Xavi, tras la imputación del Barça: "Nunca tuve la sensación de que los árbitros nos beneficiaran"

El juez Joaquín Aguirre imputó al Fútbol Club Barcelona por un delito de cohecho en el marco del 'caso Negreira' por los pagos millonarios al que fuera vicepresidente de los árbitros. Con este nuevo escándalo se desayunó el fútbol español el día que Xavi Hernández tenía que ofrecer una rueda de prensa previa al partido que su equipo jugará el viernes contra el Sevilla.

El técnico, como suele ser habitual en él, evitó las pocas preguntas que se le realizaron en esta conferencia de prensa y las despachó con mucha rapidez y naturalidad. No quiso hacer valoraciones al respecto y sobre todo volvió a incidir, como ya hizo otras veces, en que nunca se ha sentido beneficiado por los árbitros.

"La semana que viene habrá otra noticia, y dentro de quince días habrá otra, y en un mes otra. Ya sabéis mi opinión, tirad de hemeroteca, que tanto os gusta. Nunca he tenido la sensación de que los árbitros nos hayan beneficiado", comentó al respecto.

Xavi, durante un entrenamiento. EFE

Sobre los pagos que realizó el Barça a Negreira, tampoco quiso entrar en más detalles: "No hago reflexiones de este tipo. Tengo muy poco tiempo y lo necesito para ver qué le pasa al equipo, qué nos ha pasado en Mallorca, trabajar la estrategia, el Sevilla... Así que no reflexiono sobre estos temas".

Contra el Sevilla

"Tengo sensaciones de que vamos a volver a la victoria. Jugamos en casa y es el campeón de la Europa League, un rival rocoso, fuerte... Mendilibar está haciendo una buen labor".

Los descansos de Yamal

"Es un tema físico, tiene 16 años y a veces se nota. El fútbol no sólo se juega con la pelota al pie y hay veces que se nota su edad. Hay que protegerlo en función del rival, del partido... Es un chico feliz y le gusta el fútbol, yo le veo muy bien".

Fallos de la defensa

"Tenemos que estar más concentrados. Al analizar el partido del Mallorca, los goles no sólo por la defensa de cinco. Es algo de todos, de la presión tras pérdida y de que hay que estar más concentrados, no es sólo por el portero o por el central".

[El juez cree que existió "desigualdad de trato" a los equipos por culpa del pago del Barça a Negreira]

El liderato del Girona

"Además de los cedidos, de Pablo y de Eric García, estamos satisfechos. Tiene mucho mérito, es espectacular y no es suna sorpresa porque lleva muchos años haciendo las cosas bien. Descendieron y no titubearon, tienen un modelo y Michel lo hace espectacular".

Sobre Real Madrid TV

"No voy a opinar de Real Madrid TV, con todo el respeto. ¿Qué voy a decir yo si somos el Barça? En esto no tengo opinión".

La imputación del Barça

"Ya sabéis mi opinión. La semana que viene habrá otra noticia del caso Negreira, y dentro de 15 días otra, y en un mes y medio otra. Si tiráis de hemeroteca, que para lo que os interesa tiráis, tienes mi opinión. Yo nunca he tenido la sensación de que los árbitros nos hayan beneficiado, nunca".

[La Guardia Civil registra la sede de la RFEF en busca de documentación sobre el 'caso Negreira']

Los pagos del Barça a Negreira

"No he reflexionado al respecto. No hago reflexiones de este tipo. Tengo muy poco tiempo y lo necesito para ver qué le pasa al equipo, qué mejorar, qué cosas nos han sucedido en Mallorca, la estrategia, el Sevilla...".

Jugar contra Pepe y Ramos

"No temo por la integridad física de mis jugadores, no habrá problemas".

Sigue los temas que te interesan