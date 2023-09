La Selección y Montse Tomé buscan oxígeno ante Suiza en el estreno de la estrella en casa

El Nuevo Arcángel de Córdoba se pone de gala para recibir las campeonas. La Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció la ampliación de aforo para el partido de este martes ante Suiza (21:00 horas) y es que el interés despertado por la Selección femenina no es para menos. La estrella se estrena en casa.

España, tras su triunfo ante Suecia en Gotemburgo (2-3), busca apuntalar sus opciones para asentarse en el liderato de su grupo en la Nations League. La Selección, que ya suma tres puntos, intentará dejarse los menos posibles en los cinco partidos que le quedan y que da acceso a un miembro del grupo a semifinales del torneo. En esa 'Final a cuatro' será donde se repartan los dos billetes a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Las futbolistas que entrena Montse Tomé intentarán conseguir su segunda victoria de esta nueva competición ante el cuadro helvético, al que goleó por 5-1 en los octavos de final del Mundial y que el viernes, en la primera jornada, cayó por 0-1 frente a Italia; y lo hace con la moral por las nubes después del importante triunfo ante Suecia, la selección que encabeza la clasificación de la FIFA.

En un grupo en el que, además, está Italia, la Selección femenina busca el pase a las semifinales después de un partido en el que las jugadoras españolas se aislaron de todos los asuntos extrafutbolísticos que han rodeado al combinado nacional y lograron un triunfo de prestigio (2-3).

Tras concentrarse y entrenar en Sevilla, las de Montse Tomé afrontan en Córdoba un importante compromiso ante una Suiza a la que ya se enfrentó en el pasado Mundial de Australia y Nueva Zelanda y a la que venció con rotundidad en los octavos de final.

Entre el cuerpo técnico y el resto del vestuario se ha alcanzado un punto de respeto para seguir hacia delante, pese a la tensión por lo vivido la pasada semana. "Nunca sentí que uno de los cambios fuera mi salida, que se hubiera solicitado", expresó la seleccionadora este lunes en rueda de prensa.

Tomé analizó la situación actual: "No logré transmitir lo que sentía. Desde el primer día me sentí fuerte y con confianza. A eso fue a lo que me dediqué este tiempo. Sentarme siendo mis primeras ruedas de prensa, así, no fue fácil. Lo que pasó no nos hacía felices. Cuando ya hemos podido realizar todo lo que pedían, es cuando se nos cambió la cara y pudimos hacer nuestra profesión. Aunque los resultados mandan, eso lo sé".

Aitana Bonmatí, durante la rueda de prensa de la Selección femenina previa al partido frente a Suiza. EFE

En esta aparente tregua, las jugadoras se mueven en una línea parecida. Este lunes también tuvo que tomar la palabra Aitana Bonmatí, la estrella de la Selección en el Mundial. La del Barça deseó que se volviera "un poco a la normalidad, sabiendo que hay muchas cosas que se han hablado" y señaló que entre todas se han "comprometido a que todo esto vaya a mejor, que se deje un buen legado y unas buenas condiciones para todas las que vengan".

"Somos un ejemplo a nivel social y queremos una sociedad mejor e igualitaria, que tengamos los mismos derechos", subrayó Aitana en vísperas del partido.

Misa es la duda

En lo deportivo, Tomé podría apostar por seguir la línea continuista que mostró ante Suecia, manteniendo gran parte del bloque que se proclamó campeón del mundo en agosto. La duda sigue estando en la portería, ya que Misa Rodríguez podría tener la oportunidad de salir de inicio tras perder la titularidad en la abultada derrota ante Japón en la fase de grupos del Mundial.

Por otro lado, Ona Batlle y Olga Carmona son las dueñas de los laterales, mientras que Irene Paredes podría tener de acompañante a María Méndez en detrimento de Laia Aleixandri, que ya fue titular ante Suecia el viernes.

Aitana, Alexia Putellas y Tere Abelleira se mantendrán como el eje sobre el que gira la selección española; y Mariona Caldentey, Athenea del Castillo y Lucía García completarían el ataque nacional en el Nuevo Arcángel, donde se espera un récord histórico de entrada para recibir a las actuales campeonas del mundo.

España - Suiza

España -alineación probable-: Misa Rodríguez o Cata Coll; Olga Carmona, Irene Paredes, María Méndez, Ona Batlle; Teresa Abelleira, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas; Athenea del Castillo, Lucía García y Mariona Caldentey.

Suiza -alineación probable-: Peng; Riesen, Maritz, Buhler, Marti; Reuteler, Walti, Sow; Piubel, Bachmann y Terchoun.

Árbitra: Monika Mularczyk (Polonia).

Estadio: Nuevo Arcángel.

Hora: 21.00 (19:00 GMT).

