esfuerzo tremendo por crear de una ola un tsunami y de un tsunami un terremoto mundial.

Los políticos han conseguido el efecto contrario, la gente por la calle me felicita por haber aguantado

Fue interesado. Además, hay políticos que están tan alejados de la calle que no se dan cuenta y creen que han conseguido el objetivo. Yo te digo que han conseguido el efecto contrario en la calle. Que voy por la calle y la mayoría de la gente me felicita por haber aguantado. El fútbol es emoción y alegría, y es abrazarse y levantarse para celebrar los goles. Y cuando tienes un amigo en quien confías, en este caso una amiga, que ha fallado un penalti y que conociéndola sabes que tiene una espinita, ¿qué contexto negativo tiene eso después de haber ganado un Mundial? Ninguno, como ella primeramente dijo. Pero luego vino todo esto. Yo lo he aguantado y lo he aguantado bien porque mis hijas están bien, mis padres está bien y mi familia está bien.

Hablaba de acciones políticas que pueden haber sido también polémicas. Hemos visto en el Ayuntamiento de Madrid el caso de Ortega Smith con un concejal de Más Madrid con la botella. Ha habido una reprobación, pero no ha dimitido...

Es que yo no creo que tenga que dimitir. Yo nunca he hablado antes de política, pero este hombre [Ortega Smith] es evidente que tiene sangre caliente y que cuando habla cree en lo que dice, te guste o no te guste. Y que es vehemente en su postura y que la defiende con fuerza. Dio un discurso en el atril en un momento muy difícil de la política española, con posicionamientos, con la amnistía y con todo lo que estamos hablando, que alguien tendría que contestarle en el atril y que cuando se marchaba hacia su sitio se le dijo algo muy feo y le provocaron. Él tuvo una reacción humana, por la que ha pedido perdón también.

Ortega Smith tiene sangre caliente, se defiende más al que provoca que al que reacciona

Pero es una reacción desmedida...

O no. ¿Tú sabes lo que le dijo el que estaba ahí? Lo que ocurre aquí es que estamos empezando a defender más al que provoca que al que reacciona. Ortega Smith ya ha dicho que se equivocó y ha pedido perdón. ¿Por eso el que le provocó a él es la víctima? Soy de la época de la EGB donde al que reaccionaba le regañaban, pero al que provocaba le regañaban más. Oye, que solo ha hecho así [imita el movimiento con su brazo] con unos papeles y una botella. Yo no conozco ni sé cómo se llama el concejal.

Rubiño.

Bueno, pues este. Igual que no le conozco yo, no le conoce el 90% de los españoles. A Ortega Smith sí le conoce toda España. Saben que es un tío que tiene ese carácter. Yo qué quieres que te diga. Ya ha pedido perdón. ¿A alguien que va camino de su escaño, que le provocan y que reacciona tirando una botella de plástico, hay que cavarle una tumba a 100 metros bajo tierra? Yo creo que no. Somos personas que nos equivocamos, que tenemos el derecho a equivocarnos y a pedir perdón y a rectificar. Que parece que algunos no tenemos ese derecho. Y mientras otros están cambiando leyes para que haya amnistía, para que la malversación deje de ser malversación, hay quien se ofende por tirar una botella y un gesto. Estuvo vehemente y estuvo mal, pero ya está.

El PSOE de antes no tiene nada que ver con el de ahora

Sorprende esa defensa de un socialista, como usted ha reconocido siempre...

No, no. Yo no he reconocido siempre que sea socialista. Yo soy hijo de un exdirigente socialista. El PSOE de antes no tiene nada que ver con el de ahora. Nada. Y yo lo que soy es una persona bastante centrada, no soy radical. Soy una persona a la que le gusta analizar las cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué porque Ortega es de Vox, yo tengo que dar la razón a otro? Quien provocó la situación fue el que dijo lo que dijo desde su bancada.

Si tú vas por la calle con alguien que quieres mucho y le insultan a ese alguien, es probable que tengas una reacción todavía más fuerte que si te lo hacen a ti. Se nos exige a las personas públicas, y a los políticos se les exige, determinados comportamientos, pero al que provoca no se le exige que no provoque. ¿Qué es reprobable [el comportamiento de Ortega Smith]? Lo es, pero no excluye que lo que ha hecho el que ha provocado sea tan reprobable o más. Es mi opinión.

