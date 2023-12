Horario y dónde ver el Levante Las Planas - Real Madrid: fecha, hora y TV del partido de la Liga F

Con cuatro derrotas en los últimos cinco partidos entre la Liga F y la Champions League llega el Real Madrid Femenino a este encuentro ante el Levante Las Planas que se disputa este domingo (14:00 horas). Las blancas atraviesan un bache en este tramo de temporada que les ha complicado mucho la vida en Europa y que les ha hecho perder posiciones en la Liga F, así que saben que no se pueden permitir más pinchazos.

Las de Alberto Toril arrancan este partido de la duodécima jornada de la Liga F en la quinta posición, una plaza muy distante del objetivo que se marcan cada temporada, así que no les vale otra cosa que no sea ganar a domicilio. Es cierto, no obstante, que en el caso de hacerlo sumarían 27 puntos e igualarían con el Madrid CFF y el Levante en la segunda plaza y superarían al Atlético de Madrid.

El pinchazo sufrido esta semana en Champions ante el París FC dejó a las blancas contra las cuerdas en la competición continental, pero lo cierto es que la realidad en el campeonato doméstico tampoco es mucho mejor porque vienen de sumar dos derrotas en los últimos tres choques.

El Levante Las Planas, por su parte, arranca el partido octavo clasificado con 16 puntos, a 8 del Real Madrid, y con una racha de tres jornadas sin conocer la victoria.

¿Cuándo se juega el Levante Las Planas - Real Madrid Femenino?

Este encuentro entre el Levante Las Planas y el Real Madrid Femenino se disputa correspondiente a la duodécima jornada del campeonato de la Liga F se disputa este domingo 17 de diciembre a las 14:00 hora peninsular. En México serán las 7:00 y en Argentina las 10:00 horas.

¿Dónde se juega el partido entre el Levante Las Planas y el Real Madrid Femenino?

Este choque correspondiente a la jornada 12 del campeonato regular de la Liga F se disputa en el Camp Municipal Les Planes, lugar donde las locales juegan sus partidos en competición oficial.

¿Dónde se podrá ver el partido entre el Levante Las Planas y el Real Madrid Femenino?

Este partido que disputan el quinto contra el octavo clasificado de la Liga F se podrá ver a través de DAZN y de la plataforma online.

Además, se podrá seguir el encuentro gracias a la cobertura que EL ESPAÑOL - EL BERNABÉU hará del partido correspondiente a la jornada 13 de La Liga F entre el Levante Las Planas y el Real Madrid Femenino de la temporada 2023/2024.

