Las incógnitas de la sanción al Papu Gómez: de su papel en el Mundial a una posible retirada

Alejandro Papu Gómez ha visto esta semana como su carrera deportiva daba uno de esos vuelcos inesperados. El futbolista argentino veía cómo recibía una notificación que le hacía temer lo peor e, incluso, pone en peligro la continuidad de su carrera deportiva. Era sancionado con dos años tras dar positivo.

El exjugador del Sevilla o Atalanta ha sido señalado por un caso de dopaje al dar positivo el pasado mes de noviembre de 2022. Fue durante su estancia en el conjunto hispalense, poco antes de enrolarse en la convocatoria de Argentina para disputar el Mundial de Qatar. Esto supone un duro palo para el veterano futbolista.

Además, la noticia ha hecho saltar las alarmas a varios aficionados de la selección de Argentina o el Sevilla, puesto que se ha llegado a especular con le podían retirar los títulos conseguidos, como el Mundial de Qatar o la Europa League.Eso no será así bajo ningún modo, puesto que lo dice el Código Mundial Antidopaje.

"Además de la Anulación automática de los resultados obtenidos en la Competición durante la cual se haya detectado una Muestra positiva en virtud del artículo 9, todos los demás resultados referentes a Competiciones del Deportista que se obtengan a partir de la fecha en que se recogió una Muestra positiva (Durante la Competición o Fuera de Competición), o de la fecha en que haya tenido lugar otra infracción de las normas antidopaje, también desde el inicio de cualquier periodo de Inhabilitación o Suspensión Provisional, serán anulados, con todas las Sanciones que se deriven de ello, incluida la retirada de todas las medallas, puntos y premios, salvo por razones de equidad", reza el artículo 10 del Código Mundial Antidopaje.

Eso sí, le serán retirados a título personal todos los títulos logrados la pasada temporada desde el momento del análisis, sucedido el pasado mes de noviembre. Papu Gómez, para defenderse, se escuda en que tomó jarabe de uno de sus hijos y eso le hizo dar positivo. Una versión que tendrá que ser demostrada.

El 'Papu' Gómez, en rueda de prensa de la Champions League 2022/2023 con el Sevilla EFE

Su papel en el Mundial

Semanas antes de realizarse el control con el que acabaría dando positivo, el Papu Gómez era llamado por Lionel Scaloni. El técnico de la selección argentina confió en el veterano centrocampista ofensivo para formar parte de los 23 jugadores que iban a disputar el Mundial de Qatar.

Curiosamente, era la primera cita mundialista para Papu Gómez. El jugador, que tan solo ha disputado 17 partidos con la Albiceleste, tenía su primera oportunidad de jugar una Copa del Mundo. El de Buenos Aires no tuvo la oportunidad de acudir a Rusia 2018, a pesar de que había debutado un año antes frente a Singapur.

Por lo tanto, a sus 34 años bien entrados, cifra muy alta para un jugador de sus características, Papu Gómez tuvo la oportunidad de vestirse de corto en la cita más importante del mundo del fútbol. Es más, lo hizo siendo titular frente a Arabia Saudí. Eso sí, el resultado fue la nota negativa del encuentro, pues cayeron por 2-1.

Papu Gómez, durante un partido del Mundial de Qatar. EFE

Él, a plano personal, sumó 59 minutos sobre el terreno de juego. No obstante, tardaría en volver a ponerse la elástica de su selección, ya que no participó en ningún partido más en la fase de grupos. No sería hasta las rondas finales cuando formaría parte de los elegidos de Scaloni.

Su segundo, y último, partido del Mundial de Qatar lo disputó en octavos de final frente a Australia. Volvió a tener la oportunidad de estar en el once titular, pero nuevamente fue relegado tras el descanso. Saldó su participación con 109 minutos, pero sin recibir la oportunidad en los minutos finales. Aún así, se proclamó campeón del mundo en Qatar.

La única duda que queda es si la selección argentina sabía de su positivo y, por dicho motivo, Lionel Scaloni decidió apartarlo de las alineaciones. Eso sí, Papu Gómez también estuvo afectado por motivos físicos, ya que el tobillo fue un quebradero de cabeza para el centrocampista.

Lo conocido es que tanto Papu Gómez como el Sevilla ya tenían constancia de que el jugador había dado positivo. Sin embargo, no había sido notificada la sanción al argentino hasta esta misma semana. Ahora queda la duda de si fue uno de los motivos por los que no jugó más en el Mundial.

Posible retirada

Papu Gómez cuenta en la actualidad con 35 años, pero está a tan solo cuatro meses de cumplir los 36. Mucho se había especulado este verano con su futuro, pues fue rescindido con el Sevilla y las ofertas de grandes clubes no le llegaron o no al menos en los términos que él exigía.

Por ello, tras varios meses sin equipo, el argentino decidió enrolarse en las filas del Monza. Firmó con ellos hace tan apenas tres semanas, en los últimos días del mes de septiembre. Ha disputado dos encuentros con su nuevo equipo y las sensaciones no han sido del todo malas.

Papu Gómez, en su debut con el Monza. Cordon Press

Sin embargo, la sanción de dos años lejos de los terrenos de juego, a la espera de lo que diga el contraanálisis, le hará dejar el deporte a nivel profesional durante un largo periodo. Dada su edad, ya que no volvería antes de los 37 años, todo hace indicar que Papu Gómez podría colgar las botas si se confirman los peores augurios.