Francos dijo que el beso era una gilipollez y Borja Sémper que era una tontería

¿Hubo políticos que minimizaron el tema del beso en conversaciones contigo?

Ah, bueno. Claro. [Víctor] Francos dijo que era una gilipollez. También venía Borja Sémper [portavoz del PP] y dijo que era una tontería, que no me preocupara, que eran cuestiones de la extrema izquierda. Venía con nosotros también Vicente Barrera, de Vox, que fue el único que antes y después de aterrizar mantuvo la misma versión: "Oye, Luis. Que no has estado muy bien, pero ya sabemos cómo son estas campañas del falso feminismo". Hubo dos políticos que cambiaron al llegar y hubo otro político que se mantuvo en lo mismo que me había dicho a mí en privado. Y yo lo valoro.

Entonces, sí se sintió traicionado por políticos.

A mí me preocupa lo que opine la gente cercana. ¿Qué ve la gente? Un error de comportamiento en una entrega así. Pero, de verdad, ¿vosotros creéis que ella no me escuchó a 20 centímetros, como está diciendo ahora? Ella sabe que miente, yo lo sé y lo saben mis hijas que me acompañaban y que escucharon a Jenni decir: "Dejadme ya en paz, que es un amigo, que ha sido un pico entre dos amigos". Eso lo han escuchado mis hijas.

Mi hija sabe quién es su padre, yo sé quién soy y lo sabe mi familia. Pero es que lo mejor de todo es que la campaña ha sido tan descaradamente amarilla y desproporcionada que la inmensa mayoría de la gente, en este aspecto, está conmigo. En otros aspectos iguales no. No les caeré bien, no les gustará que llevara a Arabia Saudí la Supercopa o lo que sea, pero en este aspecto te puedo decir que cualquier persona coherente ve lo que ha pasado. ¿Eso significa que se va a hacer justicia de manera inmediata? Pues no lo sé.

Quería preguntarle sobre el caso de la Supercopa, que es el otro que está en la Justicia y ahora se ha ampliado la investigación.

Eso es falso, eso es una manipulación más de El Confidencial. Lo que se han dado es seis meses, pero no hay ni más delitos investigados ni nada de eso. Estos periodistas de 'El Confidencial' y uno de 'El Mundo' se han dedicado a mentir sistemáticamente. Mentira tras mentira. Primero que nosotros pagamos a Piqué, después que mi socio es Piqué... Yo no soy socio de Piqué de nada. La empresa Kosmos nos trajo una oferta, nosotros negociamos y él negoció su comisión con Arabia Saudí. Ni le hemos pagado nada ni le hemos cedido nada.

No he cobrado ninguna comisión de Piqué por la Supercopa

Pero es lo que llega a la gente y con lo que se queda. ¿Cobró alguna comisión?

Yo no he cobrado. ¿Cómo voy a cobrar una comisión? Me han investigado mi cuenta, que está allí en el juzgado, me han pedido todo lo que he podido aportar... Todo de lo que se habla: "El viaje a Nueva York pagado para él y una novia". Falso. Yo fui a Nueva York de viaje de trabajo, con dos personas de la Federación y luego en mi tiempo libre hago lo que quiero, faltaría más.

Pero ni un solo euro, ni un solo céntimo, se ha utilizado mal en todo este tiempo. Y además, lo voy a demostrar. Ya está demostrándose. Llevan investigando dos años esto y no van a encontrar nada por la sencilla razón de que la gestión ha sido excelente. No es que no hayamos hecho nada, es que es excelente. Que gracias a eso mucho dinero ha llegado al fútbol modesto, a la Primera, Segunda y Tercera RFEF, al fútbol femenino que ha pasado de 2,7 millones a 27 en los cinco años de mi mandato.

Pero entenderá que haya gente que diga que no es ético hacer ese negocio con un jugador en activo como intermediario.

Él viene, nos ofrece algo y le decimos que negocie él lo que tenga que negociar. ¿Ético o no ético? En aquel momento era legal. Se consultó con quién se tenía que consultar. [Departamento] Jurídico, Compliance, Integridad... Y no hubo ningún problema. Se hizo lo que se tenía que hacer. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de ingresar 40 millones de euros? A nosotros el Estado, repito, no nos da ni un duro para los equipos pobres ni para la formación.

