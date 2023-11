El Real Madrid busca mantener el liderato ante un Rayo Vallecano que llega en un gran momento

El Real Madrid está obligado a ganar este domingo al Rayo Vallecano si quiere recuperar el liderato de La Liga. El Girona volvió a hacer los deberes y está llevando al conjunto blanco a un ritmo de puntuación muy alto. Los de Ancelotti vuelven al Santiago Bernabéu para disputar un derbi madrileño ante un cuadro vallecano que ya sabe lo que es ponerle las cosas difíciles.

El Madrid llega a la cita con confianza. La victoria del pasado fin de semana ante el Barça dotó de moral a un equipo que ya tiene como líder indiscutible a Jude Bellingham. El inglés firmó un doblete en El Clásico igualando unos registros goleadores tan solo a la altura de Alfredo Di Stéfano y Cristiano Ronaldo.

Junto a él, el hombre llamado a ser la referencia blanca es Vinicius Jr. El brasileño no ha tenido continuidad por culpa de una lesión muscular a principio de temporada, pero poco a poco está alcanzando su mejor nivel. Con un Vini como el de la temporada pasada y esta versión de Bellingham el Real Madrid tiene mucho ganado.

[La apuesta de Ancelotti: "Vinicius y Rodrygo van a marcar más goles que Bellingham y Joselu"]

Uno de los focos de la comparecencia de prensa de Ancelotti en la víspera al encuentro se puso sobre Vinicius y Rodrygo, ambos renovados por el club esta semana. Ancelotti es optimista sobre la temporada de los brasileños: "Vinicius y Rodrygo van a marcar más goles que Bellingham y Joselu. No tengo dudas. Lo importante es que cuando ellos no están, están Bellingham o Joselu. Vinicius y Rodrygo volverán a meter. No tenemos prisa en ese sentido".

Los de Ancelotti reciben a un Rayo Vallecano que llega a la cita en una clara dinámica ascendente. El cuadro de Francisco es octavo en la clasificación y suma siete partidos consecutivos sin perder. Además, son el tercer mejor equipo actuando como visitante lo que añade más alicientes a este derbi madrileño.

Sin embargo, el balance de los enfrentamientos entre ambos conjuntos deja como claro ganador al Real Madrid. Los de Chamartín se han llevado 18 de sus últimos partidos ante el Rayo Vallecano aunque es cierto que la temporada pasada sufrieron más de la cuenta. Perdieron 3-2 en Vallecas antes del parón por el Mundial de Qatar y consiguieron sacar adelante el choque del Bernabéu con un gol de Rodrygo en el minuto 89.

Oportunidad para Güler

El choque entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano servirá para poder ver el debut de Arda Güler con la elástica madridista. El joven mediapunta turco parece listo tras superar varias lesiones que le han mantenido lejos de los terrenos de juego desde el inicio de liga.

"Ha empezado esta semana a entrenar con el equipo. Va a estar en la convocatoria y poco a poco tendrá minutos. Vamos a preparar un plan específico para mejorar su condición", explicó Ancelotti sobre el estado de Güler.

[La metamorfosis de Arda Güler: su gran cambio físico para debutar cuatro meses después]

De momento no se ha podido ver nada de Güler en un partido, pero se aprecia en él una potencia física mucho mayor a la del mes de julio. Tantas horas de recuperación y fortalecimiento en el gimnasio surtieron efecto, visualizándose los resultados especialmente en su tren inferior.

Sigue los temas que te interesan