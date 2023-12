Cuándo se entrega el premio The Best de la FIFA 2023 y cómo es la votación

Nominados al premio The Best 2023. FIFA

Ahora que ya se conocen quiénes son los y las finalistas para hacerse con el premio The Best que cada temporada entrega la FIFA al mejor jugador y jugadora del año, surgen dudas sobre quiénes serán los vencedores y también sobre el formato de votación para designar a los ganadores.

En la categoría masculina, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Leo Messi pelearán por hacerse con este premio individual que les corone como el mejor jugador del periodo comprendido entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023, fechas que se toman como referencia.

Leo Messi, que ya se hizo con el Balón de Oro hace unos meses, parte como el gran favorito también para llevarse este título individual. La victoria en el Mundial de Qatar pesa mucho en la decisión y, pese a que a nivel de clubes sus dos competidores hayan estado notablemente por encima, el argentino apura el tramo final de su carrera deportiva para ganar nuevos reconocimientos.

[Leo Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland lucharán por ganar el The Best]

En la categoría femenina, mientras tanto, hay serias opciones de que el galardón vuelva para España. De las tres finalistas al The Best, dos de ellas son españolas, mientras que la tercera juega en la Liga F. Aitana Bonmatí, también Balón de Oro hace unas semanas, ha cuajado una temporada prácticamente perfecta en cuanto a títulos y actuaciones, mientras que Jenni Hermoso también fue vital en el pasado Mundial. La tercera en discordia es Linda Caicedo, la jugadora del Real Madrid.

Cuándo se entrega el premio

No habrá que esperar demasiado para conocer quiénes son los premiados en estos The Best, que también cuentan con la categoría de mejor entrenador y mejor entrenadora del año.

Así, el próximo 15 de enero se celebrará una gala en Londres a la que la FIFA espera que acudan los finalistas, y allí se entregarán estos premios individuales.

Cómo es la votación del The Best

Para conocer a los ganadores del The Best hay una votación de dos rondas. Así, en primer lugar un grupo de expertos de la FIFA y grupos de interés externos realizan una primera selección de candidatos donde cada miembro escoge a sus tres favoritos.

A partir de ahí se hacen dos listas de once candidatos y se pasa a la segunda fase de votación, en la que cuatro actores del mundo del fútbol se convierten en el jurado, cada uno con el mismo peso en la votación.

[Aitana Bonmatí y Jenni Hermoso, finalistas del Premio The Best de la FIFA]

Así, votan los capitanes y las capitanas de las 211 selecciones miembros de la FIFA, los entrenadores y entrenadoras de estas selecciones, un periodista de cada selección miembro de la FIFA y también los aficionados a través de una votación online.

De estas dos fases de votación y bajo el criterio de profesionales del fútbol y de los propios aficionados, saldrán los ganadores del premio The Best de este año 2023 en las categorías de mejor jugador, mejor jugadora, mejor entrenador, mejor entrenadora, mejor portero y mejor portera.