La Supercopa se va a Arabia Saudí por un tema económico.

Por un tema económico que no hemos escondido nunca. Pero nosotros obligamos a que en el contrato hubiera varias cuestiones: en primer lugar, que se creara una liga femenina; en segundo lugar, el acceso a los estadios en igualdad que se ha conseguido gracias a nosotros; en tercer lugar, colaboración también a nivel arbitral, de formación, directivo, etcétera.

Ha habido muchas más patas, pero obviamente la más importante es que la mejor oferta que teníamos era esa. Han mentido también en El Confidencial al decir que teníamos una oferta mejor en Qatar. Venían a decir que teniendo una oferta mejor, nosotros vamos a Arabia Saudí para que, así, Piqué pueda cobrar de Rubiales. Rubiales no ha cobrado comisión, eso es mentira. Pero se lanza, se hace una campaña tremenda, abren investigación y ahí está.

Un futbolista del Real Madrid me pidió ayuda en la campaña para el Balón de Oro

¿Le hizo algún favor a Piqué?

Otro futbolista del Real Madrid me pidió que le ayudara en una campaña para el Balón de Oro. No ganó el Balón de Oro ni yo le pude ayudar porque yo no puedo ayudar en eso. Ojalá un jugador español salga Balón de Oro, me alegraría. Piqué me pidió ir a las Olimpiadas y no fue ni yo tenía potestad. En su momento, el seleccionador del equipo olímpico era Luis de la Fuente y eligió a quien quiso, faltaría más.

Aquí hablar es gratuito, y cortar y pegar audios. Lo que pasa es que de la gestión mía y de los audios y los mensajes completos, lo que se desprende únicamente es la extrema honradez con la que hemos actuado. Si hubieran tenido lo mínimo de mí, ya estaría en la cárcel.

¿Ve fútbol ahora? ¿Va a ver la Supercopa?

Veo fútbol. Claro que veo fútbol, si a mí me encanta. Lo mejor del fútbol es el fútbol. Lo peor es lo que hay alrededor -risas-.

Quería volver al último Mundial femenino. ¿Cómo fue la convivencia durante el mes que estuvo en Australia con las jugadoras?

Fue fantástica. Revela también esa convivencia la gran farsa que hay montada alrededor de que hay que cambiar la estructura. ¿Qué han hecho al final? Echar a dos o tres personas de confianza mía, sobre todo Andreu Camps, y poco más. Yo les preguntaba [a las jugadoras] que más querían y no sabían ya.

Sin la gestión de la RFEF no hubieran sido campeonas del mundo

Tenían conciliación familiar y se dedicaban 15.000 euros para familiares, para sus viajes. Nadie, ni la inglesa que era la federación número uno, y nosotros la dos del mundo, ha dedicado tanto dinero. Tuvimos un problema importante con el campo y pusimos el dinero que hubo que poner, hablamos con FIFA y nos movimos a otro campo y a otros hoteles para que entrenaran bien. Sin esos detalles, ellas no hubieran podido ser campeonas.

¿No hubo ningún momento de tensión con las jugadoras?

Nada. Agradecimiento, emociones, muchas lágrimas... Yo les di varias charlas. En la última charla se abre la cortina y ven a sus familiares allí. Yo estaba muy preocupado porque la madre de una de las jugadoras iba en silla de ruedas y yo quería que estuviera en un lugar donde su hija la viera. Es decir, creo que miramos todo al milímetro: cuando llegué había un cocinero, dije "quiero dos cocineros" y hubo dos cocineros, que las veganas pudieran tener mejor alimentación... Todo.

Es más, tuvimos la representación política más pequeña, pero nadie nos ganaba en staff. Teníamos cuatro fisios, dos médicos, preparadores físicos, analistas... Éramos la expedición más grande. Había otros que iban 100 en vez de 70 como nosotros porque iban 30 miembros de la junta directiva y de diferentes departamentos. De nosotros iba gente para darle servicio a ellas, para comunicación, para sobre todo salud, que la alimentación fuera la mejor, y el staff técnico.

Paredes, Guijarro y Alexia me pidieron la destitución de Vilda

¿Siente esto como una revancha de las jugadoras por la polémica de 'Las 15'?

Hombre... -risas-.

A usted le pidieron la destitución de Jorge Vilda.

