Rubiales vuelve a defenderse del beso: "Mis intenciones eran nobles, entusiastas, no sexuales"

Luis Rubiales sigue defendiéndose sobre el beso a Jenni Hermoso. Durante la entrevista que ha concedido al periodista británico Piers Morgan, el expresidente de la Federación da su versión de los hechos.

"Mis intenciones eran nobles, entusiastas, 100% no sexuales, 100%, repito, 100%. No hubo daño, ni contenido sexual, ni agresión, nada de eso", cuenta Rubiales, en unas declaraciones que ha adelantado The Sun en exclusiva.

Rubiales afirmó que debería haber actuado de manera más solemne, fría y diplomática". Y reincide en sus disculpas: "Quiero decir eso, Piers. Cometí un error, pido perdón, pero seamos claros: bajo ninguna circunstancia es una agresión sexual. Tengo plena confianza en que la verdad saldrá a la luz y todo estará bien. Mírame a la cara, soy un buen tío".

[Luis Rubiales dimite como presidente de la RFEF y vicepresidente de UEFA: "Tengo fe en la verdad"]

También habló con Piers Morgan del gesto que tuvo en el palco de autoridades cuando se agarró los genitales: "Esto me da mucha vergüenza... No hay excusas. En España, tanto con los hombres como con las mujeres, hay una expresión que probablemente se traduciría en algo así como 'olé, mis huevos' o algo por el estilo. Entonces, esta expresión vulgar, básicamente lo que significa es: bravo, bien hecho. Pido disculpas porque no es el comportamiento que debería haber tenido", añade.

El momento de la dimisión

Luis Rubiales emitió en la noche del domingo un comunicado en el que anuncia su renuncia a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la vicepresidencia de la UEFA.

En el comunicado, conseguido en primicia por EL ESPAÑOL, Rubiales considera "evidente" que no podrá volver a su cargo dada la "veloz suspensión realizada por FIFA" y "el resto de procedimientos abiertos" contra él. "Hay poderes fácticos que impedirán mi vuelta".

El ya expresidente de la RFEF dice que toma la decisión tras asegurarse de que su marcha "contribuirá a la estabilidad que va a permitir que tanto Europa como África sigan unidas en el sueño de 2030, que permitirá traer a nuestro país el mayor evento del mundo".

[El juez admite la querella contra Rubiales y pide a RTVE los vídeos del beso a Jenni Hermoso]

Rubiales asumió el cargo como presidente de la Federación en mayo de 2018, tras haber ejercido durante más de siete años como presidente del sindicato de futbolistas AFE. En los cinco años que ha estado al frente de la RFEF, su gestión ha sido puesta en entredicho en diversas ocasiones por cuestiones como llevarse la final de la Supercopa a Arabia Saudí o fiestas y viajes privados aparentemente pagados con fondos federativos.

Sigue los temas que te interesan