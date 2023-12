Marcos Llorente explica la foto celebrando su gol con Sergio Ramos de fondo: "Nunca me he burlado"

LaLiga cerró el año y se despidió con un intensísimo Atlético de Madrid - Sevilla. Un duelo entre dos equipos que se jugaban mucho y que acabó con una altísima tensión sobre el césped del Cívitas Metropolitano. Un triunfo por la mínima de los rojiblancos que acabó con cierta polémica.

El gran protagonista del partido fue Marcos Llorente. El centrocampista del Atlético de Madrid consiguió el gol de la victoria a los pocos segundos de haber entrado en la segunda parte. Una explosión de alegría para el jugador y la afición local, que veían cómo cerraban el 2023 con una victoria muy importante para no perder la estela de Real Madrid y Girona.

Una vez finalizado el encuentro, Marcos Llorente quiso compartir con sus seguidores un mensaje de celebración, tanto por el gol como por lo especial de estas fechas. Sin embargo, a partir de ese momento llegó la polémica total. El jugador escribió "Felices Fiestas a todos" junto a una foto de él celebrando el tanto anotado y donde aparecía Sergio Ramos tumbado en el suelo.

Felices fiestas a todos😜❤️🥳 pic.twitter.com/WBGxXn4CKQ — Marcos Llorente (@marcosllorente) December 23, 2023

Una instantánea que no tardó en causar revuelo en las redes sociales. Numerosas críticas por parte de diferentes sectores comenzaron a surgir y ante el crecimiento desmesurado de los comentarios por una supuesta burla hacia Sergio Ramos, Marcos Llorente decidió responder para calmar los ánimos y descartar cualquier acto de mala fe.

"Lo mejor es ceñirse a los hechos. Una foto del gol, la única que tenía, y un mensaje de feliz Navidad en víspera de Nochebuena. Sinceramente, no hay más conversación posible. Nunca me he burlado de un compañero de profesión. Contento con la victoria y con desconectar unos cuantos días. Es lamentable tener que aclarar esto, pero así va el mundo. Nuevamente, felices fiestas a todos", escribió el jugador del Atlético de Madrid.

El pasado

Mucha gente reaccionó a la foto que subió Marcos Llorente con Sergio Ramos de fondo por el pasado de los dos futbolistas. Hay que decir que ambos jugaron en el Real Madrid, aunque con distinto éxito. El camero se convirtió en una leyenda y ha sido uno de los jugadores más importantes de la historia moderna del club, especialmente con ese gol al Atlético de Madrid en la final de la Champions League de 2014.

Por dicho motivo, se ha acusado a Llorente de querer burlarse con la aparición de Sergio Ramos en el suelo. Aunque el futbolista lo ha desmentido rotundamente, ha habido mucha parte de la afición que así lo ha considerado tras ver la foto.

