El hermano de Jenni Hermoso acude a la Audiencia para hacer un volcado de su móvil

Rafael Hermoso, el hermano de Jenni Hermoso, ha acudido este jueves a la Audiencia Nacional para realizar un volcado del contenido de su móvil.

Pasadas las diez y media de la mañana, ha aparecido acompañado de un amigo y ha accedido al edificio situado en la madrileña calle de Gutiérrez Cava. Fuentes cercanas al caso señalan a EL ESPAÑOL que Rafa Hermoso ha entregado el dispositivo a los técnicos de la Audiencia Nacional.

A su llegada, no ha querido realizar declaraciones a la prensa ni aclarar el motivo de su presencia. No obstante, este trámite tiene lugar tres días después de que Rafael Hermoso declarase como testigo en el llamado caso Rubiales y asegurase, en sintonía con su hermana, que el beso en la boca que Luis Rubiales dio a la futbolista "no fue consentido".

Además, Rafael Hermoso reconoció que la deportista y sus familiares sufrieron presiones por parte de directivos cercanos a Rubiales, a fin de que la jugadora restase importancia al beso. Las mismas fuentes consultadas por EL ESPAÑOL señalan que el volcado del móvil realizado este jueves tiene relación con las presiones que ambos hermanos aseguraron haber padecido.

