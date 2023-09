"LaLiga de Juan Palomo" y de las reglas "arbitrarias": Benítez y una nueva crítica a Tebas por el Barça

Rafa Benítez expresó en la rueda de prensa previa al partido contra el Barcelona su descontento por las normas del Control Económico de LaLiga. El entrenador del Celta afirmó: "Ellos han incorporado a dos futbolistas a última hora, dos buenos jugadores –Joao Félix y Cancelo-. Yo que hablo del control financiero, esas cosas (las palancas) claro que te llaman la atención, pero no creo que deba entrar ni sea el momento para entrar".

Tal y como informó EL ESPAÑOL, varios clubes habían mostrado su descontento ante Javier Tebas en la Junta de clubes de Primera División por lo que consideran normas "arbitrarias". Entre estos equipos estuvieron el Girona y el Real Madrid. La entidad presidida por Florentino Pérez quiso solidarizarse con los clubes que tenían dificultades para inscribir jugadores y que se vieron obligados a vender a sus mejores futbolistas.

"Unos presentan fichajes y nosotros sólo un nuevo logo", afirmó José Ángel Sánchez. El director general del Real Madrid no dudó en calificar a la organización como "LaLiga de Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como" debido a la "arbitrariedad" de las normas para el Control Económico, según confirmaron a EL ESPAÑOL dos clubes que asistieron a la Junta y que prefirieron no pronunciarse ante Tebas.

[El Madrid recurrirá el auto por los derechos de TV y Tebas mostró sus nervios en la reunión de clubes]

El Real Madrid, desde su posición de solvencia financiera y de no verse 'sometido' a las reglas de Tebas, quiso hacer de altavoz de otros clubes que se quejaban de la actuación de la patronal y que no podían quejarse públicamente al estar sometidos a la interpretación de dichas reglas.

El presidente de LaLiga perdió los nervios y las formas con José Ángel Sánchez. Su respuesta fue pedir un gesto público a los clubes contra el Real Madrid, ya que también este club había anunciado que recurriría la desestimación de la querella contra Tebas y la patronal por el nuevo reparto de los derechos de TV.

Las críticas de varios clubes se producen por no considerar neutrales las normas para la elaboración de presupuestos y los límites salariales de los equipos.

LaLiga revaloró las permutas de jugadores y otras operaciones con transcendencia financieras realizadas por FC Barcelona, Mallorca, Almería, Celta y Girona. Precisamente, este último club se quejó de que había sido perjudicado por ello, ya que se había valorado al alza a un futbolista cedido que la pasada temporada apenas jugó.

El propio Rafa Benítez puso el foco de nuevo en cómo el Barcelona había podido conseguir inscribir a Joao Cancelo y Joao Félix a pesar de su situación financiera.

Así inscribió el Barça a los Joao

Javier Tebas y Joan Laporta se reunieron tanto en Huesca como en Barcelona cuando la relación entre ambos era más tensa. Tras estas conversaciones, el FC Barcelona retiró la demanda por el acuerdo de la patronal con CVC y LaLiga terminó dando el visto bueno al nuevo plan de viabilidad económica de Laporta para los próximos tres años.

[Las normas "arbitrarias" de Tebas en el Control Económico de LaLiga: así fichó el Barça a Joao Félix]

De hecho, el presidente del FC Barcelona afirmó que había retomado la relación institucional con Tebas tras meses de duros enfrentamientos y en los que llegó a acusar al presidente de LaLiga de "presentar pruebas falsas" en el 'caso Negreira' y pedir su dimisión.

El FC Barcelona inscribió los nuevos contratos de los jugadores renovados y las altas de Gündogan, Oriol Romeu, Iñigo Martínez, Joao Cancelo y Joao Félix a pesar de contar con un límite salarial de sólo 270 millones de euros.

Javier Tebas y Joan Laporta, en la Asamblea Extraordinaria de LaLiga LALIGA

El club catalán pudo hacerlo gracias a normas "arbitrarias" como las revaloraciones de las permutas jugadores y otras operaciones con transcendencia financieras, pero también a otros aspectos dudosos como que todo jugador o técnico que ya estuviera inscrito la temporada pasada, lo está automáticamente en la campaña 2023/2024 en los términos contractuales del contrato en vigor en la 2022/2023.

Además, los jugadores o técnicos nuevos o las renovaciones con aumento de coste de jugadores ya en plantilla se pueden inscribir a pesar de estar excedido aplicando los siguientes artículos:

Artículo 100. Se podrán inscribir nuevos jugadores con un coste igual al porcentaje de la mejora por bajas o traspasos: 40% de ahorro de coste más un 20% de plusvalía por traspaso (50% y 35% respectivamente si el jugador que causa baja representaba más de un 5% del coste total de la plantilla).

En caso del cuerpo técnico, aunque no se consigan los ahorros necesarios, se le inscribe en cualquier caso y se penaliza el límite de la temporada siguiente (artículo 93.3).

Artículo 92. Se puede aumentar el límite o la capacidad de contratación presentando mejoras aún no realizadas y aceptadas por LaLiga. En ese punto hay que garantizar dichas mejoras presentando avales o cualquier otro medio que sea considerado suficiente por la patronal de Javier Tebas, en otro caso más de "arbitrariedad" de la patronal.

Al estar excedido, pero inscribiendo jugadores en base a las normas anteriores, el FC Barcelona ha tenido que presentar un plan de tesorería, o de viabilidad económica, en base al artículo 93.6.

Es decir, el FC Barcelona pudo inscribir a sus nuevos jugadores gracias a haber firmado la paz con Javier Tebas. De hecho, durante la misma Junta de Primera División, el Real Madrid afirmó que estas normas las utiliza el presidente de LaLiga para controlar a los clubes y ganarse su apoyo, ya que el futuro de los equipos depende una reglamentación totalmente "arbitraria".

Sigue los temas que te interesan