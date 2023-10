Cañizares desvela cómo se ocultaban los positivos por dopaje en su época: "Parte médico: sobrecarga"

Una de las polémicas de la última semana ha reposado sobre el estado físico de Ángel Correa, delantero del Atlético de Madrid. El jugador argentino, protagonista con un doblete en la remontada contra el Cádiz, engrosaba unos días antes la lista de la enfermería rojiblanca tras una fuerte entrada que sufrió de Jude Bellingham al final del último derbi.

El Atleti denunció la patada que recibió su jugador. "En vivo, la falta de Bellingham me pareció expulsión", decía Diego Pablo Simeone en la rueda de prensa posterior al partido. A su vez, el club emitiría unas horas después un comunicado ofreciendo el parte médico de Correa: el delantero sufría una "esguince grado I del ligamento colateral medial de la rodilla", señalaba la nota.

Con esa valoración médica, se daba por perdido a Correa por varios partidos y se fijaba su regreso para ya después del parón de octubre. Se perdió entre semana el partido contra Osasuna, pero volvería milagrosamente el domingo, solo siete días después del derbi, para ser titular en el Metropolitano ante el Cádiz, disputar los 90 minutos y marcar dos goles.

La situación generó controversia, con acusaciones públicas al equipo médico del Atleti de mentir a propósito sobre la lesión de Correa para agravar las consecuencias de la patada de Bellingham. Uno que se cree que el parte del argentino es Santi Cañizares, dando uso de su experiencia tras dos décadas de carrera hasta su retirada en 2008.

Cañizares, ahora tertuliano en la cadena COPE, se enzarzó en una batalla dialéctica con varias figuras que defendían la legitimidad de la lesión de correa. "Yo sé que es muy fácil hablar y lo más jodido del todo es jugar con un esguince de rodilla una semana después", señalaba a Antonio Ruiz y Gonzalo Miró.

El presentador Paco González defendió una postura que había mantenido ya durante días: "Que el golpe se lo llevó, es evidente. Y el dolor, yo no lo dudo, pero el esguince no te da exactamente dolor, es inestabilidad en la rodilla. Que no me lo creo, que no es un esguince. Será un esguincito, un bostezo, una mini distensión del ligamento lateral".

"Tiene unos fisios maravillosos el Atlético de Madrid. Los mejores fisios recuperadores de LaLiga los tiene el Atlético de Madrid", defendía el periodista Antonio Ruiz. A lo que Cañizares añadía con ironía: "No solo son buenos, sino que hacen milagros [...] Después de varios años en equipos de fútbol, te diría que los médicos están entre el grupo de más mentirosos que hay en el fútbol".

Un positivo ocultado

En base a sus años como futbolista profesional, Cañizares tiró de hemeroteca y desveló lo que vio una vez en un vestuario, sin dar nombre ni del protagonista ni del club para el que jugaba en aquel entonces: vio a un médico inventarse un parte médico ante la posibilidad de que un futbolista diera positivo por dopaje.

"Cuando se hace demagogia, nos vamos del dato. El dato es esguince de rodilla. Mira, te voy a contar... ¿quieres una anécdota de esto? Un médico principiante llega y le da un medicamento a un futbolista, y el médico principal cuando analiza lo que le han dado durante la semana le dice 'pero bueno, ¿tú estás tonto? Cómo le das esto, si esto tiene un componente de doping... Joder, no puede jugar el domingo... venga, sobrecarga'. Parte médico: sobrecarga. No va citado el jugador", desveló Cañizares. Así es la cara oculta del fútbol que pocas veces se conoce.

