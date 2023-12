Tebas, desaforado, acusa al CEO de la Superliga de "beber cubatas" y lanza un raudal de tuits con erratas

LaLiga no acepta el fallo del TJUE acerca del "abuso de posición dominante" de la UEFA. La patronal fue la primera gran institución contraria a la Superliga que se pronunció oficialmente, pero también lo hizo su presidente, Javier Tebas, a través de su perfil personal en la red social X (antes Twitter).

Tebas, uno de los mayores opositores del proyecto de la Superliga, lanzó un aluvión de mensajes (hasta seis en aproximadamente hora y media) llenos de erratas y con algunas acusaciones graves dirigidas hacia Bernd Reichart, CEO de A22 Sports.

En un arranque desaforado, el presidente de LaLiga mandó al CEO de la Superliga "que se vaya a reabrir el bar a beber cubatas hasta las 5 de la mañana".

[La Superliga celebra el fallo del TJUE: "el fútbol es libre" y todos los partidos se emitirán gratis]

Tebas fue de las primeras figuras representativas del fútbol español en reaccionar al fallo. "Ya empiezan a intoxicar como adverti (sic), siempre han podido organizar competiciones fuera del entorno UEFA y FIFA, y eso no se puede prohibir, el tema son las condiciones de las mismas para estar bajo la organización de UEFA y FIFA".

"Debe haber reglas transparentes, claras, objetivas, para la aprobación de competiciones, que no vale con la simple desaprobación, y que debería haber una estructura normativa, objetiva, que requiera condiciones equiparables a todo el sector, pero que no se deje al libre criterio de los dirigentes puntuales de FIFA y UEFA, porque ahí estaría en una situación de abuso de poder dominante. Ya en 2022 UEFA, estableció un procedimiento para autorizar nuevas competiciones a las que puede acudir la Superliga", señaló Tebas en otro de sus mensajes.

Javier Tebas, en Twitter

LaLiga se acoge al párrafo del fallo en el que se indica que "una competición como la del proyecto de la Superliga no debe ser necesariamente autorizada". Sin embargo, esta declaración no se debe más que a que la propia sentencia no avala el proyecto concreto porque no se le preguntaba sobre ello.

Tebas, en otra publicación descomedida se refirió a esto en los siguientes términos: "Párrafo penúltimo de la nota de prensa del TSJUE, para evitar dudas y tergiversaciones que ya han empezado por portaCOCES y amiguetes influencers".

Javier Tebas, en Twitter

LaLiga 'llama' a la Comisión Europa

A través de sus perfiles corporativos, LaLiga también se pronunció con un mensaje institucional: "Hoy más que nunca recordamos que la 'Superliga' es un modelo egoísta y elitista. Todo formato que no sea totalmente abierto, con acceso directo, año a año, vía ligas domésticas, es un modelo cerrado. El fútbol europeo ya ha hablado. No insistáis, #EarnItOnThePitch".

La patronal, sin aceptar el fallo, reincidió en su razonamiento de "la sentencia del TJUE no avala la Superliga Europea". "El TJUE asegura que 'una competición como la del proyecto de la Superliga no debe ser necesariamente autorizada'. LaLiga pide a la Comisión Europa medidas legislativas para proteger la estabilidad y futuro del fútbol europeo".

Sigue los temas que te interesan