A mí me pidieron la destitución. Fue una llamada de Irene Paredes, de Patri Guijarro y de Alexia Putellas. No quisimos tirar más tierra y lo quisimos parar. Pero bueno, ya lo contaré cuando llegue el momento.

EL ESPAÑOL publicó una serie de mensajes con Irene Paredes.

Unos mensajes que los dejé yo en la Federación. Esos mensajes se mandaron al departamento de fútbol femenino, para yo cubrirme la espalda porque estaban presionando para echar a Jorge Vilda. Yo creo que hicimos un gran trabajo. Ana Álvarez hizo un gran trabajo, Jorge Vida hizo un gran trabajo... Hubo reuniones, incluso yo tuve una reunión con algunas jugadoras.

A Las 15 les dejé muy claro que España no se negocia

¿Qué gestiones hizo para solucionar el tema de 'Las 15'?

Pues dejé muy claro que con España no se negocia. Que quien quiera venir, juegue y quien no, que no juegue. Que no se pone la cabeza del entrenador a cambio de ir o no ir porque todo lo demás es mentira. Que si lo de las puertas abiertas... No había nada, es que era mentira tras mentira.

Jorge Vilda y su familia lo pasaron muy mal. Estas mujeres le hicieron a la mujer de Jorge Vilda la vida imposible y han jugado con el dolor de mucha gente. Fue por capricho. Si el entrenador no te gusta, es lo que hay; porque para eso lo deciden otros, y si hay cosas que cambiar, dímelo en positivo. Yo me impliqué al máximo y hablé en privado con algún peso pesado. Que ya lo contaré, por cierto, que son para alucinar algunas conversaciones.

¿Hay cosas que no se saben?

Hombre, claro. Por ejemplo, dos semanas antes de dar la lista, fui con Jorge Vilda a Barcelona y tuvimos una reunión con Alexia Putellas.

¿Con qué motivo?

Bueno, ya lo contaré cuando llegue el momento porque ahora hay muchas cosas. Pero vamos, que esto es una represalia y que vieron la oportunidad de cortar la cabeza a Jorge Vilda y a mí. De esto que no te quepa la menor duda. Porque ellas querían echarnos. Así se cargaban al que quería echar y se cargaban al que lo mantuvo.

Ha hablado de vídeos que habían desaparecido. ¿Hay imágenes que no han visto la luz porque le beneficiaban?

Hay muchos vídeos de cariño, de jugadoras que me alzaban y me besaban a mí...

La Federación tenía muchas cámaras allí.

Sí, claro. Y ellas también. Si es que se vio en las publicaciones de ellas. Quien no lo quiera ver es porque es un radical y no sale de ahí, que te digo que así habrá un 5% en España y no más. Es decir, ya te digo yo que los que han montado toda esta campaña saben que es una campaña y no creen que haya habido una agresión sexual.

No dimití en la Asamblea como acto de indignación

¿Fue un error no dimitir en la Asamblea?

No. Mira, yo sé que cuando dije "no voy a dimitir, no voy a dimitir" hay gente que lo ve como un acto de soberbia. Es un acto de indignación: "Me están atacando, me están acusando de algo muy grave y no voy a dimitir por esto. Mi gestión es buena, me he equivocado y pido perdón, pero por esto no dimito".

Y luego ocurren otras cosas que tienen que ver mucho con el anterior secretario de Estado. Cosas que son inaceptables, que no tienen un pase y que ponen en peligro a muchas personas que tienen su trabajo ahí.

¿Eso son presiones o...?

Es que mira, puedo hablar hasta donde puedo. Ahora mismo estoy en un tema judicial que quiero que salga bien, que sé que la presión es muy fuerte y no sé si van a atrever a hacer justicia ya. O por lo menos lo que yo entiendo que es justicia, que igual piensan de otra manera diferente a mí quienes tienen que tomar las decisiones. Pero con la presión tan fuerte, no quiero echar más leña al fuego. Legará el momento en el que hable y cuente todo con los detalles que tengo que contar.

¿Quién sabía que no iba a dimitir?

Sobre todo mis hijas. Pero es verdad que mucha gente pensó aquel día que iba a dimitir. Hasta el día antes de la asamblea, mi cumpleaños y cuando marcho a casa, era 23 de agosto, la mayoría de gente pensaba que yo iba a dimitir.

¿Son sus hijas las responsable de que no dimita?

