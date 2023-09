El PSG podría perder a Kang-In Lee: se arriesga a que el jugador se marche a realizar el servicio militar

El Paris Saint-Germain se encuentra en una situación altamente complicada. Uno de los fichajes de este verano podría dejar durante varias semanas al club para afrontar un torneo con su selección. Hasta ahí, todo normal, pero la realidad es que si no le permite ir con su país, las consecuencias pueden ser mucho mayores.

Se trata de Kang-In Lee. El futbolista llegó procedente del Mallorca este verano y se ha convertido en uno de los jugadores que más ha brillado y se ha adaptado al sistema propuesto por Luis Enrique. Sin embargo, una lesión le ha tenido apartado las últimas jornadas y justo cuando parece estar recuperado, su selección le reclama.

Corea del Sur quiere que Kang-In Lee sea uno de sus líderes en los Juegos Asiáticos 2023. Dicha competición se disputa entre el 23 de septiembre y el 8 de noviembre en Hangzhou (China). Sin embargo, el PSG, al no ser una fecha FIFA, se ha negado en dejar marchar al futbolista. Una decisión que le puede acarrear serios problemas al atacante y al club.

El gran problema está en que Kang-In Lee está obligado a cumplir el servicio militar en Corea del Sur. Esto algo habitual en el país debido a las rencillas que se mantienen con Corea del Norte y, por dicho motivo, cualquier hombre menor de 30 años tiene que alistarse en las filas del ejército.

Esto supondría que el delantero tendría que estar cumpliendo el servicio militar entre 18 y 21 meses, dando lugar a un importante parón en la carrera del jugador. Sin embargo, hay una oportunidad de que logre esquivarlo y no es otra que consiguiendo el oro con Corea del Sur en los mencionados Juegos Asiáticos que comienzan a finales de este mes.

Por lo tanto, el PSG, de continuar con ideal inicial, se arriesga a perder a Kang-In Lee por una larga temporada, ya puede estar fuera casi cerca de dos años, si no le da la oportunidad al jugador de formar parte del plantel en los Juegos Asiáticos. "He estado personalmente en contacto con Kang-in y él quiere unirse a nosotros lo antes posible", señaló Hwang Sun-hong, seleccionador del país. "Pero nuestras conversaciones con el PSG sobre el calendario de su llegada no parecen avanzar, así que estoy decepcionado", reflejó tras las comunicaciones producidas entre el organismo y el club.

Heung-Min Son, otro caso

Uno de los casos más llamativos relacionados con el servicio militar se produjo con Heung-Min Son hace un par de temporadas. El también jugador surcoreano estaba obligado a cumplir el servicio militar, pero tuvo la oportunidad de afrontarlo de manera reducida gracias a sus logros.

Heung-min Son, con la selección de Corea del Sur en el Mundial de Qatar 2022 Reuters

El atacante del Tottenham tan solo tuvo que cumplir tres semanas de servicio debido a que logró la medalla de oro con Corea del Sur en los Juegos Asiáticos de Indonesia 2018. Un caso al que se aferra Kang-In Lee para esquivar la llamada del ejército de su país.

