Sergio Ramos estalla: "Ojalá el respeto sea igual para el Real Madrid, el Lens o el Sevilla"

Al Sevilla se le complica la vida en la Champions League. El equipo hispalense todavía no conoce la victoria en la fase de grupos tras empatar ante el Lens en casa (1-1) y en su visita al PSV de este martes (2-2). Los de Mendilibar acabaron el partido enfadados y así lo mostró un Sergio Ramos que reclamó que "el árbitro [Daniele Orsato] ha sido hoy un poco más protagonista de lo que debería".

Se quejó Ramos especialmente de "jugadas muy determinantes" que lo pudieron cambiar todo: el gol anulado a Adrià Pedrosa, el penalti a favor de los neerlandeses y la falta final que supuso el 2-2, con el defensa de Camas implicado en ambas.

"Son decisiones muy rápidas, pero tienes un VAR para chequear y verlo con más claridad. El penalti, el gol anulado a Pedrosa..., son muchas cosas. En esta competición siempre suele haber un arbitraje más permisible, pero parecía que hoy era todo en contra nuestra. Hay que seguir aprendiendo porque es una pena que se nos vayan tres puntos que eran muy importantes", declaró Ramos ante el micrófono de Movistar.

El zaguero sevillista reconoció que siente "un poco de impotencia" porque han hecho "un buen partido" y se van "con ese mal sabor de boca" por el 2-2 encajado en el minuto 95, "después de ponerte por delante en dos ocasiones", y señaló que estos encuentros "se deciden por pequeños detalles".

"Después de ir ganando un partido complicado, fuera de casa y ante un rival que aprieta, podemos estar contentos de irnos con una buena sensación, pero cuando no se consiguen los tres puntos la alegría no es plena. Es una pena, en esta competición es difícil sumar tres puntos y te sabe a poco verte hasta final con un resultado positivo y, al final, llevarte sólo uno", recalcó.

Un empate con sabor agridulce: un punto valioso fuera de casa, pero dos que se nos han escapado por pequeños detalles. Toca seguir trabajando y mejorando.

Y una pequeña reflexión: ¿Para qué están las herramientas si no se usan?



A draw with a bittersweet taste: a valuable point… pic.twitter.com/ky4K7HTxe8 — Sergio Ramos (@SergioRamos) October 3, 2023

Cuestionado por la falta previa al 2-2 que le señalaron, Sergio Ramos indicó que "la falta es para el que quiera verla", pues cree que "no es suficiente para pitarla, pero la ha visto así", al tiempo que destacó que hay que mirar hacia adelante porque han tenido "tiempo suficiente para hacer las cosas de otra manera".

Más de Sergio Ramos

Más tarde, Sergio Ramos también habló en zona mixta. Siguió un discurso parecido respecto a sus quejas sobre Orsato: "Un árbitro no tiene que ser protagonista... y más teniendo el VAR. Te quedas con cara de tonto. Está el gol anulado, la falta al borde de la banda... Son muchas cosas. La gente dirá muchas cosas, pero el respeto a todos los equipos no es el mismo, y en este caso me toca y nos toca sufrirlo como sevillistas".

"Cuando nosotros pegamos una patada y nos expulsas, nos toca quedarnos en la nevera; se debe analizar la situación. Es un resultado que al final condiciona la fase de grupos y el equipo se ponía arriba con cuatro puntos. Ojalá poco a poco se iguale todo y el respeto sea igual para el Madrid, para el Lens o para el Sevilla", añadió visiblemente enfadado. El Sevilla se la jugará ante el Arsenal.