No, es cosa de uno mismo. Pero también tuve una charla con mis hijas. La verdad, me llenó mucho y creo que a mis hijas también les gustó. Fue la noche de antes. Pero repito, que yo creo que hay detalles que cuando llegue el momento los contaré.

La mayoría de la gente no cree a Jenni Hermoso

¿Qué le han dicho sus hijas sobre todo lo ocurrido?

Que un error en la gestión de la celebración no puede empañar lo bueno que he hecho. Ellas me quieren y sé que están orgullosas de cómo soy, igual que yo de ellas. Sobre todo, porque son chicas normales que van a la universidad, al instituto o al colegio y que ven que la mayoría de la gente está alucinada y no cree a Jenni. Es decir, la mayoría de la gente no cree a Jenni Hermoso. Entonces, pues eso les reconforta y me dicen: "Mira, papá. Todo el mundo sabe que esta persona está mintiendo".

¿Fue duro ser presidente de la Federación?

Bueno, yo sabía que no me iban a dejar. También cuando estaba en AFE. Te voy a poner un ejemplo ahora de la Supercopa. ¿Te acuerdas que cuando yo era presidente en el mes de septiembre me llegaba una carta de Amnistía Internacional que se publicaba en todas partes, porque era un desastre ir a Arabia Saudí? ¿Dónde está Amnistía Internacional ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué ya Roures, que publicaba todo aquello en GolTV, ya no tiene a Luis Rubiales, que es quien le ha privado de determinadas cosas? Porque claro, las cosas en la Federación iban por concurso. Antes tú te presentabas y ganabas o no ganabas. Pero prefiero no comentar la gestión del actual presidente [Pedro Rocha].

Se ha publicado que le ha llamado varias veces y que él no le ha cogido el teléfono. ¿Ha vuelto a hablar con Pedro Rocha?

Es mentira. He hablado una vez con Pedro Rocha. Le he llamado una vez, me lo ha cogido, hablamos dos minutos en una llamada que era necesaria, pero yo no he intervenido en ninguna gestión. Te hablo de al principio, porque es normal que yo le llamara al principio cuando sucedió todo.

Se ha dicho que le he llamado y no me lo coge. Esto lo han publicado en 'El Mundo', en concreto. También hay otros periodistas que dijeron que yo no hablo con nadie, que estoy encerrado, que estoy estigmatizado y que no cojo el teléfono a ningún amigo -risas-. Que me diga algún amigo mío que me ha llamado y que no le he cogido el teléfono. Si hay gente que no conozco y me ha llamado o me ha dejado un mensaje, lo más normal es que le he contestado. Que no me interesa, si es prensa, o lo que sea. Pero amigos míos que me hayan llamado y no se lo haya cogido, ni uno.

¿Por qué no quiere hablar de la situación actual de la Federación?

Es que yo creo que cuando una persona ya no está, no está. Entonces, yo lo que no voy a hacer es como Ángel Villar, que no hablaba antes y luego cuando sale opina de todo. A Ángel Villar lo respeto mucho, es una buena persona y yo creo que no ha hecho nada de nada. Es más, creo que saldrá totalmente limpio de todo y me alegraré porque se lo merece. Pero cuando estaba no hablaba y cuando se fue empezó a hablar de los demás.

Yo no voy a hablar de los demás. No voy a hablar de Pedro Rocha ni de los que están ahora. Que lo hagan lo mejor posible, porque lo que deseo, de verdad, y esto es de corazón y el que me conoce lo sabe, es que a la Federación le vaya fantástico. Cuanto más mejor.

Le voy a hacer una pregunta difícil, pero que viene por declaraciones que ha hecho en ruedas de prensa con el tema de la Supercopa, etcétera. ¿Ha sentido miedo como presidente de la Federación?

No, miedo no.

¿Se ha sentido amenazado?

Hombre, es que nos han amenazado. Que ha habido querellas cada semana.

Pero voy más allá. Por aquella frase de "si algún día encuentran un fardo de cocaína en el coche..." ¿Era porque tenía miedo de que se pudiera montar una campaña en su contra?

Pero si es que me lo han estado haciendo, si es que es evidente. Yo era una persona molesta. Era una persona molesta para determinadas élites, para un determinado establishment y demás. Hay gente que se pone un sueldo de cinco millones y medio y todo el mundo le aplaude y hay otros que, cobrando diez veces menos, pues son unos corruptos. Y generando mucha más riqueza, que la gestión de LaLiga es la que es y la gestión de la Federación era la que era [dice mientras eleva una mano por encima de la otra]. Y ojalá la Federación siga creciendo exponencialmente.

