Los Detroit Pistons son el peor equipo de la NBA: igualan la racha más larga de derrotas de la historia

En Navidad no son todo noticias buenas y sino que se lo digan a los Detroit Pistons. El equipo de la Motown ha hecho historia en estas fechas, pero no en el buen sentido. Ha roto uno de los récords más difíciles de batir que existe en la NBA y que no deja a la franquicia en buen lugar.

Los Detroit Pistons culminaron su hundimiento al tras caer frente a los Brooklyn Nets por 126-115 en un ajustado partido. Esto llevó a la franquicia que dirige Monty Williams a igualar la peor racha en la historia de la NBA con 26 derrotas seguidas. Sin duda un premio muy negativo.

Los Detroit Pistons se encuentran absolutamente en ruinas y ya ocupan por deméritos propios un hueco en las páginas más tristes de los libros de historia de la NBA. Eso sí, comparten dicho honor, si es que se le puede considerar así, junto a otros dos equipos: los Philadelphia 76ers de 2013-2014 y los Cleveland Cavaliers de 2010-2011, ambos también con 26 partidos consecutivos perdiendo.

Será tan solo unos días, el próximo martes 26 de diciembre y en Detroit, cuando los de Monty Williams volverán a enfrentarse a los Nets. Ese partido será crucial para ellos, ya que tendrán la presión añadida de esquivar la derrota y de obtener una victoria por cualquier medio posible para no convertirse en el equipo con la peor racha de todos los tiempos.

Eso sí, los Detroit Pistons tienen por delante la clara misión de evitar la mayor racha de derrotas. Todavía le faltan dos más para alcanzar, aunque no corresponde a una única temporada. Esto se debe a que los Philadelphia 76ers enlazaron una con otra hace varias temporadas, sumando las 26 de la 2014/15 y otra de la 2015/16. Es decir, final de una con el principio de la siguiente.

Nic Claxton hace un mate frente a los jugadores de Detroit Pistons. REUTERS

Colista del Este

Tecnicismos estadísticos aparte, no hay consuelo posible para este equipo que no hace justicia a una franquicia emblemática de la NBA con tres anillos de campeón: los dos de los fieros y temibles "Bad Boys" de Isiah Thomas (1989 y 1990) y el de 2004 con Chauncey Billups al frente abrasando desde la defensa a unos fastuosos Los Angeles Lakers con Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Gary Payton y Karl Malone.

Actualmente, los 'Bad Boys' son los colistas de la Conferencia Este con el peor balance de toda la liga, acumulando un tétrico 2-27. Los Detroit Pistons son un equipo que ha caído a los infiernos y que no sabe lo que es ganar desde hace casi dos meses, cuando lo logró el pasado 28 de octubre, cuando venció por 118-102 a los Chicago Bulls.

