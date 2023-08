El silencio de 'Las 12' ante el éxito de España en el Mundial y el partido más importante de la Selección

23 futbolistas españolas han hecho ya historia y están a un paso de la mayor de las glorias. 23 futbolistas españolas pelean este domingo (a las 12:00 horas, contra Inglaterra) por ganar con la Selección por primera vez el Mundial. Solo a poco menos de un año de la crisis que amenazó con derribarlo todo y pudo haber acabado con el seleccionador Jorge Vilda y su cuerpo técnico.

El motín de 'Las 15' -el número de futbolistas que en septiembre de 2022 se negaron a ir a la Selección con Vilda- marcó el camino hasta el Mundial. La Federación de Luis Rubiales respaldó al técnico madrileño y devolvió el ultimátum a las jugadoras: para volver a ser convocables debían pedirlo vía mail, el mismo modo que emplearon para mandar la carta contra el seleccionador.

De las 15, 3 volvieron y 12 no. Esas 12, que emplearon el chantaje para intentar echar a Vilda, acusándole de mal entrenador, perdieron la partida y se quedaron sin cumplir el sueño de acudir al Mundial, donde España está a 90 minutos de levantar el título. Mientras, ellas guardan un incómodo silencio que mantiene abierta la herida.

No ha pasado desapercibido ni para los aficionados ni para los periodistas. Tampoco para las propias jugadoras ni para los empleados de la Federación. Ninguna de 'Las 12' se ha pronunciado en público sobre la hazaña que están logrando las futbolistas de la Selección, algunas excompañeras en el equipo nacional y otras que actualmente lo son en sus equipos. Ni un solo rastro en sus redes sociales de lo que está ocurriendo en el Mundial.

No hay ni una sola de las 12 futbolistas que haya felicitado a la Selección o haya dado muestras de estar siguiendo los partidos de esta en el Mundial. Alguna ha publicado o compartido algo estos días, pero no tenía que ver con España. Las amotinadas, aunque la mayoría de ellas acabaran también queriendo volver, mantienen un silencio de lo más llamativo.

Las jugadoras de la selección española celebrando el triunfo contra Suecia EFE

'Las 12' son Patri Guijarro, Mapi León, Sandra Paños, Claudia Pina, Lola Gallardo, Ainhoa Moraza, Nerea Eizaguirre, Amaiur Sarriegi, Leila Ouahabi, Laia Aleixandri, Lucía García y Andrea Pereira. Las tres que recularon y acabaron siendo reincorporadas a la Selección a tiempo para jugar en el Mundial fueron Aitana Bonmatí, Ona Batlle y Mariona Caldentey. Las tres titulares, salvo sorpresa, serán titulares en la final.

Y hay tres jugadoras más a tener en cuenta en esta historia. Ellas no firmaron la carta, pero sí apoyaron a las amotinadas iniciales y están ahora en Oceanía. Son Alexia Putellas -de baja por lesión en aquel entonces-, Irene Paredes -la capitana en ese momento- y Jenni Hermoso -ausente en las dos convocatorias anteriores-. Ellas también están a 90 minutos (120 a lo sumo) de poder colgarse el oro mundial.

Tres renunciaron hasta el final

Esas seis que volvieron, junto a las otras 17 que conforman la convocatoria de España en el Mundial, disfrutan ahora del momento más especial de la historia de la Selección. 'Las 12', en cambio, no. Algunas porque siguieron renunciando hasta el final, pero otras porque en el camino acabaron perdiendo su sitio en el equipo.

Antes de conocerse la lista para el Mundial (la primera, que incluyo a 30 jugadoras), se supo que solo tres mantuvieron que no irían con la Selección mientras Rubiales no echara a Vilda. Fueron Patri Guijarro, Mapi León y Claudia Pina.

"Hay cosas que se tienen que cambiar y, si no se cambian, no se irá al Mundial. Me joderá no ir, pero hay unos valores que están por encima", dijo Mapi al acabar la temporada. "Hoy por hoy no", sostenía también Guijarro nada más ganar la Champions con el Barça, y así se mantuvo.

Doce mandarían finalmente a la Federación ese mail en el que se declaraban seleccionables de nuevo. Para nueve de ellas ya era tarde. Vilda había formado un grupo capaz de aspirar a todo y ni siquiera las incluyó en las 30 de la prelista. Sandra Paños, Lola Gallardo, Ainhoa Moraza, Nerea Eizaguirre, Amaiur Sarriegi, Leila Ouahabi, Laia Aleixandri, Lucía García y Andrea Pereira se quedaron sin Mundial por decisión técnica.

El motín, enterrado

Ahora España entera se vuelca con un Mundial sin ellas, sin 12 de las 15 (+3) que pusieron la Selección patas arriba. Durante el torneo, además, se ha ido viendo una sintonía creciente dentro del vestuario. Entre las jugadoras, pero también con Vilda y el resto del cuerpo técnico. Lo decía el seleccionador en COPE antes de las seis contra Suecia: "La convivencia empezó con profesionalidad y ahora reina el buen rollo".

Rubiales, por todo lo que habían "aguantado" él y Vilda por este tema, fue mucho más directo a los pocos minutos de haber logrado la Selección el billete a la final: "Hemos olvidado a las personas con resentimiento que no suman". 'Las 12', para bien o para mal, mantienen un silencio sepulcral a 48 horas del partido más importante del fútbol español femenino.