El Mundial estaba concedido de otra manera, España ha perdido peso

¿Siente el Mundial 2030 como un éxito suyo?

Todo el mundo en la Federación sabe que ha habido tres personas a nivel político-federativo fundamentales para que eso se consiga. La más importante es Aleksander Ceferin. Sin él, el Mundial no hubiera venido a España. Eso es seguro. Y luego el trabajo que hemos hecho Fernando Gomes [presidente de la Federación Portuguesa] y yo. Eso es una realidad. El Mundial estaba ya concedido y, además, estaba concedido de otra manera.

¿Ha perdido peso España?

Ha perdido peso España. Estaba concedido... Bueno, no es que estaba concedido. Es que teníamos la votación ganada. Teníamos más de 110 votos: teníamos toda África, toda Europa y parte importante de Asia con nosotros. Yo no quiero llegar y poner medallas, cada uno que juzgue. Pero ha sido un trabajo sin ayuda de la administración a nivel económico y con un secretario de Estado, [José Manuel] Franco, sin 's', que nos trató de ayudar mucho, pero al que no se le escuchaba desde más arriba, aunque actuó cuando pudo.

Pero, sobre todo, aquí ha habido a nivel político-federativo y ha sido el presidente de UEFA, y un trabajo muy fino que hemos tenido que hacer. Primero para que los ingleses retiraran su candidatura y después, por muchos viajes y mucho sacrificio personal, por mucha llamada telefónica, en Qatar que estuve y no me quería perder los entrenamientos y tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para hablar con todos los presidentes de otras federaciones... Eso es un trabajo de todo un equipo, no solo mío.

Hablan sus detractores del 'rubialismo'. ¿Qué es el 'rubialismo' para usted'?

Yo lo que creo es que hay gente que quiere meter con calzador en la Federación a determinadas personas y a otras las quiere echar. Pero es curioso. Porque hay gente que la nombré yo y que ha entrado conmigo y ya no es 'rubialista' porque va por otro lado. Repito, a la gestión de la Federación yo le deseo lo mejor. No voy a cometer el error que han cometido otros de hablar cuando no estoy.

No cierro las puertas a volver al fútbol, soy un hombre trabajador

Hemos hablado todo del pasado, del presente... ¿Cuál es el futuro de Luis Rubiales? ¿Cuando acabe la sanción de FIFA, si se produce, volverá a trabajar en el fútbol?

Yo voy a llegar hasta el final [sobre la sanción de la FIFA]. Vamos a ver cómo acaba. Y yo qué sé, ya veremos. Lo que pasa que, por cualquier cosa que diga, saldrá un titular: 'Volverá al fútbol' o 'no volverá al fútbol'. Pues yo qué sé, yo no tengo miedo en la vida. Yo soy una persona muy trabajadora.

Pero no le cierra las puertas a volver al fútbol.

No, es que soy un hombre muy trabajador. No lo puede poner en duda nadie. He echado muchísimas horas, me he formado, he tratado de estar enterado siempre de todas las cosas y dar también mucha libertad a mis jefes de departamento, que se creó un equipo espectacular de gente mejor que yo cada una en sus cosas.

Ahora tengo otros negocios que me ilusionan mucho, algunos que ya venían de atrás, que los tenía totalmente abandonados. Estoy viajando también, tratando de aprender cada día más. Eso sí, pues ahora los esfuerzos que hago pues repercutirán en mí y en mi economía y no tanto en la economía de terceros. En este caso, estoy trabajando para mí.

Pues muchas gracias por haber respondido a todas las preguntas de EL ESPAÑOL. Y para terminar, ¿qué le pide Luis Rubiales a 2024?

Justicia, evidentemente, e igualdad real. La igualdad real no es que la voz de una mujer valga más que la de un hombre. Vale lo mismo. Había muchos años de atraso y solo había hombres en puestos de responsabilidad. Eso se está acabando, afortunadamente. Pero la mentira y machacar a una persona del sexo opuesto no es feminismo ni es igualdad. Eso es una equivocación. Yo lo que pido es igualdad real y justicia.

