Olga Carmona, el día de la final del Mundial: "Pasé de lo más alto a estar fatal"

Olga Carmona, futbolista de la selección española y la jugadora que marcó el gol que dio a España el primer Mundial de su historia, estuvo este lunes en El Hormiguero hablando sobre todo lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, desde su gol en Sídney a la dimisión de Luis Rubiales el pasado domingo.

El pasado 20 de agosto Olga Carmona hizo estallar de júbilo a todo el país. Fue la protagonista en la final de la Copa del Mundo ante Inglaterra. Su zurdazo desde la frontal, raso y pegado al poste quedará siempre en su memoria y en la de todos los españoles.

"Un momento inexplicable y que tardé muchos días en asimilar". Así definió Olga su tanto en la final. Uno de los días más felices de su vida que, de pronto, se convirtió también en uno de los peores tras conocer la muerte de su padre: "Fue un día con muchas emociones, ya salió en redes que yo no sabía nada. Mi familia tomó la decisión de no decirme nada hasta que pasase todo y así fue. Tuve la suerte de marcar el gol y ganar ese mundial, pero en cuanto llegué al aeropuerto todo se torció. Fueron sentimientos encontrados, que no te puedo explicar con palabras. Pasé de estar en lo más alto a estar fatal", afirmó.

La futbolista del Real Madrid apuntó que su padre "me dio fuerzas el día de la final". Olga llegaba a la final con mucha confianza tras su tanto en las semis, pero ese día cree que su padre le ayudó. Fue por él y por sus compañeras la razón por la que acudió a la fiesta de la Selección en Madrid Río: "Estaba contenta dentro de lo que podía estar. Quería estar allí por mi padre porque sé que es lo que él hubiera querido. Intenté disfrutar el máximo".

La fiesta en Madrid Río y el título de la selección española pasó a un segundo plano tras la polémica a raíz del beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso durante la ceremonia de entrega de premios. Olga lamentó que se dejara de hablar de lo estrictamente deportivo: "Lo que más rabia me da es que se dieran esos acontecimientos y que tuvieran lugar en un día que no procedía. Es triste que hayamos conseguido algo tan difícil y que pasara todo a segundo plano. Ojalá ahora se vuelva a lo importante".

La relación con su madre

Con 20 años Olga Carmona dejó Sevilla para irse a vivir a Madrid. Fichó por el Real Madrid, club en el que "tengo mucha suerte de estar porque cuida muy bien el fútbol femenino".

Dejó atrás a su madre con la que hablaba todos los días: "Me vine sola a Madrid y fue un poco impactante. Creo que mi madre lo pasó peor porque teníamos una relación de uña y carne. Hablábamos todos los días tres o cuatro veces. Ahora ya se ha hecho a la idea de que vivo fuera", apuntó.

Olga Carmona sonriente en el autobús RFEF

Apasionada del fútbol y del flamenco quiso dar un consejo a todas las niñas que quieren ser como ella: "Las niñas tienen la suerte de poder tener referentes femeninos. Yo no pude. Lo único que les puedo decir es que peleen y sacrifiquen muchas cosas si quieren llegar a ser futbolistas. Con trabajo se puede llegar a muchas cosas".

