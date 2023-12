Nuevo incendio con Kylian Mbappé en el PSG: "Su actitud es deplorable"

A Kylian Mbappé le quedan dos semanas para volver a tener el futuro de su carrera en sus manos. El delantero francés será libre para negociar con el equipo que quiera de cara a la próxima temporada. En el PSG, que no renuncian a renovarle, el ambiente está tenso por los resultados deportivos y parece que la relación Mbappé - Luis Enrique no pasa por su mejor momento.

El PSG empató este domingo ante el Lille (1-1), debido a un gol de Jonathan David en el descuento del partido. El gol de los de París lo hizo Mbappé, de penalti, en torno a la hora del encuentro. La polémico se desató cuando Kylian apenas festejó su tanto que ponía por delante en ese momento a su equipo.

En los últimos días, Mbappé ya había estado en el ojo del huracán por lo ocurrido en la última jornada de la Champions League. El PSG empató en casa del Dortmund y a pesar de ello se clasificó, ya que la victoria del Milan ante el Newcastle le favorecía. Al delantero no le gustó que desde el banquillo optaran en los minutos finales por aguantar el resultado y no ir a por la victoria.

En Francia golpean a Mbappé por su actitud. Daniel Riolo, exfutbolista y comentarista ahora en RMC, ha criticado duramente a la estrella del PSG y de la selección de Francia: "Hace un año de la final perdida del Mundial, en la que Mbappé estaba en el techo del mundo porque su nivel era estratosférico. Un año después, ¿qué pasó para que pareciera que está cansado de jugar al fútbol? Este año 2023, en general, no es genial", señaló.

Y sobre su actitud añadió: "¿De dónde viene la frustración de Mbappé? No sé. Sigue siendo un jugador profesional y su actitud esta noche fue deplorable. En los pliegues no hay nada, finge. Cuando va a defender a un tipo, lo hace muy mal, cometiendo faltas cada vez. Podemos hablar durante 10 minutos de que Mbappé estuvo mal y que su actitud fue pésima, no hay problema".

Mbappé durante un calentamiento con el PSG Reuters

Riolo también habló del cambio de posición de Mbappé, que ahora juega de delantero centro para Luis Enrique, aunque ya esto generó problemas en el pasado: "No puedo entender que cada vez haya más gente que lo considere un buen 9. No tiene movimientos de 9, no cabecea, no juega de primera intención. No fue entrenado como 9, ¿por qué iba a serlo? Insultamos esta posición del 9, que sin embargo hizo grande a nuestro fútbol, como si no significara nada".

